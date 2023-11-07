«Варфоломеевская ночь»… на рассвете.

Итак, картины зверской расправы над жителями юга страны, невероятное количество жертв, страх, который испытали израильтяне, безусловно, повлияли на решение военно-политического руководства страны разгромить Хамас окончательно и бесповоротно, так как военным нужно было реабилитироваться за тактические ошибки в руководстве Цахалом, приведшие к провалу отражения атаки агрессора, а политические лидеры государства, нужно думать, наконец – то, поняли, что их стратегическая концепция по умиротворению террористов привела к демонтажу политики устрашения и потому привычная ограниченная операция и обменная сделка по заложникам навсегда вычеркнут их из политической жизни страны.

«И значит, нам нужна одна победа,

Одна на всех. Мы за ценой не постоим»

(Булат Окуджава)

Население Израиля пробудилось ото сна рано утром в субботу 7 октября, в последний день праздника Симхат Тора от воя сирен воздушной тревоги и грохота заградительного огня, открытого системами ПВО по ракетам, запущенным террористической группировкой Хамас из сектора Газа по доброй половине территории нашей страны.

И случилось это ровно 50 лет спустя после войны Судного дня, тоже ранним утром, когда вся страна была разбужена в святой для Израиля день Йом-Кипур внезапным нападением нескольких арабских стран.

Нам, людям преклонного возраста и, в частности, мне как уроженцу города Киева, пережившим в стране исхода в раннем детстве начало Великой Отечественной войны, это напомнило хмурое утро 22 июня 1941 года, запечатленное навеки в нашем сознании таким незамысловатым творением народного творчества:

Двадцать второго июня, ровно в четыре часа

Киев бомбили, нам объявили,

Что началась война…

В эти предрассветные часы, когда Израиль еще даже не предполагал, с чем ему предстоит столкнуться, ХАМАС уже действовал на основе тщательно спланированного сценария по преодолению нашей системы заграждений на границе сектора Газа, сумев убить более 1300 человек и взять, по меньшей мере, 200 заложников.

Убежден, что отныне эта дата в календарях будет помечена черным цветом, и отмечаться как трагическая в новейшей истории Израиля, подобно тому, как 22 июня 1941года в России и 7октября 1973 года в Израиле.

К слову сказать, есть что–то мистическое (возможно, это просто желание инициаторов агрессии подчеркнуть историческую преемственность событий в надежде достичь успеха там, где их предшественники потерпели поражение) в совпадении дат трагических событий в России и в Израиле:

в России – 22 июня 1812 года, когда наполеоновские войска пересекли российскую границу, форсировав реку Березина, и 22 июня 1941 года –войска гитлеровского вермахта перешли советско –германскую границу от Балтийского до Чёрного моря; в Израиле – 7 октября 1973 года – начало войны Судного дня, и 7 октября 2023 года - вторжение Хамаса из сектора Газа на юг Израиля.

Вот и верь после этого в универсальность озвученной Марксом в памфлете «Восемнадцатое брюмера Луи Бонапарта» формулы о чередовании исторических событий в формате трагедии и фарса.

О каком фарсе, т.е. событии пошлого и циничного содержания, может идти речь, если все эти войны начинались вероломно, без официального объявления начала военных действий, без наличия casus belli: - юридический термин времён римского права - формальный повод для объявления войны.

И хотя войны эти кончались поражением агрессоров, победа доставалась выигравшим войну дорогой ценой. Так что есть все основания рассчитывать, что результат и нынешней войны с Хамасом продолжит эту традицию.

…Очень трудно сейчас, когда военные действия в разгаре и до конца войны, по свидетельству военно – политического руководства, ещё несколько месяцев, браться за серьёзную аналитику, и потому наш анализ будет кратким, тезисным и касаться он будет только поиска причин полного провала нашей военной разведки и, как бы помягче выразиться, скажем так: безответственности высшего командного состава армии, а также крушения стратегии политического руководства страны.

Поэтому мы надеемся обстоятельно ответить только на вопрос: «Кто виноват?», но с ответом на другой вопрос: «Что делать?» придется повременить: война продолжается, и статья –то пишется на основе обзора лишь начальных событий на театре военных действий (далее-ТВД), изучение которых даст возможность выполнить обозначенную цель.

Начнем с того, что сейчас редко кто ведет прямые войны, правда, есть исключение: вторжение России на Украину, хотя там был расчет на блицкриг. Сейчас войны ведутся гибридные, или руками прокси: так что Иран воюет против Израиля руками ХАМАСа в секторе Газа на южной границе Израиля, и Хизбаллы, базирующейся на территории Ливана - на северной границе Израиля.

Поясним: Прокси-война —это международный конфликт между двумя странами, которые пытаются достичь своих собственных целей с помощью военных действий, происходящих на территории этих стран

с использованием ресурсов третьей стороны, под прикрытием разрешения внутреннего конфликта в этом третьем государстве.

Можно сказать, Хамас дислоцируется в местах компактного проживания палестинских арабов, т.е. – в Палестинской автономии, представленной сектором Газа и Западным берегом реки Иордан, на территории которого в последнее время все больше сказывается влияние этой террористической организации. Кроме того, нельзя не учитывать и потенциальную угрозу, исходящую от израильских арабов, проживающих по всей территории страны.

В перспективе же Иран также планирует открытие еще одного фронта против Израиля – это использование других своих сателлитов в лице проиранских шиитских формирований на территории Сирии.

Но и это ещё не вся потенциальная опасность, угрожающая нашей стране.

Не следует забывать об йеменских хути, имеющих в своем арсенале ракеты дальнего действия, способные достигать территории Израиля. ( Забегая вперёд, отметим, что в настоящей войне Израиля и Хамаса хути–таки уже успели внести свою лепту, но, к счастью, их ракеты были перехвачены военно – морской группировкой США в Средиземном море и частично – ПВО Саудовской Аравии)

Для полноты картины добавим, что и террористы из Игил и Аль-Кайды также не остались в стороне: их главари призвали мусульман к проведению терактов против евреев по всему миру.

Да, такова современная геополитическая картина…маслом.

Разумеется, эти подробности, хорошо известные израильтянам, предназначены, в первую очередь, зарубежным читателям сайта.

И, конечно же, хуже кошмарного сна может быть ситуация, если все эти «друзья» Израиля скоординируют свои действия и одновременно ударят по Израилю. И то, что и Хизбалла и Иран не решились на полномасштабное вмешательство в войну – это, без сомнения, результат присутствия в восточном Средиземноморье двух авианосных группировок США с двумястами бомбардировщиков на борту: своего рода, Дамоклов меч над потенциальным агрессором.

А ведь угроза открытия «второго фронта« - это далеко не из области фантастики.

Айман Нофал, член Генерального военного совета бригады “Аль-Кассам” (ХАМАС) и командир подразделения военной связи, во время недавней спецоперации «Щит и стрела», в интервью Al Jazeera сказал, что будущее противостояние с Израилем произойдет после принятия совместного решения группы оперативного управления, общей для всех палестинских организаций: нельзя позволять Израилю действовать только в одной из зон конфликта в Газе, или в Иудее и Самарии, или в “оккупированных районах”- необходимо добиваться борьбы одновременно на нескольких фронтах.

По словам Нофала, руководство объединенного оперативного центра понимает важность создания такого конфликта против Израиля, в частности, в Иерусалиме, в Иудее и Самарии и в общинах арабского большинства в Израиле, т.е. ХАМАС угрожал привлечь и израильских арабов к следующей битве.

И это вполне может стать реальной опасностью: ракеты Хамаса уже достают до севера страны, а в Иудее и Самарии и в городах со смешанным населением могут возникнуть беспорядки, как это уже было во время операции «Страж стен».

Будем надеяться, что это не случится на сей раз. Тем более, что недавние выступления главарей Ирана и Хизбаллы показали их стремление остаться в стороне от настоящего конфликта.

Вот такая диспозиция сложилась в Израиле накануне 7 октября 2023 года.

После этого, несколько затянувшегося вступления должен наступить момент истины —т.е. время, когда правда становится очевидной и будет дан ответ ( по крайней мере, мы надеемся, что внесем свою лепту в это информационное поле) на вопрос, который уже почти месяц будоражит население Израиля:

«В чём причина трагических событий 7 октября?»

В самом деле, где же истоки и причины этого провала?

Вспоминается участие в более чем двухлетней давности дискуссии на израильских сайтах с одним из оппонентов о роли тогдашнего ( он же и нынешний! ) премьер- министра Нетаниягу в утере Израилем политики устрашения в борьбе с арабским террором; оппонент, принимая участие в очередной предвыборной кампании в пользу премьера, утверждал:

«Резко снизился уровень терроризма, давно уже переставшего быть опасным для существования Израиля… А израильские СМИ полны мрачных прогнозов… о всем том, что при здравом размышлении, с открытыми глазами, представляется полной чепухой».

Но жизнь показала, что оснований для оптимизма не было. Даже больше того: самые «мрачные прогнозы» израильских СМИ выглядят сейчас рождественской сказкой по сравнению с трагической реальностью.

Так что же всё –таки произошло на самом деле?

Излагаем факты, только факты и ничего, кроме фактов..

Постараемся изложить их в формате почти пошагового описания первых часов на ТВД.

За час до 6:30. Разведка.

Террористы из ХАМАС, маскируясь под фермеров, приближаются к пограничному забору. Их задачей была разведка у пограничного забора. Они отслеживают продвижение военных патрулей Цахала.

6:30. Прикрытие вторжения

По мере прохождения военных патрулей вдоль забора, в заранее намеченных местах ограждение было проломлено. Одновременно Израиль подвергся обстрелу ракетами. На большей части территории Израиля зазвучали сирены воздушной тревоги, особенно в приграничных поселениях с сектором Газа и на постах ЦАХАЛ вблизи границы.

Нейтрализация систем наблюдения

Обстреливая базы ЦАХАЛ, ХАМАС запустил дроны, чтобы вывести из строя системы наблюдения вдоль границы. Они сбросили взрывчатку на системы связи, антенны возле забора, а также на установки с автоматизированной системой «слежения и стрельбы», которые могли открыть огонь.

Развертывание

Несколько сотен террористов ХАМАС уже прибыли в пункты сбора вдоль границы с сектором Газа. Они готовились к штурму, задействовав десятки грузовиков и мотоциклов. Массированный ракетный обстрел и повреждение систем наблюдения не позволили военным отреагировать соот-ветствующим образом.

Время 6:45 утра.

Хамасовцы, применяя примитивные китайские диски (каждый диск стоит не более 60 долларов), начинают вырезать стальное ограждение забора. Электронные датчики изо всех сил мигают красными огнями.

Но на хамасовцев это никакого впечатления не производит. Они спокойно продолжают резать забор.

Самый обычный пригнанный со стройки трактор тянет зацепленную тросом разрезанную часть забора, и забор превращается в широкие ворота.



Через эти громадные ворота в разных участках забора начинается движение вооруженных террористов армии вторжения, Маскировка у них эффективная – они в военной форме Цахала и в каждой маленькой группе белый тендер с черным военным номером. .

На дорогах Израиля такие тендеры выглядят обычным гражданским транспортом.

Вторжение

Итак, сразу же после уничтожения систем наблюдения террористы ХАМАС начали проникать в Израиль. Члены отряда «Нухба», боевиков спецназа ХАМАС, привели в действие мощные взрывные устройства примерно в 10 местах вдоль забора. ХАМАС также использовал строительную технику, чтобы расширить бреши, образовавшиеся в результате взрывов, а также в местах, где ещё оставалось ограждение из колючей проволоки с сеткой Рабитца.

Террористы проникали через эти бреши на автомашинах-тендерах, мотоциклах и пешком. Параллельно с наземным наступлением, десятки террористов проникли в Израиль на моторизованных парапланах, выполняя разведывательные функции. Прямо-таки, как в песне, « на земле, в небесах и на море» (о попытках высадки десанта морских коммандос речь ещё пойдет ниже).

Помимо прочего, они направили убийц на музыкальный фестиваль в кибуце Реим.

Заметим, что в последние месяцы ЦАХАЛ знал о парапланах ХАМАС, но не видел в них особой угрозы Израилю. До вторжения они никогда не пересекали границу, и военные считали, что ХАМАС все еще наращивает свои возможности по их использованию.

Армия обороны Израиля планировала с помощью дронов выводить из строя парапланы и оператора по их применению, но под сильным обстрелом ЦАХАЛ не смог противостоять угрозе.

Захват позиций ЦАХАЛ

На этом этапе уже многие сотни террористов ХАМАС вторглись в Израиль. Первые из них группами по 15 человек атаковали военные форпосты. Они вошли на контрольно-пропускной пункт «Эрез», военный форпост в Нахаль-Оз, базу дивизии «Газа» в Реим, форпост Кисуфим и заставу Маген. В первую очередь, они сосредоточились на ликвидации возможности солдат сообщить о нападении командованию и добились этого, уничтожив техническое оборудование и выведя из строя системы связи.



Первый удар они нанесли по базе командования дивизии Газа. Это тот самый нервный центр, куда концентрируются все системы связи командования и контроля. В тот момент, когда эта база была захвачена, система управления рухнула.

Столь важный центр в прошлом защищал специальный полк, который также патрулировал границу. Этот полк несколько лет назад был расформирован по приказу свыше.



Приказы командования Хамаса чёткие и ясные: «Стреляйте прицельно по военным лагерям».

Обстрел ведётся из гвардейских минометов.

Для тех, кто не в курсе: это современная версия русской «Катюши» - 12 ракет для каждого выстрела из минометных стволов. Огонь убийственный. Осколки уничтожают все живое в округе.



По действующим приказам все солдаты скрываются в бомбоубежищах. Для них такие обстрелы не новость. Наших солдат такому отношению к обстрелам Хамаса учили соответствующим образом.

Армейская разведка объяснила им (да и гражданскому населению тоже), что Хамас стреляет только для внутренних пропагандистских целей. Типа, постреляют и успокаиваются: это еще не повод для обострения ситуации.

Некоторые солдаты ЦАХАЛ пытались открыть ответный огонь, но оружие было далеко не у всех.

Террористы убили множество солдат, проникли на командные пункты и открыли огонь по находившимся в них наблюдателям за границей. Большинство из этих солдат были убиты, а некоторые попали в плен.

На КПП Эрез был убит офицер связи, пятеро взяты в плен. На базе дивизии «Газа», расположенной в Реим, командиру дивизии и некоторым подразделениям удалось удержаться и дождаться подкрепления, однако серьезные повреждения не позволили им передать точную оценку ситуации другим военным.

Сдерот

Еще десятки террористов направились в город Сдерот, где их целью стал полицейский участок. Они вошли в него и вступили в бой с полицейскими, которые пытались не допустить захвата участка. но их было слишком мало, и полицейские покинули участок.

Резня в кибуцах

Остальные террористы тем временем направлялись к кибуцам в этом районе. Они вошли в самые близкие к границе: Нахаль-Оз, Кфар-Аза, Беэри, Нир-Оз, Нетив ха-Асара и Суфа. ... У террористов были планшеты и список 22 кибуцев и поселков.

Первыми им противостояли охранники и «группы быстрого реагирования» кибуцев, которые организовались и вступили в бой. Охранники сначала не осознавали, какие силы нападают на них. Они поначалу предполагали, что им предстоит столкнуться лишь с небольшой» группой террори- стов из четырех-десяти человек.

Однако стало ясно, что речь идёт о сотнях террористов, вторгшихся с большим количеством техники. Нападавшие заняли позиции в кибуцах, у входов и выходов. Они использовали огонь из крупнокалиберных пулеметов и зажигательные средства для нападения. Многие охранники кибуцев были убиты, как и солдаты десантной бригады и бригады «Голани», дислоцированные на юге страны для охраны населенных пунктов.

Тем временем террористы проникали в дома жителей, жестоко убивая их и похищая десятки людей, уводя их в сектор Газа, воскрешая тем самым картины увода пленников в рабство в эпоху раннего средневековья. Мирные жители прятались в своих убежищах, опасаясь за свою жизнь.

Хамасовцы. разъезжали по улицам на машинах, врывались в дома, вступали в перестрелки с жителями, полицейскими, охранниками. Армии там практически не было.

Представитель Хамаса Деф обратился к боевикам ХАМАСа с призывом: «атаковать поселения всеми имеющимися в вашем распоряжении средствами. Сегодня все, у кого есть оружие, должны достать его. Настало время его использовать. Каждый должен взять свой грузовик, машину или топор. Сегодня началась новая страница истории, блестящей и вызывающей уважение истории", - провозгласил он и призвал израильских арабов присоединиться к боевым действиям.

Чтобы причинить израильтянам вред и заставить их выйти из укрепленных помещений, террористы жгли дома.

О зверствах хамасовцев свидетельствуют многочисленные видео, запущенные ими же в социальные сети. Они ужасают своей омерзительностью, и описывать их – нужно иметь стальные нервы. Но о двух роликах всё – таки стоит сказать.

На первом: к месту проведения музыкального фестиваля подъезжает машина с террористами, которые начинают прицельно, как при стрельбе в тире по мишеням, вести огонь из автоматов по участникам фестиваля, одобрительно реагируя на каждый удачный выстрел. Напоминает это сцену из фильма «Список Шиндлера», в которой комендант концлагеря с балкона своей квартиры ведет прицельный огонь из снайперской винтовки по узникам, случайно оказавшимся в поле зрения: тоже, как в тире по мишеням. Но в фильме – постановка, а здесь – реальная жизнь. И это ужасает!

И на втором: из багажника автомашины вытаскивают за волосы женщину со связанными руками и вталкивают в минибус, куда тотчас же втискивается не менее дюжины боевиков. Нельзя без содрогания представить, что ждет пленницу.

А в это же время сотни жителей сектора Газа, т.е. по сути, гражданское население, воспользовались представленной возможностью, и прошли через бреши на израильскую территорию, чтобы убивать мирных жителей и грабить их дома: привезти домой стиральную машину или телевизор, угнать трактор, порыться в шкафах. Ну и попутно перерезать кому-нибудь горло, если удастся.

Сначала участие гражданского населения сектора в этой кровавой вакханалии было только предположе -нием, но. спикер ХАМАС Салах Аль-Арури в прямом эфире телеканала «Аль-Джазира» заявил открытым текстом, пытаясь обелить террористов, что есть люди и более жестокие, чем они, буквально следующее:

«Все эти зверства – это не мы. Наши боевики просто стреляли в евреев. Но когда забор безопасности был разрушен и люди в Газе поняли, что армия больше не защищает территорию Израиля, произошел массовый выезд из Газы вооружённых мирных жителей, и случилась большая неразбериха, когда ситуация вышла из-под контроля и произошли вещи, которые не были запланированы.»..

10:00. Первые подкрепления

В этот район прибыл спецназ и контртеррористическое подразделение полиции. Это были первые израильские силы, отправленные в бой с момента начала вторжения, начавшегося более трех часов назад. На местах царил хаос, и солдаты самостоятельно организовывались в группы.

Туда же продолжало стекаться все больше солдат, включая тех, кто добрался туда самостоятель- но, автостопом, не дождавшись приказов командиров.

Командующий 98-й дивизией впоследствии рассказал военным корреспондентам, что он подбирал солдат, которых встречал по пути на фронт.

«Я встречал людей по пути, назначал их ротными командирами и говорил: «Вот. Возьмите на себя командование. Вы справитесь», — сказал он.

Поскольку боевые действия продолжались, силы безопасности начали спасать мирных жителей, прятавшихся в укрытиях. Спасение продолжалось много часов, а бои длились еще дольше. Только в воскресенье днем, 8 октября, ??ситуация изменилась, и солдаты ЦАХАЛ начали освобождать и зачищать населенные пункты. В конечном итоге полный контроль был достигнут только на следующий день.

На этом описание событий на ТВД мы завершаем и начинаем искать причины случившегося, чтобы ответить всё – таки на вопрос: «Почему же это произошло?»

Но это вопрос, так сказать, обобщающий. А ведь есть конкретные вопросы, ответы на которые помогут лучше прояснить ситуацию.

Например, почему армия была застигнута врасплох?

Я не очень люблю исторические параллели, но иногда они очень поучительны.

12 июля 1870 года. Совещание у императора Наполеона lll , на котором решался вопрос о войне Франции с Пруссией. Окружение императора и, в первую очередь, военный министр Лебёф наста- ивало на начале войны.

Вот строки из отчёта Лебёфа: «Мы готовы, мы совершенно готовы, у нас в армии всё в порядке, вплоть до последней пуговицы на гетрах у последнего солдата».

Но продекларированная на совещании готовность страны к войне оказалась блефом: Франция потерпела сокрушительное поражение. И поневоле напрашивается аналогия с рапортами израильского военного руководства о готовности Цахала, что будет продемонстрировано ниже.

Сейчас все СМИ пишут о тактическом сюрпризе. Но для армии обстрел ХАМАС 7 октября не явился неожиданным. Наоборот. Каждый кибуц на границе с Газой накануне получил письмо, о содержании которого рас -сказали ответственные за безопасность в кибуцах.

Письмо гласило: «Утром в субботу будут звуки ракеты. Не беспокойтесь. Это маневры Хамаса. Это их разборки между собой. Они будут стрелять в сторону моря. Наши указания полностью согласованы с армейской разведкой».

Т.е. военное руководство настраивает население кибуцев вблизи сектора Газа не обращать внимание на ракеты, это, мол, "маневры Хамаса", словом, чтоб «город подумал: ученья идут».

А ведь прецеденты подобной пропаганды были и в прошлом, правда, в формате, например, такого анекдота.

В конце второй мировой войны советский агитпроп, высмеивая геббельсовскую пропаганду в нацистской газете «Фёлькишер беобахтер» ( «Народный обозреватель» - для сведения не знающих немецкий язык ) – но в анекдоте она названа «Вракишер перебрехтер»,что понятно без перевода – приводит текст репортажа обозревателя газеты о якобы учениях немецкой армии в тылу, пытаясь выдать за эти учения бомбардировку города войсками антигитлеровской коалиции.

И, наконец, сам анекдот, изюминка которого в словах: «Учебные снаряды поражают учебный дом. Разрушенные учебные стены убивают учебных людей».

Я процитировал этот анекдот с целью показать, что объективно информация, доведенная до сведения израильтян, звучит так же абсурдно и издевательски; словом, объективно, это юмор висельника.

А вообще за две недели до войны ЦАХАЛ уверял правительство, что ХАМАС не заинтересован в эскалации, потому что сознает сдерживающую силу ЦАХАЛ. Об этом 7 октября пишет портал Ynet.



И это несмотря на то, что в эфире 13-го канала был показан клип ХАМАС, опубликованный около месяца до событий 7 октября. В клипе открытым текстом было сказано и даже показано: - оперативный штаб, , прорыв заграждений, ракетный обстрел, джипы в и пикапы въезжают в Израиль, прорываются к домам. . Израиль позволил провести такие учения, ракеты запускали и мы не отвечали. Все здесь. Где, где разведка?

Мало этого? Пожалуйста, добавим: Как сообщает New York Times и канал NBC, у убитых террористов были найдены документы с инструкциями — «брать в плен солдат и гражданских в качестве заложников». Причем на документах стоит дата: октябрь 2022 года. Это свидетельствует о том, что подробный план операции ХАМАС был разработан давно

…Источники в армии и правительстве Израиля подтвердили каналу NBC, что у боевиков нашли много документов с грифом «Совершенно секретно».

ХАМАС собрал разведывательные данные по каждому кибуцу и по каждому составил план захвата и действий. Там было прописано, как вести себя по отношению к женщинам и детям, — убивать.

Офицер ЦАХАЛ рассказал авторам статьи, Ронену Бергману и Патрику Кингсли, что террористы, которые захватили военные базы, расстреливали солдат в казармах; они прекрасно знали, где что находится на базе и, в первую очередь, кинулись в центр связи, чтобы уничтожить компьютеры, серверы и средства связи. Это значительно замедлило прибытие войск — в штабах не знали, что происходит.

Хамасовцам было известно всё: сколько солдат и транспортных средств есть на базе. На руках были подробные карты и план действий.

Роли были распределены очень четко: кто идет в атаку, кто работает сапером, кто остается в прикрытии на перекрестках и т.д.

Террористы открыто публиковали в соцсетях видео своих учений по захвату израильских поселков на специальном полигоне, где был выстроен “макет” кибуца, - и израильской разведке было известно об этих учениях!

.Прежде ХАМАС никогда не демонстрировал такой способности к составлению столь сложных планов и к слаженным действиям разных подразделений боевиков. Западные эксперты полагают, что план нападения на Израиль навряд ли мог быть разработан в Газе без помощи и участия квалифицированных военспецов, скорее всего, из Ирана.

Об этом говорит ряд фактов. Например, накануне вторжения в Израиль, по данным из иностранных источников, 500 хамасовцев прошли подготовку в тренировочных лагерях КСИР в Иране, и попасть они туда могли только транзитом через Египет.

Или, ещё. Среди боевиков, участвовавших во вторжении в Израиль и захвате израильских населенных пунктов 7 октября, были иранцы.

Доказательства этого имеются, в том числе, в видеозаписях с заложниками, которыми ХАМАС наводнил социальные сети в первые дни.

Например, в одном ролике заснят взрыв здания в Газе. Оператор с другими людьми забегает за угол, и ему кто-то кричит сначала по-арабски: «Руху, руху» («Бегите, бегите»). На 13-й секунде кричащий переходит на фарси: «Movazeb bash» («Осторожнее»).

Напомним, что в последние несколько недель возобновился огненный террор из Газы в Израиль. Однако за неделю до нападения он прекратился, и ЦАХАЛ снова открыл пограничные пункты с сектором, чтобы рабочие оттуда могли свободно ездить на заработки в еврейское государство. ХАМАС тогда уверял, что не поддержи- вал беспорядки на границе, из чего в армии сделали вывод, что он не заинтересован в эскалации. Казалось, что на этом фронте снова наступило затишье.

Но другой сайт mignews.com демонстрирует видеозапись, сделанную ещё в декабре 2022 г., где видно, как боевики ХАМАС занимают тренировочную площадку, выпускают ракеты и захватывают пленных, окружая макеты израильских зданий. Эти кадры оказались до ужаса пророческими.

Из вышеизложенного понятно, что руководство Цахала причину многих своих промахов объясняет провалом армейской разведки, что, в свою очередь, вводит в повестку дня другой конкретный вопрос:

А где же была разведка?

Хороший вопрос. На него отвечает опубликованный в социальных сетях отрывок из выступления главы АМАН (военной разведки Израиля) генерала Ахарона Халива в университете Райхмана незадолго до начала войны в Газе.

Генерал сказал: «Но в Газе я идентифицирую, в результате применения силы и сдерживания... при экономической стабилизации, пропуске палестинских рабочих в Израиль, общем улучшении уровня жизни, есть в Газе потенциал спокойствия на многие годы вперед»

При этом после вторжения ему понадобилось 10 дней для признания своей вины.

Соответствующее письмо командующего военной разведкой опубликовала прес

с-служба ЦАХАЛ: «Последние 11 дней я подчеркивал, что причиной начала войны стал провал разведки», — сказал он.

По словам Халивы, АМАН под его руководством не предотвратил смертоносную террористическую атаку ХАМАС.

"Мы не выполнили свою важнейшую миссию, а я, как глава АМАНа, несу полную ответственность за провал. Мы проводим всесторонне расследование и делаем выводы. Однако сейчас перед нами стоит одна задача - дать отпор и победить".

А на очереди маячит ещё один конкретный вопрос: «Почему террористы так легко преодолели заградительные сооружения на границе сектора?»

А это не просто хороший, это великолепный вопрос. Потому что есть весьма обстоятельный ответ.

Все рекомендации разведки основывались на том, что Хамас никогда не атакует забор.

Максимум, придет одиночный террорист. На этих рекомендациях было обосновано количество военно- служащих для защиты забора.

Особенно стоит отметить, что забор на границе с Газой длиной около 65 км представляет собой капитальное сооружение, состоящее из подземной части глубиной несколько десятков метров для предот- вращения строительства тоннелей из Газы на территорию Израиля (сооружение этой части забора началось в 2016г) из монолитного железобетона, выполненного по принципу «стена в грунте», и ультрасовремен- ный наземный забор из каленой стали ( начали возводить в 2019 году) высотою 6 метров.

Каждый метр забора начинен электронными датчиками , и системами обнаружения, и боевыми постами, предназначенными для предотвращения проникновения из Газы на территорию Израиля. Первоначально ещё предполагалось развернуть десятки мачт с радарными камерами и дополнительными сенсорами, но неясно, были ли они встроены в подземную или наземную часть.

За этот забор израильские налогоплательщики заплатили 3,5 миллиарда шекелей. Чудо современной техники!

И строительство этого заградительного сооружения на границе с Газой. продолжалось 3,5 года. Тем не менее, тысячи террористов почти беспрепятственно преодолели его утром 7 октября.

"Креативное технологическое решение" и "железная стена" - вот лишь некоторые из комплиментов, которыми одарил его оборонный истеблишмент, когда два года назад проект был завершен. Публикация сайта walla показывает, как они ввели себя и народ в заблуждение, и почему «все пошло не так».

Менее двух лет назад, в декабре 2021 г., высокопоставленные чины силовых структур собрались на юге страны, чтобы отпраздновать завершение строительства сухопутного барьера вокруг сектора Газа.

"Преграда, которая является, прежде всего, технологическим и творческим проектом, лишает ХАМАС одной из возможностей, которую он пытался развивать, и ставит железную стену, датчики и бетон, между ним и жителями юга. Эта стена дает чувство личной безопасности, которое позволит этому прекрасному региону продолжать развиваться", - говорилось в выступлении Бени Ганца, занимавшего в то время пост министра обороны, и имеется в виду, в основном, подземная - более дорогостоящая часть массива, призванная предотвратить прохождение атакующих туннелей ХАМАС на израильскую территорию.

Он же с гордостью добавил, чтобы подчеркнуть циклопические размеры сооружения, что для строительства понадобилось 220 тысяч грузовиков бетона и 140 тысяч тонн стали.

А тогдашний начальник Генштаба Авив Кохави тоже не удержался от хвастовства: «Преграда меняет реальность - того, что было до нее, больше не будет»

Но ведь ещё со времен античного Рима существует крылатое выражение: «Что воздвигнуто руками человека, может быть ими и разрушено»,- что хамасовцы весьма убедительно доказали с помощью довольно примитивных подручных средств, о чём уже упоминалось выше, без всяких высоких технологий, продуктами которых была буквально напичкана «железная стена».

В этой связи вспоминается один фрагмент американской агрессии против ДРВ в 60-70 годы. Американские «Летающие крепости» Б-52, оснащенные самыми передовыми средствами радиолокационной защиты, делающими их практически неуязвимыми от средств ПВО Вьетнама, безбоязненно утюжили территорию страны ковровыми бомбардировками до тех пор, пока вьетнамский лётчик на советском истребителе чуть ли не времен Второй мировой войны, оборудованный без всяких передовых технологий и тем самым оказавшийся вне сферы влияния электроники Б-52, сбил бомбардировщик агрессора «старым дедовским способом», показав тем самым реальный способ уничтожения врага. Пилот за этот подвиг был удостоен награды «Герой ДРВ».

На данный момент не обнаружено ни одного туннеля, через который члены ХАМАС проникали бы в населенные пункты вокруг Газы в субботу 7 октября, они все прошли через физически существующий забор, и множество датчиков на нем, получивших красочное прозвище "песочные часы," которые были полностью выведены из строя.

Что же всё - таки пошло не так?

Перед ХАМАС стоял забор высотой 6 метров. Хамас же использовал парапланы , чтобы перелететь через него, и на видеозаписях, распространяемых организацией, видно, как террористы парами вылетают из дюн в Газе и беспрепятственно перелетают через забор, направляясь в поселения приграничной полосы и на музыкальный фестиваль в кибуце Реим.

А ведь даже в сентябре было несколько случаев повреждения забора террористами, но это почему-то не насторожило военное командование. Да и как его могло что-то вообще насторожить, если разведка давала гарантию полной безопасности от нападения.

Между тем девушки-наблюдатели рассказали, что видели, как боевики ХАМАС готовились к будущей атаке, всю смену наблюдая в мониторах необычные явления на границе, а потом докладывали об этом руководству, принимающему дальнейшие решения. Наблюдатели говорят, что у разделительного забора за несколько дней до вторжения часто находились боевики с картами и указывали на забор, а также постоян- но тренировались в бросании гранат. И об этом тоже было доложено руководству, однако командиры отмечали, что « это просто фермеры работают в поле», хотя это было не совсем похоже на «просто работу в поле».

В результате такой безответственности террористы, оснащенные средствами для прорыва заграждения, приблизились к нему и открыли в нем проемы ( о чем уже мы писали выше), через которые на израильскую территорию смогли проехать вооруженные мотоциклисты и набитые оружием автомашины Toyota Hilux.

Итак, средства наблюдения были нейтрализованы ХАМАС: одни - путем обстрела противотанковыми ракетами и ракетами РПГ, другие - с помощью беспилотников, которые сбрасывали на них заряды взрыв- чатки.

Хотя использование вооруженных беспилотников является боевой доктриной, применяемой организацией ИГИЛ в Сирии ещё в 2017 году, и которая широко используется в русско-украинской войне, никто не позаботился о нейтрализации активности беспилотников в районе заграждения.

В то же время база Реим, где находится штаб дивизии Газы , был обстрелян из минометов, и через некоторое время вооруженные отряды террористов ворвались в него. В субботнее утро праздника Суккот количество женщин-наблюдателей на базе и бойцов, готовых броситься навстречу выявленной угрозе, было значительно меньше, чем в обычный день.



Но не понятно, почему не было более быстрой реакции со стороны сил Южного командования и Генштаба в Кирее, которые также получают изображение с камер?

Не выполнила своей задачи и интегрированная в заграждение система "стрелок-наблюдатель", состоящая из пулеметов, дистанционно включаемых наблюдателями, для стрельбы по выявленным целям и предназна- ченная для отпугивания и нанесения вреда тем, кто приближается к заграждению. По всей видимости, и здесь ХАМАС уничтожил камеры системы с помощью беспилотников и противотанковых ракет.

А у ХАМАС было достаточно времени, чтобы собрать разведданные об израильской диспозиции в секторе - будь то путем неоднократных попыток прорыва заграждений, чтобы проверить бдитель- ность ЦАХАЛа и время его реакции, или путем отправки беспилотников, то ли путем сбора информации с установленных им наблюдательных вышек, которые, даже, когда они были разбомблены, быстро восстанавливались.

Так, с несколькими десятками мотоциклов, пикапов и парапланов, которые он приобрел, вложив минимальное количество денежных средств, ХАМАС смог обойти многомиллиардный барьер, установленный Израилем.

Теперь несколько частных вопросов и ответов по этой теме.

Некоторые утверждают: у Израиля есть самая сильная в регионе авиация. Даже если целые авиаполки были расформированы, один вертолет мог бы расстрелять в упор всех нападающих.



Отвечаем: прекрасная идея. Но просто представьте себе, что вертолет каким-то чудом в ту субботу утром появился бы в нужном месте. И что же? Стрелок в своем прицеле видит террористов, которые разрушают забор. Отлично: одна пулеметная очередь, и от террористов ничего не остаётся.

Но-но, не так быстро. Ведь эти террористы пока еще никого не убили. Они пока только разрушают забор. Разрушают, кстати, не в первый раз.

В прошлые времена, когда Цахал возвел этот самый забор, израильская судебная система категорически запретила в них стрелять. Даже когда террористы под прикрытием толпы подобрались вплотную к нашим солдатам и в упор расстреляли одного из них, ответный огонь не был открыт! А приказы не стрелять в кого-либо не были отменены до 7 октября.

И если стрелок сейчас откроет огонь, то, в соответствии с существующими законами и приказами, он обе- спечит себе место на тюремных нарах, на определенный законом срок.

Преувеличение? Нисколько!

Всего несколько лет назад командира артиллерийской батареи отдали под суд и посадили в армейскую тюрьму. За что?

Оказывается, снаряды, выпущенные его батарей, попали в позицию Хамаса. И хотя хамасовцев в это время там не было, но приказ-то был стрелять только по песчаным дюнам и по пустырям.



…Далее. Патрульные полеты над границей Газы идут круглосуточно. Был ли утром 7 октября летчик в том районе или не был, этого никто не узнает: совсекретная информация военного ведомства.

Но совершенно четко известно: разрешения стрелять по Хамасу в то утро ещё не было.



Когда же летчикам дали разрешение стрелять? Через три часа после того, как три тысячи террористов уже разъехались по десяткам поселков, сея смерть и разрушения.

И ведь действительно, процесс открытия огня закован в юридические кандалы, очень тяжелые. Дошло до того, что в ЦАХАЛ предпочитают рисковать понести ущерб, нежели открыть огонь и потом рисковать уже в суде.

Поэтому просто необходимо дать солдату больше свободы маневра, чтобы он не боялся, что каждый сделанный им выстрел может создать ему проблему.

Надеюсь, эта викторина «вопрос-ответ» дала читателю некоторое представление о том, какими ограничениями законодательная власть опутала буквально по рукам и ногам военную машину Израиля в угоду требованиям международного сообщества воевать «в белых перчатках».

В частности, президент США, главного стратегического союзника Израиля, одним из первых выполнив визит солидарности в нашу страну после 7 октября и в совместном заявлении по итогам визита выразив свою поддержку «права и ответственности Израиля защищать своих граждан от террориз- ма», не преминул подчеркнуть, что делать это необходимо « в соответствии с международным гуманитарным правом», т.е. опять речь зашла о пресловутых «белых перчатках»

И это всё в дополнение к тем просчетам и ошибкам, которые допустил Цахал по своей вине.



Мы привели немало примеров безответственности, халатного отношения к своим обязанностям и просто пофигизма в деятельности Цахала вообще и армейской разведки, в частности, не считая тех нелепых огра- ничений, которые навязаны армии сверху и сковывают инициативу в войсках.

И нам просто необходимо выяснить причины этого прискорбного недуга, поразившего армию. Не в одночасье же это появилось.

С этой целью предоставим слово военному специалисту генерал-майору запаса Ицхаку Брику.

Около трех месяцев назад он рассказал в интервью на канале «Диалог» («Хидабрут» 97-й канал ИТВ) о тяжелых проблемах (если не сказать — провалах) ЦАХАЛ в организации защиты границы Израиля.

Его пророчество, произнесенное в июле 2023 года, ужасным образом подтвердилось 7 октября – с единственной разницей: не на северной границе, а на южной, потому что в Израиль вторгся ХАМАС, а не «Хезболла», о которой говорил Брик.

Ицхак Бирк служил командиром танковой бригады, награжден одной из двух высших военных наград Израиля – орденом «Мужество», потом он командовал военными училищами. Наибольшую известность он получил в должности армейского омбудсмена.

Генерал Брик пошел на столь откровенное интервью после того, как отчаялся убедить руководителей Израиля заняться всерьез устранением системных проблем в армии.

«В организационной и командной культуре ЦАХАЛ произошел очень серьезный сбой. Это — тяжелая болезнь, которая порождает неудачи» — убеждал он ещё в 2019-м.

«Это может уничтожить Израиль, как ядерная бомба» — комментировал он новый отчет государственного контролера в 2022-м. От Бирка отмахивались, как от назойливой мухи. Никто все эти годы не хотел его слушать.

Приводим здесь основной фрагмент его интервью Одеду Харошу, ведущему программы «В гостях у Одеда». Оно содержит и другие пугающие прогнозы. Будем надеяться, что им не суждено сбыться.

Генерал прежде всего указывает на дефицит самого необходимого: армейское снаряжение, материальная часть, неукомплектованность личного состава до 40%, отсутствие резервов. Всё это принуждает возлагать непосильную нагрузку на действующие кадры, относиться спустя рукава к своим обязанностям, формально проводить или вообще откладывать занятия по боевой подготовке. Причем это всем известно, но жалобы среднего комсостава решительно пресекаются в верхах.

Вот пример. Командир батальона обо всем докладывает командиру бригады и получает ответ:– «Обходись тем, что есть. А если не можешь обходиться тем, что есть – проваливай отсюда».

Он просто не хочет слушать о проблемах.

Ицхак Брик описывает свою инспекторскую деятельность на протяжении 10 лет, в том числе, и в тот период, когда военное ведомство возглавлял лидер НДИ Либерман.

Наш комментарий. Говоря о военном бюджете Государства Израиль, следует, разумеется, учитывать уникальное геополитическое положение страны: единственная демократия на Ближнем Востоке с населением не более 8 млн человек (численность его еврейской составляющей) находится в сплошном враждебном окружении из нескольких арабских стран с населением более чем на порядок превышающим население Израиля.

Это обстоятельство принуждает страну вкладывать в военные расходы более 10% от ВВП, что тяжким бременем ложится на госбюджет государства.( Для сравнения: страны Евросоюза имеют военный бюджет размером не более 2% от ВВП, Турция – 2,5%, Китай – 2,1%,Россия – 4,5%).

Политическое руководство страны, конечно же, понимает, что в этих условиях экономия на армии не допу- стима.

Широко известна приписываемая Наполеону ставшая крылатой фраза: «Народ, не желающий кормить свою армию, вскоре будет вынужден кормить чужую».

Смысл этой фразы в том, что государство, не тратящее достаточно средств на обеспечение своих вооруженных сил, в скором времени будет захвачено: страна всегда должна иметь сильную армию (в скобках заметим, что и генерал Клаузевиц предупреждал: "Народ, который не уважает свою армию, будет кормить чужую").

.Поэтому военный бюджет Израиля постоянно растёт: 2019 год - $15,69млрд; 2020г - $20,1; 2021 - $21,09; 2022 - $24,34; 2023г - $23,40 млрд.

Но финансирования всё равно не хватает: подавление почти ежегодных вылазок террористов из Газы обходится стране миллиардными убытками. Отсюда и вечный дефицит самого необходимого, о чем говорит генерал в своём интервью.

Но допускать ситуацию до такого состояния, которое ставит под угрозу безопасность страны, совершенно

неприемлемо, когда вместо выполнения своих прямых функций по защите страны создаётся только види- мость их выполнения.

Слово Ицхаку Брику: «В каденцию Гади Айзенкота войска проредили, включая резервы. Так дошли до ситуации, когда отряд, патрулировавший 8 км границы, теперь должен патрулировать 16 км. Этих сил очень мало, их не хватает.»

…Далее он говорит, что солдаты сидят внутри укрепблоков и наблюдение ведут через свои смартфоны, потому что у них нет систем ночного видения, в 50 метрах от забора! И они берут эти смартфоны в патрулирование, хотя каждый аппарат – точка, позволяющая врагу идентифицировать их все это время!

Прервём на минуту взволнованный монолог генерала, чтобы вставить своё «лыко в строку». Вот только что пришедшее сообщение, буквально снятое с телетайпной ленты..

Сайт от 29.10.23. под обескураживающим заголовком «Разваливаются на ходу. Резервисты шокированы состоянием танков на складах» сообщает, что солдаты запаса, которые были призваны на службу после ускоренного процесса мобилизации, и прибыли на склады для получения танков, просто шокированы: им стало ясно, что процесс технического обслуживания танков "Меркава 3" был нарушен в течение многих лет – танки просто разваливались на ходу.

Далее… Значит комбригу необходимо идти «в верха» и требовать, требовать.. Но комбриг из опасения своими законными требованиями о даже самом необходимом для несения службы снаряжении испортить отношения с командующим, заставляет комбата «обходиться тем, что есть», и является, по сути дела, главным виновником того плачевного состояния, в котором очутился ЦАХАЛ.

А когда министр обороны по просьбе Брика вызвал главу генштаба и командующего Северным округом, командующий заверил: « Мы все уладим, поверь мне, у нас прекрасная армия. Через неделю у нас большие учения, приходи и увидишь…»

Но ничего не изменилось, и это не просто безразличие Это нечто гораздо худшее: создание виртуального образа успеха.

И опять наш комментарий. И израильские СМИ тоже усердно трудятся в этом информационном поле: они просто врут израильской общественности, чтобы угодить правящему истеблишменту.

Достаточно вспомнить хвастливые, прозвучавшие до и после войсковой операции «Щит и стрела» завере- ния военно – политического руководства, начиная от премьер-министра и министра обороны и кончая не имеющим никакого отношения к военным делам рядовым министром и даже второстепенным генералом из окружения начальника Генштаба о готовности Цахала вести борьбу с противником на нескольких фронтах одновременно. Понятно, что все это льёт воду на мельницу создания соответствующего имиджа АОИ.

А ведь мы хорошо помним, как рушилась репутация несокрушимой и легендарной» армии России во время первой Чеченской войны, когда министр обороны Павел Грачёв заверял, что «возьмет Грозный силами одного полка ВДВ в течение двух часов». Вместо этого пришлось после сокрушительного разгрома вошедшей в город Майкопской бронетанковой бригады собирать по всей России мало – мальски боеспособные части для ведения боевых действий. Это явилось шоком для российской общественности, воспитанной советским агитпропом на примерах из славного прошлого Красной Армии в Великой Отечественной войне и ежегодными военными парадами Победы. Этот шок усугубился провальным вторжением на Украину полтора года назад.

…И следующий фрагмент из интервью генерала Брика:

— Так в каком же состоянии сейчас на самом деле находится ЦАХАЛ?

— ЦАХАЛ находится в состоянии неготовности к войне, во всех аспектах этого понятия.

— Чего нам ждать от завтрашнего дня?

— Если завтра начнется региональная война на пяти фронтах – я расскажу, что будет завтра. За 20 лет террористы накопили арсенал в 250 тысяч ракет и снарядов по периметру Израиля. 20 лет они строят угрозу, какой еще не было.

Следующая война будет идти в тылу! Не так, что ты придешь на фронт и прорвешься дальше – нет, она пойдет внутри поселков. И я расскажу, что будет твориться внутри поселков.

И генерал, подобно Кассандре, за три месяца до событий 7 октября почти с документальной достоверностью предсказал апоплексическую ситуацию в кибуцах вблизи Газы.

И этот прогноз тем более должен был быть по достоинству оценен, что основан он был не на мистике, характерной для предсказаний Ванги или Глобы, а на профессиональных знаниях и опыте. Не оценили в свое время, упустили..

Что же предлагал генерал – майор запаса?

«Как же избежать резни, исходящей от вошедших в поселения террористов?

Ты должен сам защищать свой поселок! Нет тех, кто сделает это вместо тебя! Армии там не будет. Армия сегодня мала! Тех, кого пошлют – не пройдут из-за перегруженных дорог. Те, кто из-за этого же не смогли покинуть свои места, не получат армии.»

Далее Ицхак Брик даёт подробные рекомендации по организации отрядов территориальной самообороны, утверждая, что именно эти формирования должны будут вступить в борьбу с арабскими «командос», которые вошли на территорию поселений и сразиться с ними, защищая своих родных и соседей.

Затем Брик с досадой добавляет:«Но никто не говорит им этого. Это просто расхлябанность. Спрячутся, как страусы, но никто им не скажет, что боевики уже идут. Кто их остановит? Армия не сможет это сделать.»

И следующий наш комментарий. Армия в действительности не сможет это сделать: «армия сегодня мала» Её численность всего 176,5тыс чел. Но мобилизационный ресурс достаточно велик: 2,55 млн чел, потому что воинскую повинность в Израиле отбывают практически все, кроме арабов и ультраортодоксов. Так что идея создания отрядов самообороны из добровольцев в израильских населенных пунктах, высказанная в интервью генерала, давно витала в воздухе. Фактически это было материальным воплощением в жизнь лозунга «К оружию, граждане!»

А память опять подсказывает исторические параллели. Ведь то, что почти стихийно возникает в Израиле сейчас, буквально на наших глазах, имеет свою предтечу: 12 июля 1789 года адвокат и журналист Кемаль де Мулен обратился к парижанам с таким же призывом. И через два дня народ пошёл на штурм Бастилии под этим лозунгом. А в 1792 году поэт и композитор Руже де Лиль увековечил эти слова, сделав их первой строкой припева «Марсельезы»: «К оружию, граждане! Ровняй военный строй! Постройтесь в батальоны…»

Однако не будем чересчур увлекаться историческими аналогиями. Лозунг времен Великой Французской революции звал вооруженный народ к борьбе с социальным злом, за свободу, равенство и братство.

Этот же лозунг в Израиле наших дней зовет нас к защите не только Родины, в том числе и малой, но буквально к защите родного очага: лучше всего этот призыв наполняется содержанием начальной строки симоновского «Убей его! Если дорог тебе твой дом…»

…Продолжим же наше повествование после этого небольшого отступления.

И вот результат: по данным на 23.10.23., министерство национальной безопасности сообщает о том, что в Израиле создано более 500 отрядов самообороны: в сельской местности 496, в городской местности - 15, в том числе отряды самообороны были созданы в городах Кирьят-Моцкин, Нагария, Рош-Пина, Хацор ха-Глилит и в Арад.

Все бойцы – обязательным же условием для вступления в такой отряд является армейская служба в прошлом - проходят трехдневное обучение, после которого они получают оружие и средства защиты. Отряды самообороны должны оказывать помощь в случае чрезвычайных происшествий на своих участках.

А уже через три дня, по сообщению того же министерства, число отрядов территориальной обороны увеличилось до 600. В самом деле, прав был классик, утверждавший, что «идея становится материальной силой, когда она овладевает сознанием масс»

… Итак, мы как будто совершенно чётко выяснили, что причиной внезапного для Израиля нападения Хамаса стало не только вероломство террористов, но и системные ошибки руководства Цахала и его армейской разведки..

А сейчас берем тайм-аут. Он просто необходим для выяснения некоторых деталей.

За основу определения причин ошибок военного руководства страны я принял мнение генерал – майора в отставке Ицхака Брика, тем более, как это видно из моих комментариев к его интервью, оно (мнение генерала) нашло у меня почти полное понимание. Вот это самое «почти» и смущает меня в некоторой степени.

Речь пойдет о других интервью генерала.

Например, возьмём его выступление на радио «Цафон» 104.5FM от 21.05.22, которое он назвал «Сценарий тотальной войны с ХАМАС».

.

Основная мысль этого выступления: «Бомбардировки ВВС не оказывают никакого влияния на потенциал «Исламского джихада» и ХАМАС».

Итак, генерал утверждает, что бомбардировки израильскими ВВС Газы по террористам, прячущимся глубоко в земле, во время спецоперации «Щит и стрела»— это ритуал, который повторяется в течение многих лет, но эти атаки не оказывают реального влияния на способность Джихада и ХАМАС запускать ракеты по Израилю .

И даже тот факт, что ВВС Израиля удалось поразить ряд лидеров террористов во время этого столкновения, не остановил ракетные обстрелы с интенсивностью сотни ракет в день, достигающие даже Тель-Авива.

Если же вспомнить операцию «Страж стен», то в течение 10 дней ХАМАС и Джихад выпускали по 400 ракет каждый день, а наши ВВС со всей своей мощью, работая по маленькой цели, которая не представляла для них опасности, не смогли это остановить.

Добавим от себя, что и нынешняя война с Хамасом, начавшаяся 7 октября, подтверждает это мнение. Война продолжается уже почти месяц, авиация Цахала поразила порядка 12 тысяч целей в секторе, если судить по сообщениям израильского командования от 1.11.23, но это не сказывается на способности Хамаса производить запуски ракет (их запущено уже свыше 7,5 тысяч. И даже на 25й день войны в самом центре Гуш-Дана в течение дня объявляется по 3-4 сигнала воздушной тревоги.

Значит, справедлива уже давно существующая точка зрения: только наземная операция может зачистить местность от пусковых установок врага, к этому же сводится и выступление Брика на радио «Цафон»



Вроде бы, всё понятно. Существуют только расхождения в сроках начала этой операции.

Вот и нынче подобная картина: военное руководство докладывает, что армия готова к наземной операции в Газе, под ружьём 360 тыс призванных резервистов, свыше 200тыс израильтян из числа находящихся за рубежом прибыло в Израиль с целью своим личным участием защитить страну (какой контраст: спасаясь от призыва в Действующую армию россияне и украинцы призывного возраста массами покидают свои страны, а израильтяне, уже находясь за границей, добровольно возвращаются в страну – 205 тыс за первые 11дней войны! Вот она, реальная, на деле, а не на словах, любовь к Родине!).

Ясно, что такая масса военнослужащих, оторванных от своих повседневных занятий, просто не может слишком долго оставаться в бездействии, да и народное хозяйство без рабочей силы терпит ущерб.

Но премьер-министр тормозит начало этой операции, потому что у него свои соображения, в том числе, и политического характера: освобождение заложников, давление со стороны США и ООН и пр.

И в этих условиях хоть и тщательно маскируемого, но явно назревающего противостояния между военным и политическим руководством, неожиданно для всех Брик присоединяется к позиции ПМ.

Он дал интервью радиостанции КАН Бет и предостерег от наземной операции в Газу на данном этапе.

“Я рекомендовал премьер-министру Биньямину Нетаниягу подождать с наземным вводом войск”, - сказал Брик.

И далее пояснил: "Армия не готова. Ввод войск ЦАХАЛ может перерасти в региональную войну. Крупные силы будут стоять в пустыне Газы и подвергаться массированному обстрелу в течение нескольких месяцев. Еще десятки тысяч боевиков останутся в туннелях. Спешка - от дьявола".

Позже он пояснил свое мнение о том, как должен действовать Израиль: "Решение должно заключаться в том, чтобы продолжать атаковать с воздуха, а не лезть в их логово. Они должны находиться в осаде в течение нескольких месяцев. Мы должны добиться ситуации, когда они не будут получать ни топлива, ни воды, ни продовольствия. Ослабить их всеми силами. В течение этих месяцев ЦАХАЛ должен будет тренироваться и готовиться к войне".

Конечно, любому, даже не военспецу, понятно, что проводить наземную операцию легче и безопасней на развалинах, чем в узких и заминированных лабиринтах улиц Газы, но нужно трезво оценивать реальную ситуацию.

Во-первых, как уже упоминалось выше, в Газе уже уничтожено около 12 тыс целей: развалин там

предостаточно.

Во-вторых, факты говорят о том, что террористы в разветвленной сети прекрасно оборудованных подземных тоннелей длиной около 500 км на глубине от 30 до 80 метров устроили склады с 3 – 4х месячными запасами боеприпасов, продовольствия и топлива и помещения для укрытия от бомбардировок десятков тысяч боевиков.

Именно, боевиков: они открытым текстом признали, что им нет дела до защиты гражданского населения сектора, это, мол, обязанность ООН и Израиля.

И ждать, в бездействии 3-4 месяца, пока у Хамаса иссякнут запасы топлива, продовольствия и военного снаряжения, не задействовав уже снаряженные войска, это значит вообще свести к нулю всю уже проделанную работу. И ведь всё это время обстрелы Израиля будут продолжаться: генерал Брик в вышеприведенном выступлении на радио сам утверждал, что бомбардировки израильскими ВВС Газы по террористам, прячущимся глубоко в земле,» не оказывают реального влияния на способность террористов запускать ракеты по Израилю .

Вот эта генеральская раздвоенность мнения по одному и тому же вопросу составляет то самое «почти», которое принуждает меня несколько скептически относиться к аргументам отставного генерал-майора: склонность и зависимость его рекомендаций от текущей конъюнктуры вызывает в памяти историческую фразу Юлия Цезаря: «И ты, Брут…»

А вообще, не будучи военным экспертом, очень сложно определить примат какой –либо точки зрения.

…Значит, с ошибками и просчётами военного командования мы как будто определились…

А как же насчет стратегического провала политического руководства страны, о котором было упомянуто в самом начале статьи?

Подробнее об этом указать как раз сейчас к месту. Анализируя причины погрома 7 октября, эксперты говорят об «ошибках» или «провалившейся концепции», но почему-то игнорируют факт негласного альянса между израильским премьером и Хамасом на протяжении многих лет.

Для этого необходимо совершить небольшой экскурс в новейшую историю страны, а точнее в период 2009 – 2021г.г. т.е. во времена второго пришествия во власть администрации Нетаниягу.

Читатель должен помнить, что ещё в начале президентства Барака Обамы, премьер, пытаясь наладить контакты с американской стороной, выступил в Бар-Иланском университете с докладом, в котором отстаивал высказанную Обамой концепцию «двух государств для двух народов» на территории Израиля.

Позднее, столкнувшись с резко негативной реакцией на это предложение в израильском обществе, и, вероятно, сам поняв опрометчивость своего поступка, ПМ всячески оправдывал возражения против мирных соглашений с властями ПА под тем предлогом, что они не представляют весь палестинский народ и неспособны обуздать ХАМАС, который, в свою очередь, умело использовал стратегию самого Израиля по разделению Западного берега и сектора Газа, а также палестинской администрации и ХАМАС.

И ведь именно при Нетаниягу началась активная фаза процесса «непротивления злу насилием» в отношениях с Хамасом, процесс умиротворения агрессора путем покупки тишины на границах сектора Газа за сотни миллионов переданных террористам при посредничестве Израиля долларов из Катара, словом, началось и вовсю продолжалось всё то, что послужило демонтажом политики устрашения Израиля по отношению к террористическим организациям.

События сегодняшнего дня служат ярким подтверждением тех «мрачных прогнозов израильских СМИ», которые вышеупомянутый комментатор так легкомысленно всего пару лет назад называл «полной чепухой».

А стратегия ПМ состояла именно в том, чтобы поддерживать способность Хамаса на уровне, позволяющем ему успешно противостоять властям автономии.

ХАМАС сам не мог даже рассчитывать получить более прочную основу, чем предоставила ему политика Нетаниягу, для утверждения своего статуса в качестве силы, способной диктовать свою волю палестинской администрации и самому Израилю. Его идеологические позиции — отказ признать Израиль и вести с ним дипломатические переговоры — превратились в эффективную стратегию.

И все годы нахождения ПМ у власти Хамас владел инициативой в вопросах начала и прекращения очередной волны террора, а это, учитывая его возросшую огневую мощь — от кустарного производства «касамов» с дальностью полета до 10 км, угрожавшим только приграничным киббуцам и многострадальному Сдероту, он перешел к промышленному, по иранским и китайским технологиям, производству ракет большего радиуса действия, позволяющего поражать цели от Эйлата до Иерусалима и Большого Тель- Авива.

Вывод однозначный: есть все основания утверждать, что именно стратегия Нетаниягу позволила Хамасу увеличить свой потенциал до размеров, «опасных для существования Израиля».

Поэтому, если провал Цахала в отношении способности Хамаса нанести Израилю ущерб в формате. событий 7 октября носит тактический характер, то просчеты политического руководства – это уже стратегическая катастрофа, ибо политика, которой Нетаниягу придерживался на протяжении всего времени нахождения у власти, фактически была направлена на сохранение власти ХАМАС в секторе Газа.

Хочу отметить, что появившаяся в газете «Ха-Арец» от 29.10.23. рецензия на только что изданную на иврите книгу «Демагогия: механика политической власти» убедительно говорит о том же. Её автор историк Адам Раз пишет: «Политика Нетаниягу с момента его возвращения в кресло премьер-министра заключалась в укреплении позиций ХАМАС в секторе Газа и ослаблении Палестинской администрации. Вернувшись к власти,.. все прошлые 14 лет он сопротивлялся любым дипломатическим или военным попыткам разрушить ХАМАС.»

Автор добавляет: «…Нетаниягу разными путями помогал росту военной и политической мощи этой организации. Он – один из тех, кто превратил ХАМАС из относительно небольшой террористической организации с ограниченными ресурсами в полугосударственное образование».

Желающим более подробно ознакомиться с содержанием книги Раза рекомендую сайт от 30.10.23.

И чтобы завершить тему о провале стратегии Нетаниягу в отношении Хамаса, необходимо затронуть и такую важную её составляющую, как политику устрашения или сдерживания потенциального агрессора.

Ещё до своего первого прихода во власть он в своей книге «Место под солнцем» в 1996 году, критикуя Ословские соглашения, писал: «…в обозримом будущем единственно прочным миром… между арабами и евреями может быть только мир, основанный на устрашении».

Но эта концепция существовала только на словах, выше мы описали, как она выглядела на практике. Вместо решительной борьбы с Хамасом имел место вялотекущий конфликт: все войсковые операции заканчивались , можно сказать, ничейным результатом, который давал основание террористам считать себя победителем, о чём они трубили на всех перекрёстках, зарабатывая политические очки.

Но и израильское политическое руководство при этом не чувствовало себя обделенным, Я даже не говорю о победной речи ПМ после завершения последней операции; о речи, в которой он с помпой объявил о выполнении всех поставленных перед армией задач, о нанесении противнику невосполнимого ущерба,( это всего – то за 4 месяца до 7 октября?!), что, в свою очередь, тоже увеличивало политический капитал Ликуда при опросах электората:

«Последствия наших атак для террористов были очень тяжелыми, и я верю, что они усвоили то, что мы им хотели объяснить. И не только они усвоили, но и все другие враги Израиля, которые наблюдали за ходом этой военной операции, остались под впечатлением от возможностей ЦАХАЛ. Мы изменили правила игры. И если нужно будет повторить эту операцию, чтобы подтвердить сдерживающую силу ЦАХАЛ, то мы всегда готовы ее повторить».



А уже 7 октября Хамас продемонстрировал всему миру, насколько он хорошо «усвоил объяснения» Нетаниягу, усвоил настолько, что руководитель делегации террористов, принятой в МИД РФ в Москве, имел все основания заявить, что «отныне операцию Хамаса будут изучать в военных академиях».

То есть он приравнял эту операцию с действительно до сих пор изучаемой в академиях тактикой Ганнибала в сражении с римскими легионами при Каннах за два века до н.э.

А достойную оценку действенности политики устрашения, проводимой ПМ против Хамаса, дал бывший глава Южного округа генерал Цвик Фогель: «Сдерживание достигается тогда, когда другая сторона не смеет даже поднять голову, а не когда она снова нападает на нас через каждые несколько недель.»

Ему вторит бывший глава Мосада Тамир Пардо, который раскритиковал подобную политику сдерживания, проводившуюся на протяжении многих лет: «Террористическая организация уничтожается или доводится до состояния, в котором она распадается. Здесь же мы выбрали курс действий, который не известен нигде в мире – сдерживание террористической организации. Они стали сильнее и удивили нас».

Но мы же намеревались на вопрос: «Кто виноват?» дать конкретный ответ, т.е. назвать виновников поимённо: страна должна знать своих героев!

Самым первым в этом ряду самокритично поставил себя начальник генштаба, генерал-лейтенант Герци Халеви, который выступил с публичным обвинением себя. Он отлично понимал, что обманул надежды народа на то, что армия, прославленный и любимый всем народом ЦАХАЛ, их не защитила.

И что этого командующему армией Герци Халеви, , профессиональному военному и честному офицеру, не простят. Да он сам себе этого не простит.

Похожие соображения могли быть и у главы ШАБАК Ронена Бара, который разослал сотрудникам своего ведомства письмо с извинениями, где тоже взял вину на себя.

"Нам не удалось создать потенциал сдерживания, необходимый для предотвращения атаки. Ответственность лежит на мне…"- написал он подчиненным, как бы переводя стрелки общей вины за провал на себя.

Так же поступил и глава военной разведки Аман, о чем мы уде писали выше.

… Первые лица в этих структурах вполне могут брать персональную ответственность на себя, пока проверка не прошла, – это дело их совести и личного мужества.

Затем своё слово на эту тему высказали руководители ушедшей в отставку коалиции Беннет и Ганц: и они тоже подхватили эту эстафету покаяния.

Но потом начинается что-то непонятное: это публичное покаяние не причастных к военному провалу.

С легкой руки Цахи Анегби, главы Совета национальной безопасности, совещательного органа без всяких полномочий, уж тем более по части оборонного ведомства, выстроилась целая очередь из министров просвещения, культуры и спорта и даже финансов, т.е. руководителей ведомств, не имеющих к обороне никакого отношения. Все они жаждали сделать заявление для печати о своем желании взять на себя вину за трагедию и провал, вся вина которых состоит в том, что они состоят в этом правительстве.

Но ведь каким бы ни было расследование, никаким образом оно не станет даже рассматривать этих министров в качестве виновников оборонного провала. А синхронность их заявлений и однотипность формулировок подсказывает, что это явный сговор. То есть заранее спланированная и по чьей –то команде запущенная кампания.

Так что все эти самобичевания – сплошное лукавство, или проще - обман. . Вся эта демонстрация самообличивших себя "виноватых" понадобилась исключительно для того, что указать на одного невиновного .

А потому сегодняшний фестиваль покаяний министров - это демонстрация верности своему боссу.

Единственный трезвый голос среди членов правительства Нетаниягу, прозвучавший на этом фоне всеобщего покаяния, принадлежит министру связи Шломо Караи («Ликуд»), который заявил в эфире радиостанции ГАЛАЦ: «Я постоянно слышу: «Извинитесь, возьмите на себя ответственность, попросите прощения». За что?»

Он убеждён, что он сам и другие члены правительства, не связанные с военным ведомством, не несут ответственность за провал руководства и командования армии при внезапном нападении ХАМАС.

Остаётся открытым вопрос, сыграл ли свою роль этот конкурс «безгрешных грешников», выставивших свои кандидатуры на остающееся вакантным место главного виновника трагедии 7 октября.

На пресс-конференции вечером 28 октября премьеру задали вопрос о виновных в провале.

Нетаниягу уклончиво ответил, что после войны «всем придется ответить на вопросы», включая его самого. Его также спросили, получал ли он предупреждения о намерениях ХАМАС и проигнорировал ли их. Нетаниягу заявил, что «это неверно».

. Более того, в ночь на 29 октября премьер-министр Израиля опубликовал в соцсетях заявление под заголовком «Вопреки ложным утверждениям», в котором он недвусмысленно переложил вину за провал 7 октября на главу ШАБАК Ронена Бара и главу военной разведки (АМАН) Аарона Халиву.

«Ни при каких обстоятельствах и ни на каком этапе премьер-министр Нетаниягу не был предупрежден о военных намерениях со стороны ХАМАС. Напротив, все силовики, включая главу Совета безопасности и главу ШАБАК, полагали, что ХАМАС укрощен и стремится к урегулированию. Такую оценку неоднократно представляли премьер-министру и кабинету министров все силы безопасности и разведывательное сообщество до самого начала войны», – говорилось в посте.

Даже те из советников, кто выступал против публикации этого сообщения, не предвидели, какую бурю он вызовет. Возмутились и политики, и экс-силовики.

Спустя несколько часов премьер-министр извинился.

«Это была ошибка. Я был неправ. То, что я сказал после пресс-конференции, не следовало говорить», – написал он.

Возмутивший израильтян полуночный твит премьер-министра, в котором Нетаниягу утверждал, что ни одна из служб безопасности не предупреждала его о возможности нападения ХАМАС, показал, насколько боится премьер-министр - речь идет не о моральной ответственности, а об угрозе уголовного обвинения в халатности с крайне тяжкими последствиями. Если будет доказано, что сигналы об опасности нападения действительно поступали, а Нетаниягу не счел нужным вынести их на серьезное обсуждение, премьер-министру грозит уголовная ответственность.

А ведь сигналы о грядущей опасности были, и мигающий красный свет тревоги отчаянно об этом сигнализировал.

Взять хотя бы обращение бывших глав Генштаба ЦАХАЛ, "Мосада", ШАБАК, других высокопоставленных офицеров в звании не ниже генерал-майора,- все они в отставке,- обратились к главе правительства Биньямину Нетаниягу с требованием срочно созвать заседание военно-политического кабинета для обсуждения готовности армии. Копия письма, под которым стоят 154 подписи, была отправлена главе парламентской комиссии по иностранных делам Юлию Эдельшейну.

"Прошло 50 лет с провала Войны Судного дня, в которой принимали участие многие из нас, и многие из нас потеряли своих подчиненных и друзей. Мы непреклонны в своей решимости не допустить того, чтобы подобный провал повторился еще раз", - говорится в послании.

«Мы считаем важным, чтобы члены кабинета услышали глав Генштаба, ШАБАК и "Мосада" и ознакомились с тем, как они оценивают готовность армии к войне »- говорится в их письме от 14 Августа 2023 г. т.е. почти за два месяца до трагической даты.

Авторы письма призвали Юлия Эдельштейна созвать срочное заседание возглавляемой им парламентской комиссии, которая со стороны Кнессета должна осуществлять контроль за деятельностью правительства. . Не прислушались, не обратили внимания.

Не сделал надлежащих выводов ПМ и из официального к нему обращения, в котором с пугающей достоверностью экс – министр обороны Либерман аргументировано предсказал сегодняшнюю реальность, больше 6 лет назад.

И выводы уже последовали. Сайт . опубликовал статью «В Ликуде Нетаниягу уже похоронили: «По окончании войны он должен уйти»

В последние дни в «Ликуде» раздавались голоса, которые ясно дают понять, что путь Биньямина Нетаниягу в качестве премьер-министра и лидера партии близится к концу.

. «Есть сильный гнев на Нетаниягу, в основном из-за его очень трусливых концепций на протяжении многих лет, из-за которых он старался оттянуть конец и избежать таких действий, как оккупация сектора, его демилитаризация и передача его Палестинской автономии. Теперь мы платим в десять раз больше» - таково мнение многих членов движения.

Их слова отражают большое разочарование, охватившее «Ликуд». Сегодня практически невозможно найти в «Ликуде» – во всех его течениях и оттенках – защитников премьер-министра.

Настроение таково, что в конце войны Нетаниягу должен будет уйти вместе со всеми, кто разделял его концепцию, что можно «принять» ХАМАС, «Хизбаллу», а также Палестинскую автономию.

И опросы общественного мнения, проведенные спустя неделю после трагических событий, когда народ находился в состоянии сильнейшего психологического стресса от пережитого, и спустя месяц, когда казалось бы острота этих впечатлений должна была бы немного уменьшиться, показывают, что «время не лечит»: результаты опросов суть аналогичны.

Сравните сами. Опрос радио 103FM, проведенный директором Panels Politics Менахемом Лазаром и опубликованный 13.10.23. на сайте «Маарив» показал беспрецедентный результат. Если бы выборы состоялись сейчас, у Нетаниягу бы не было никаких шансов.

На вопрос о том, кто больше подходит на должность премьер-министра, ответы распределились так:

Бени Ганц — 48 процентов.

Биньямин Нетаниягу — 28 процентов.

Затруднились с ответом — 24 процента.

Если же взять распределение мандатов по партиям, то разрыв получится еще радикальнее: «Государственный лагерь» — 40 мандатов. Ликуд -18.

На вопрос, должен ли Нетаниягу взять на себя ответственность за провал 7 октября, ответы были такими:

Должен взять ответственность — 80 процентов.

Не должен — 8 процентов.

Большинство же населения (56%) считает, что премьер-министр Биньямин Нетаньягу должен уйти в отставку после окончания боевых действий, 52% населения считают, что министр обороны Йоав Галант тоже должен уйти со своего поста после окончания боевых действий.

Опрос, проведенный 3 ноября 2023, по заказу 13 телеканала социологическим институтом Камилла Фукса, почти не изменил результаты более раннего опроса. Стало быть, в основе их – устойчивая тенденция. Вот его результаты:44% опрошенных считают, что именно на Нетаниягу лежит главная ответственность за катастрофический провал служб безопасности 7 октября, только 33% возлагают львиную долю ответственности на службы безопасности. 56% сказали, что не полагаются на лидерство Нетанияху в ведении войны, полагаются на премьер-министра лишь 28% граждан.

76% опрошенных считают, что политическая карьера Биби закончена, он должен уйти. 29% требуют немедленной отставки премьер-министра, 47% готовы подождать до конца войны. Только 18% хотели бы оставить «бессменного» лидера у власти и после победы над ХАМАС.

И несколько слов об экономическом ущербе от этой войны. Конечно, сейчас не время говорить об итоговых цифрах, но даже текущие цифры потрясают.

ЦАХАЛ на данном этапе намерен по-прежнему держать под ружьем 300-350 тыс. солдат запаса, которые были мобилизованы около четырех недель назад, как минимум до января месяца, и только затратная часть оплаты дней резервистов оценивается примерно в 7-10 млрд. шекелей - как одна из статей расходов военного бюджета. Чтобы понять эту цифру, следует отметить, что сумма расходов на армию с момента начала войны в ближайшие дни достигнет общего годового бюджета ЦАХАЛ.

В последние дни экономисты министерства обороны вместе со своими коллегами из министерства финансов подсчитали, во сколько обходится один день боевых действий в нынешней войне.. Речь идет о миллиардах шекелей в день.

По первым прикидкам министерства финансов, израильская экономика потеряет из-за войны около 200 млрд шекелей, что составляет 10% ВВП. А ведь этот прогноз, который публикует газета «Калкалист» от 5 ноября 2023, называют «оптимистическим.

Экономисты минфина ожидают резкого снижения доходов государства по сравнению с тем, что было заложено в бюджет. В 2023 году вместо 476,7 млрд к концу 4-го квартала казна получит 430-440 млрд, то есть на 45 млрд меньше. В будущем году за полгода доходы снизятся на 53 млрд по сравнению с бюджетом на 2024 год.

"Война в Йом-Кипур была трудной и болезненной, но она длилась 21 день, здесь же нам предстоит несколько месяцев войны на нескольких фронтах …", - отметил источник в минфине.

Но ведь кроме военных расходов необходим бюджет и для восстановления разрушенного гражданского сегмента народного хозяйства.

На восстановление 20 разрушенных, в основном, сожжённых населенных пунктов понадобится более 3 млрд шек. А ущерб, нанесенный производству ВВП будет больше, чем во Вторую Ливанскую войну. И это только по самым предварительным намёткам.

И наше традиционное толкование заголовка и эпиграфа.

В заголовке упоминается историческое событие, произошедшее. чуть более 450 лет назад ( сплошные юбилеи?!): в ночь на праздник святого Варфоломея, с 23 на 24 августа 1572 года в Париже по приказу церкви и короля вероломным образом было убито несколько тысяч гугенотов - сторонников преобразования католической церкви.

С тех пор выражение «Варфоломеевская ночь» сталь иносказательно означать вероломное массовое уничтожение сторонников противной стороны, причём не в открытом, честном бою, а «яко тать в ночи». Ну, прямо – таки калька с утренних событий 7 октября в еврейских поселениях близ сектора Газа.

А что касается эпиграфа к статье: это строчки из песни, текст которой написан Булатом Окуджавой к кинофильму «Белорусский вокзал», которые говорят о готовности народа пойти на любые жертвы ради достижения поставленной цели. Мы связываем с ней наши надежды на окончательное уничтожение Хамаса в результате наземной операции.

И в заключение , картины зверской расправы над жителями юга страны, невероятное количество жертв, страх, который испытали израильтяне, безусловно, повлияли на решение военно-политического руководства страны разгромить Хамас окончательно и бесповоротно, так как военным нужно было реабилитироваться за тактические ошибки в руководстве Цахалом, приведшие к провалу отражения атаки агрессора, а политические лидеры государства, нужно думать, наконец – то, поняли, что их стратегическая концепция по умиротворению террористов привела к демонтажу политики устрашения и потому привычная ограниченная операция и обменная сделка по заложникам навсегда вычеркнут их из политической жизни страны.

Отсюда и приоритеты были расставлены таким образом, что освобождение заложников было представлено как производная от разгрома Хамаса..

А если учесть ещё и почти повальное участие в ставшей чуть ли не модной кампании признания своей вины как действительно виновными, так и не имеющими к этому никакого отношения, за провалы в политике отслеживания признаков опасности вероломного нападения Хамаса, то станет понятной и надежда членов руководства на то, что выводы комиссии по расследованию их вины в случае безоговорочной победы будут не столь суровыми, согласно принципу: победителей не судят!

Ведь у победы всегда сто отцов, так что лавров хватит на всех! Это поражение – сирота…