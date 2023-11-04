Подборка стихов

Черна как земля была кожа моя,

Горели смоленные сваи,

Студеной слезой всё точились глаза…

И волчьим набросом сверкали.

Казалось, утробно дрожала земля,

Запахло золой пепелище,

Не гнули замёрзшие ноги меня…

Закрыл дым тяжёлый селище.

Ломались и падали с хрустом леса,

Просела, земля мне казалось,

И шалою кровью налиты глаза,

У горстки живых, что осталась.

Все в душах задавлено было у нас,

И обезображено смертью…

Я с яростью слушал тяжелый фугас,

Засыпанный глиной и твердью.

С губительным я заодно был огнем,

И грудь завалившие хрипы,

На воздух рвались, чтоб не жить под кустом…

А жить у расстрелянной липы.

И меркло сознание, нечем дышать…

От боли кричали все кости,

Живой я еще, если знала бы мать…

Как много во мне еще злости.

Я с лютостью смерти искал…

Я с лютостью смерти искал,

Прерывисто схлебывал воздух,

Выкашливал мокро нагар…

В окопе, отрытом по росту.

Я падая носом на дно,

Зубами грыз грязную землю,

Зароют… а мне все равно…

Другого я здесь не приемлю.

Работники черной войны,

Ползучая, жильная тяга,

В случайной воронке страны…

Привыкшие к смерти… оврага.

В фанеру раскатанный труп,

Где быдло над мной диковалось,

Кругом ложь, паскудство… и суд…

И челядь штабная осталась.

Смертельным, горячим крылом,

Коснулась война даже пьяных…

Пропитанный кровью мой дом,

Земля нерожалая в ранах.

И я пока жив… виноват…

Без слов и всегда перед мертвым…

Шипя где то шамкал… снаряд,

А я все остался упертым.

Давай! Убивайте скорей!

Состылись уже мои губы…

Иль я буду рвать… дикарей,

Пока я живой и есть зубы.

В окопе я не атеист,

Сто метров свои по траншее,

Святым проживу… буду чист…

Живые чтоб были нас злее.

Чернели тела на снегу,

От жара и дыма шатучих,

Я грязной рукой на ходу…

Глаза тер от слез очень жгучих.

Черный город…

Черный город и красное небо,

Неизвестность по имени смерть,

Где то близко рвануло… и слепо…

Но никто не хотел умереть.

Оборвался вдруг выдох последний,

Снова грохнуло рядом волной,

Вой с подвывом зевнул в день весенний,

Заскользил над моей головой.

Обливаясь беспамятным потом,

Овладела покорность судьбе…

Сиротливо в степи тлело что то,

И горело в полях… вдалеке.

Глядя в небо с мольбой и упреком,

На изорванной сталью земле,

Запалил горизонт я жестоко…

Под огнем и железом… на дне…

Густо пахло недавним пожаром,

Ядовито на смерть матерясь…

Я глядел слепым взором… устало,

Как рычала и лязгала грязь.

Там горели кострами машины,

Дым пустив на истоптанный снег,

Вверх летели куски мерзлой глины,

Куски мяса убитых… калек…

Весь я вышел!... Истратил я сердце!...

В запорошенный снегом кювет,

С вялой мыслью о смерти… вертеться…

Как устал я не верить в рассвет.

Через силу ломать смерть зубами,

Вместе с воздухом… вместе с песком…

От крови песок черен… с камнями,

Сдохший мир, город черный… мой дом.

За тебя…

Сквозь дым и пыль пятном кровавым,

Светило солнце над селом,

Ловил я воздух сладкий… алый…

Губами мокрыми и ртом.

Я щупал гиблое пространство,

Дрожащей, пляшущей рукой,

Вокруг стонало, выло царство…

Огня… шел мой последний бой.

Мать… перемать и чернословье…

Все взрыто, вздыблено вокруг,

Холмы воняли поголовьем,

Горелым мясом черных сук…

И я среди живых пропавший,

В горячем скрежете крестов…

В снарядных всплесках уже… павший…

Аааа… в кожу мать… бил за дедов.

Прощай растерзанное всполье!

Я телом вот заткнул войну…

И муза смерти… и застолье…

Простите мне за тишину.

Мое надсаженное сердце,

И что от боли я ослеп,

За край простите иноверцев…

Я все ж разгреб руками степь.

Я пал… я был землей завален,

Косяк где вымахнул огня,

Я прикипевший у развалин,

На дне окопа… за тебя.

Я верил…

В собственное верил я бессмертие,

По лицу размазав свою кровь,

Но не ждал, не верил в милосердие…

Крепко зажимая пальцем бровь.

По лицу текла кровь искаженному,

Пулевой сужался смертный круг,

Богу я поверил… не сожженному…

Выстрелив в лицо чужое вдруг.

Все равно я хищно цель выискивал,

Нарастала густо все стрельба,

Накатила громом даль… неистово…

Залегла в напруге тишина.

Я в чужое верил, в небо черное,

Одуревши верил в смрадный дым…

В копоть ядовитую упорно я,

Верил… отползая… к неживым.

В Бога… в мать… да и во всех крестителей,

В дыры мокрых, грязных, черных ртов…

Взвизгивали пули… обвинители…

А я верил в жизнь и в этот ров.

Землю скреб и верил лихорадочно,

В трещины вжимаясь и в овраг…

Скрежетала даль вся… беспорядочно…

Верил я и делал в пламя шаг.

Высекая всплески пули синие,

Щелкали по щебню и камням,

В каше человеческой… без имени…

Коротко, со злостью верил я.

Ртом хватая воздух обжигающий,

Верил в клочья мертвого огня…

В стаи красных пуль… и в остывающих…

Что застыли рядом от меня.