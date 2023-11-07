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Бостонский Кругозор ДУЛЬФАНИЗМ

Лао-Цзи

Опубликовано 7 Ноября 2023 в 06:27 EST
Обновлено 7 Ноября 2023 в 09:21 EST

Люсьен Дульфан
Люсьен Дульфан
Дело было в Америке, в жаркий июньский день в Манхетене, в самом центре в Чайнa Таун…
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Гуляем с женой время школьныx каникул,  3 месяца впереди. Кругом шумит толпа иностранцев. Ред -неки из Охайо, Тенеси  и т. д. Далее  наши афро-американцы со спущенными штанами, ''испанцы'' обвешанные детьми...

Пыхтя показался  наш старый друг-это я!  Не молод,  за 60,  в соломенной шляпе, опираясь на длинную бамбуковую палку.Жена привела меня- хромоножку - к доктору -китайцу. Заходим, длинный магазин –аптека. В углу сидит за столом при галстуке в очках приятный человек. Над ним много фото: он с Хилари , с Блюмбергом, с Джулиани и так далее! Посмотрел внимателньно на меня  и после моего приветствия '' Ни хао'', ответи ''Хао''- (Хорошо, прошу не путать с Бухао -  плохо! )  Протянул мне листок бумаги испещренный иероглифами , ''Вот посмотрите''- как будто продолжая разговор со мною ,''Я  как раз пишу диалог между Конфуцием и Лао-Цзи и тут вы входите,  я поднимаю голову    и говорю себе ''Это он'' . ''Кто он''    ''Лао-Дзи !,  Отвечает доктор.

Записав со слов моей жены мой год и день рождения, дни рождения и годы моего отца и матери,  достал из под стола старый календарь, стал  что-то писать. '' Да, это точно , вы родились в один день с Лоа-цзи,  годы совпадают, кстати вы знаете он был ''Сошиал воркер'',(служащий ) ''Я то же служу людям.!''- ответил я.   ''Я давно Вас ждал'', - спокойно ответил доктор Инг '' Не будучи китайцем я тоже могу быстро включиться в беседу.  Обьяснил  ему, что ем все, что летает, ползает, ходит и  плавает! Сплю на голой циновке и главное- ни в чем себе не отказываю!   ''Кстати вы знаете , что Лао-Цзи в отличие от Конфуция имел жену,  как и вы''  Доктор Инг говорит с ужасным китайским акцентом, а  я  с не менее ужасным русским, можете себе представить этот  ''диалог''...

Доктор пригласил меня вниз , положил на койку,  обколол иглами , подключил ток -  пролангировал  ,  промассировал , утешил , обласкал  больное колено. Для доктора я был воплощение Лао-Цзи.  Мне даже показалось,что у меня выросла борода до больного колена!

Он мне сообщил,  что Сталин, Мао и Христос родились в одно время . По ходу лечения, задал хитрую загадку- философскую ловушку! ''У вас жена далеко, два года вы без нее и тут вы оказались в окружении  прелестных девушек . Что вы будете делать?''  '' Я буду вести себя как румынский офицер .  Когда утром, выходя из барделя , мадам обращается к нему с вопросом''А деньги?''  На что он, закручивая ус,  отвечает''  Румынский офицер деньги не берет!''

Дедушка Лю (псевдоним Лао-Де-Дзи).

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