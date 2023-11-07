Лао-Цзи
Опубликовано 7 Ноября 2023 в 06:27 EST
Обновлено 7 Ноября 2023 в 09:21 EST
Гуляем с женой время школьныx каникул, 3 месяца впереди. Кругом шумит толпа иностранцев. Ред -неки из Охайо, Тенеси и т. д. Далее наши афро-американцы со спущенными штанами, ''испанцы'' обвешанные детьми...
Пыхтя показался наш старый друг-это я! Не молод, за 60, в соломенной шляпе, опираясь на длинную бамбуковую палку.Жена привела меня- хромоножку - к доктору -китайцу. Заходим, длинный магазин –аптека. В углу сидит за столом при галстуке в очках приятный человек. Над ним много фото: он с Хилари , с Блюмбергом, с Джулиани и так далее! Посмотрел внимателньно на меня и после моего приветствия '' Ни хао'', ответи ''Хао''- (Хорошо, прошу не путать с Бухао - плохо! ) Протянул мне листок бумаги испещренный иероглифами , ''Вот посмотрите''- как будто продолжая разговор со мною ,''Я как раз пишу диалог между Конфуцием и Лао-Цзи и тут вы входите, я поднимаю голову и говорю себе ''Это он'' . ''Кто он'' ''Лао-Дзи !, Отвечает доктор.
Записав со слов моей жены мой год и день рождения, дни рождения и годы моего отца и матери, достал из под стола старый календарь, стал что-то писать. '' Да, это точно , вы родились в один день с Лоа-цзи, годы совпадают, кстати вы знаете он был ''Сошиал воркер'',(служащий ) ''Я то же служу людям.!''- ответил я. ''Я давно Вас ждал'', - спокойно ответил доктор Инг '' Не будучи китайцем я тоже могу быстро включиться в беседу. Обьяснил ему, что ем все, что летает, ползает, ходит и плавает! Сплю на голой циновке и главное- ни в чем себе не отказываю! ''Кстати вы знаете , что Лао-Цзи в отличие от Конфуция имел жену, как и вы'' Доктор Инг говорит с ужасным китайским акцентом, а я с не менее ужасным русским, можете себе представить этот ''диалог''...
Доктор пригласил меня вниз , положил на койку, обколол иглами , подключил ток - пролангировал , промассировал , утешил , обласкал больное колено. Для доктора я был воплощение Лао-Цзи. Мне даже показалось,что у меня выросла борода до больного колена!
Он мне сообщил, что Сталин, Мао и Христос родились в одно время . По ходу лечения, задал хитрую загадку- философскую ловушку! ''У вас жена далеко, два года вы без нее и тут вы оказались в окружении прелестных девушек . Что вы будете делать?'' '' Я буду вести себя как румынский офицер . Когда утром, выходя из барделя , мадам обращается к нему с вопросом''А деньги?'' На что он, закручивая ус, отвечает'' Румынский офицер деньги не берет!''
Дедушка Лю (псевдоним Лао-Де-Дзи).
Кругозор в Facebook Кругозор в Telegram Кругозор в VK
Читайте также
ПРОТИВОСТОЯНИЕ
Итак, картины зверской расправы над жителями юга страны, невероятное количество жертв, страх, который испытали израильтяне, безусловно, повлияли на решение военно-политического руководства страны разгромить Хамас окончательно и бесповоротно, так как военным нужно было реабилитироваться за тактические ошибки в руководстве Цахалом, приведшие к провалу отражения атаки агрессора, а политические лидеры государства…
ноябрь 2023
ВЫЖИВАНИЕ ПЛАНЕТЫ
Просто сейчас, пока вы читаете этот текст, на оккупированных и обстреливаемых территориях Украины ведется бой. В минуту вылетает не менее сотни снарядов – с обеих сторон. И на высоте уже нескольких километров эти выбросы начинают путь в другие страны. Пыль, опасная для жизни, «путешествует» и в Америку, и в Индию, и в Латвию и даже Антарктиду – самое чистое место на земле…
ноябрь 2023
СТРОФЫ
И у нас начались холода,
Утром изморозь стекла накрыла
Замерзает на лужах вода,
А недавно тепло еще было
ноябрь 2023
ПРОЗА
…сообщение было весьма детальным, хотя и довольно длинным: « Я практически уверен, что случайно встретил одного нацистского прихвостня, украинца по национальности. На нём кровь сотен или даже, может быть, тысяч ни в чём не повинных людей… Так вот, хозяин этого магазина очень похож на моего соседа по многоквартирному дому, который впоследствии стал полицаем и участвовал как в расстрелах мирных жителей…
октябрь 2023
РЕЗОНАНС
Сегодня вопросы войны палестинцев с израильтянами оттеснили на «последние полосы», как сказали бы в газетную эпоху, все иные новости. Даже трагические перепетии русско-украинской войны. Хотя, если подойти ко всему под чисто арифметическим, холодно-статистическим ракурсом, то война в центре Европы уносит каждый день тысячу жизней (с обеих сторон) и так уже продолжается более пятисот (!) дней, а столкновение на Ближнем Востоке пока «обошлось» двумя тысячами…
октябрь 2023
ВЫЖИВАНИЕ ПЛАНЕТЫ
Просто сейчас, пока вы читаете этот текст, на оккупированных и обстреливаемых территориях Украины ведется бой. В минуту вылетает не менее сотни снарядов – с обеих сторон. И на высоте уже нескольких километров эти выбросы начинают путь в другие страны. Пыль, опасная для жизни, «путешествует» и в Америку, и в Индию, и в Латвию и даже Антарктиду – самое чистое место на земле…
ноябрь 2023
РЕЗОНАНС
Дело в том, что этот затяжной, на десятилетия, вооруженный конфликт двух наций, евреев и арабов, сейчас бурно обсуждается и в мире ищут пути его разрешения.
ноябрь 2023
ПРОТИВОСТОЯНИЕ
Итак, картины зверской расправы над жителями юга страны, невероятное количество жертв, страх, который испытали израильтяне, безусловно, повлияли на решение военно-политического руководства страны разгромить Хамас окончательно и бесповоротно, так как военным нужно было реабилитироваться за тактические ошибки в руководстве Цахалом, приведшие к провалу отражения атаки агрессора, а политические лидеры государства…
ноябрь 2023
НОВЫЕ КНИГИ
Исторические «курьёзы». Сталин: «Пусть им будет стыдно...»
Исторические курьёзы. Сталин: «Любая женщина может дать дважды»
Горькие уроки истории. И.В. Сталин: «Жить стало лучше, товарищи. Жить стало веселее»
«Мифы» советского времени. Папиросы калибра 7,62
ноябрь 2023
БРАТЬЯ НАШИ МЕНЬШИЕ
Зима – время, когда мы утепляемся в несколько шаров, но наши любимые питомцы остаются в чем, собственно, и родились. И если осенью надеяться на их шерсть еще можно, то в минусовую температуру – это не самый надежный способ обогрева домашних животных.
ноябрь 2023