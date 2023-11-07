Сбор винограда в Шотландии. Путевые заметки о прекрасных пейзажах и людях, написанные с удовольствием, но не без морали (Часть первая)

Это все очень странное стечение обстоятельств, но оно помогло мне познакомиться со страной, которая раннее являлась только в романтических мечтах юности! Именно в Эдинбурге родились мои любимые писатели: Артур Конан Дойл, Роберт Стивенсон и Вальтер Скотт! Далее я скромно о них упомяну. Но и этого самого факта (кроме рейтинговых побед) достаточно, чтобы уже заочно влюбиться в шотландскую столицу.

Рейтинги дело и неблагодарное, и не очень-то объективное. Например, самыми популярными для мирового туризма признаны города Париж, Рим, два города в Канаде и три в Австралии. Самыми удобными для жизни в прошлом году определили Лондон и Вену. Самым красивым – Прагу… Ну, а в абстрактном смысле (в самом-самом широком) лучшим городом мира названа была недавно столица Шотландии.

Эдинбург стал достойным победителем популярного рейтинга в 2022 году, опередив американский город Чикаго и колумбийский Медельин. Авторитетная организация «Time Out Index» проводила свой ежегодный опрос тысяч местных жителей (в городах-претендентах). Речь в каждом из опросов идет о жизни в вашем городе прямо сейчас. Учитывается все: от общественной ауры, настроения людей и общественного транспорта – до еды, напитков и чистоты. Это комплексный подход, а потому довольно объективный.

Шотландская столица получила высокие баллы по всем направлениям, а также исключительно высокие показатели «по пешеходной доступности» (93 %), по так называемой «возможности легко выразить себя» (88 %). Это лучшие баллы, чем где бы то ни было в мире. Эдинбург также получил 95 процентов за свою красоту – и с этим трудно поспорить! Мало в какой из столиц мира найдется в центре такой древний и живописный замок! Причем, замок, окруженный, буквально утопающий у основания в зеленых парках и насаждениях.

Эдинбург также набрал 91 % за толерантность и доброе отношение к приезжим и 96 – за то, что тут есть наилучшая возможность хорошо развлечься. За «нескучность», то есть…

Пожалуй, хватит общих дифирамбов и я перейду к собственным впечатлениям.

У меня, кроме общерейтинговых, был еще один критерий. Мне не терпелось узнать: как живется моим землякам-украинцам в Шотландии? Тут у меня теперь оказалось достаточно близких родственников. Ведь несколько лет назад в самом Эдинбурге обосновалась моя племянница с семьей. А затем сюда же переехали моя дочь с мужем и мой брат с женой. Уже как беженцы… Семьи этих четырех, спасавшихся от войны в Украине, живут компактно, на расстоянии всего получаса ходьбы друг от друга. Это село Балерно под Эдинбургом. По сути – окраина города.

Дочь живет в семье шотландцев, которая принимает украинцев по правительственной программе. С моим братом и моей невесткой посложнее, но им тоже помогает выживать шотландской правительство.

Это все очень странное стечение обстоятельств, но оно помогло мне познакомиться со страной, которая раннее являлась только в романтических мечтах юности! Именно в Эдинбурге родились мои любимые писатели: Артур Конан Дойл, Роберт Стивенсон и Вальтер Скотт! Далее я скромно о них упомяну. Но и этого самого факта (кроме рейтинговых побед) достаточно, чтобы уже заочно влюбиться в шотландскую столицу.

И еще приятное дополнение – 89 % баллов за так сказать «нестресс», за особо комфортное самочувствие, – по сравнению с жалкими 52 % по этой же позиции в фешенебельном Лондоне! Хотите выбраться из лондонского смога и избавиться от английского сплина (скуки)? Эдинбург хорошая шотландская альтернатива!

Как украинца меня тут до слез растрогал еще один факт.

В самом начале знаменитой Принцесс-стрит (улице принцев) над готической башней развивается украинский желто-блакитный прапор. Такие ж я потом увидел и на одном из зданий шотландского университета, и еще в Лондоне – над правительственными зданиями Даунинг-стрит. Это действительно очень здорово и воспринимается как символ британской поддержки украинцев в их кровавой войне против россиян.

И еще была одна трогательная встреча во время самой первой прогулки по городу (я с дочкой жил в пригороде, в местечке Балерно). Нас пригласил в свой паб гвардеец национальной гвардии по имени Кевин (см. фото ниже).

Приглашение было спонтанным. Знакомство произошло прямо на улице. Но все-равно было очень приятно и трогательно – говорили об Украине… Разговорились… Гвардеец Кевин угостил нас пивом и удивительно вкусными, горячими пАями (пай – пирожок местного производства) с мясом! Кевин торопился на какой-то местный футбольный матч, а это святое для большинства шотландских (читай, и всех британских тоже) мужчин. Поэтому мы посидели и поговорили всего полчаса. Но Кевин успел сказать: будь он чуть моложе, то пошел бы сражаться за Украину против москалей. Взял бы в руки винтовку М-16 – и пошел бы воевать… Словами шотландские гвардейцы не разбрасываются, поэтому я ему вполне верю. Я и сам ведь не молод. Потому я и оказался временно здесь, а не воюю за родину.

Кроме Кевина в пабе (клубе) шотландских гвардейцев была еще одна встреча и беглое знакомство. Ко мне подошел лысоватый и полноватый мужчина, и начал что-то темпераментно объяснять. Видимо, он был друг Кевина и решил к нам присоединиться… Но в пабе стоял такой шум, что я его никак не мог понять, тем более что и в спокойной обстановке мне трудно объясняться на английском, почти забытом со студенческой поры. Перекрикивая гвалт в пивнушке, я буквально заорал незнакомцу на ухо. Мол, простите мой скверный английский… Но лысый тут буквально заржал, схватившись за живот! Он мне ответил: мол, тоже плохо знает английский язык, ведь он шотландец… Такая вот шутка. На самом деле ВСЕ шотландцы английский знают прекрасно. Как украинцы русский. Но говорить о своей родине в патриотическом духе и слегка презрительно отзываться обо всем английском – это вполне камильфо, и насколько я понял, референдум об отсоединении Шотландии от Британского Королевства не был случайностью или чьей-то политической игрой. Не все спокойно в прекрасном Королевстве.

Тут позволю себе кратенький экскурс в историю.

Шотландия воевала с Англией, отстаивая свою независимость, буквально чуть не семь столетий!

Воевать и враждовать обе страны стали, когда до этого почти одновременно превратились в монархические державы. Можно провести параллель с Киевской Русью – империя украинцев (а я не побоюсь этого словосочетания, потому как Киев объединил несколько славянских больших княжеств, простиравшихся «от моря до моря»), так вот, «протодержава» моих предков тоже состоялась вначале прошлого тысячелетия, но путь ее был в истории короток, и она рассыпалась из-за внутрифеодальных княжеских распрей.

Можно также провести параллель между тем государственным и национальным формированием Руси киевской, которое после тринадцатого века н.э. вело войны с молодой Московией, и – Шотландией (последняя подверглась нападению и многовековой экспансии англичан). Англия по территории лишь вдвое больше Шотландии, зато по народонаселению она превышает своего теперешнего союзника по Королевству в ДЕСЯТЬ раз. На данный момент население Англии составляет 84% от общего населения Соединенного Королевства. Но и в стародавние времена англичан было много больше, чем шотландцев. Известно, например, что в средневековом королевстве Шотландия обитало приблизительно миллион человек. Теперь тут 6 млн., а в Англии – 56… Также сравнительно немного жителей было и на соседнем острове Ирландия. На эту страну тоже до конца ХIХ века распространялась экспансия Англии и в значительной степени именно владычество хищных английских лендлордов привело к страшному голоду 1847-го, унесшему жизни миллион ирландцев (четверть всей страны).

Так что история повторяется.

Империя сама по себе не есть ни благо, и ни горе для самое себя и окружающих народов. Но она очень часто бывает источником многих войн, смертей и социальных катастроф.

* * *

Еще несколько общих впечатлений, которые так или иначе удивляют приезжего европейца. Погода в Шотландии. Она не может не быть тут немного капризной. Если с утра заморосил дождь, то через час вдруг снова засияет солнце, потом небо опять быстро затягивают тучи, дождь может полить уже серьезно… И так буквально три-четыре раза на дню. Ветер тоже бывает резкий, штормовой и неприятно шокирует. И он тоже дует так часто, и так резко, что эти порывы и маленькие штормы местные синоптики даже могут не включить в прогноз погоды.

Вобщем, климат шотландский с погодой на пару, хоть и не балует, но он все равно достаточно мягкий, и летом тут прохладно, а зимой не холодно, всюду радует глаз буйная изумрудная зелень.

Вторая особенность здешней жизни – и она также бросается в глаза – это левостороннее движение. Говорят, в былые века такой тип транспортного потока был во всей Европе. А потом он распространился на Британию и уцелел лишь потому, что британцы очень консервативны по своей натуре. Правда это или нет, проверить трудно теперь. Некоторые источники (я взял, да и проверил) утверждают, что якобы известно: еще в Римской империи было левостороннее движение (якобы из-за большого количества постоянно перемещающихся легионов). Раскопки древней каменоломни показали, что левая колея более разбита, чем правая. Значит, по левой вывозили забитые камнями повозки, а по правой двигались уже пустые... Со временем на дорогах стало складываться правостороннее движение. Это связывают с удобствами для физиологии человека.



Но британцам, видимо, плевать на эти удобства, они верны вековой традиции, и еще меня удивили (об этом почти не пишут и не говорят) автобусные остановки. Они тут какие-то «шиворот-навыворот»! То есть, если по всей Европе ожидающие транспорт граждане-прохожие сидят лицом к автомобильному потоку, то тут стеклопластиковый барьер их отделяет от дороги. Говорят, это для того, чтобы с проезжей части дороги на людей не брызгала дождевая вода от проезжающих авто… но при этом и лавочки на этих странных «бас-стопах» – это фактически одна пластиковая досточка, на которую можно пристроить разве что свою сумку. Сесть-то в принципе тоже можно. Но с большим трудом.

Говорят, это чтобы на скамейках остановок не ночевали бомжи… Но я бомжей тут вообще практически не видел, поэтому предполагаю, что такие «недоскамейки» устроены так только из-за узости у местных граждан зад… гм… здешних тротуаров.

* * *

Многое из вышеописанного, возможно, уже вошло в туристические проспекты или путевые заметки иных жителей континентальной Европы. Но я эту британскую внешнюю экзотику решил все же описать, потому как не мог даже предположить, как местные дороги и улицы выглядят на самом деле!

Правда, и эти странности уходят на задний план, когда погружаешься по- настоящему в шумную ночную жизнь Эдинбурга, когда на каждом шагу сталкиваешься с регулярным, круглосуточным и даже назойливым предложением еды и напитков. Пабы, пивнушки и кафе всех мастей, ресторации с кухнями всех народов мира и приличным, разнообразным меню.

На улочках Эдинбурга кругом вкусно пахнет, но цены для скромного украинского гражданина кусаются и даже на чашку кофе и сандвич в центре города – трижды подумаешь, прежде чем раскошелиться. Для примера. Хот-дог и чашка натурального кофе в центре Полтавы (Киева, Львова) в недорогой забегаловке стоит столько… гм… столько… Вобщем, в среднем минимум всемеро дешевле, чем аналогичный британский товар общепита.

А чаще всего – тут, в Эдинбурге и в Лондоне, все продукты питания в десять дороже, чем в воюющей Украине. Или даже в какой-нибудь мирной европейской (но небогатой) Болгарии.

Правда, получают британцы за свой, аналогичный нашему труд в восемь раз больше… Но это же всего лишь в восемь раз! Так что мы в своей украинской Полтаве живем не так уж плохо. Ей Богу!

Продолжение следует.