Гуляем с женой время школьныx каникул, 3 месяца впереди. Кругом шумит толпа иностранцев. Ред -неки из Охайо, Тенеси и т. д. Далее наши афро-американцы со спущенными штанами, ''испанцы'' обвешанные детьми...

Пыхтя показался наш старый друг-это я! Не молод, за 60, в соломенной шляпе, опираясь на длинную бамбуковую палку.Жена привела меня- хромоножку - к доктору -китайцу. Заходим, длинный магазин –аптека. В углу сидит за столом при галстуке в очках приятный человек. Над ним много фото: он с Хилари , с Блюмбергом, с Джулиани и так далее! Посмотрел внимателньно на меня и после моего приветствия '' Ни хао'', ответи ''Хао''- (Хорошо, прошу не путать с Бухао - плохо! ) Протянул мне листок бумаги испещренный иероглифами , ''Вот посмотрите''- как будто продолжая разговор со мною ,''Я как раз пишу диалог между Конфуцием и Лао-Цзи и тут вы входите, я поднимаю голову и говорю себе ''Это он'' . ''Кто он'' ''Лао-Дзи !, Отвечает доктор.

Записав со слов моей жены мой год и день рождения, дни рождения и годы моего отца и матери, достал из под стола старый календарь, стал что-то писать. '' Да, это точно , вы родились в один день с Лоа-цзи, годы совпадают, кстати вы знаете он был ''Сошиал воркер'',(служащий ) ''Я то же служу людям.!''- ответил я. ''Я давно Вас ждал'', - спокойно ответил доктор Инг '' Не будучи китайцем я тоже могу быстро включиться в беседу. Обьяснил ему, что ем все, что летает, ползает, ходит и плавает! Сплю на голой циновке и главное- ни в чем себе не отказываю! ''Кстати вы знаете , что Лао-Цзи в отличие от Конфуция имел жену, как и вы'' Доктор Инг говорит с ужасным китайским акцентом, а я с не менее ужасным русским, можете себе представить этот ''диалог''...

Доктор пригласил меня вниз , положил на койку, обколол иглами , подключил ток - пролангировал , промассировал , утешил , обласкал больное колено. Для доктора я был воплощение Лао-Цзи. Мне даже показалось,что у меня выросла борода до больного колена!

Он мне сообщил, что Сталин, Мао и Христос родились в одно время . По ходу лечения, задал хитрую загадку- философскую ловушку! ''У вас жена далеко, два года вы без нее и тут вы оказались в окружении прелестных девушек . Что вы будете делать?'' '' Я буду вести себя как румынский офицер . Когда утром, выходя из барделя , мадам обращается к нему с вопросом''А деньги?'' На что он, закручивая ус, отвечает'' Румынский офицер деньги не берет!''

Дедушка Лю (псевдоним Лао-Де-Дзи).