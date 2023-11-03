Палестинский вопрос. Чем сердцу успокоится?

Дело в том, что этот затяжной, на десятилетия, вооруженный конфликт двух наций, евреев и арабов, сейчас бурно обсуждается и в мире ищут пути его разрешения.

Исторических аналогий не так уж много. Вот например, столетняя война между Англией и Францией. Причинами ее были территориальные претензии, религиозные разногласия…И так далее. В этот длительный военный (даже не сто лет, а 116) конфликт Англия сцепилась с в попытке вернуть принадлежавшие ей на континенте земли. Были также у англичан династические притязания ихних королей на французский престол…

Еще примеры? Столетние войны, которые происходили между Шотландией и Англией, между Украиной и Россией, – это тоже покрытые мраком и залитые кровью вехи и эпохи европейской цивилизации.

Война между арабским миром (во главе с Палестиной) против еврейского (Израиль) скоро войдет в обойму этих исторических, ужасных по своей сути, прецедентов.

То, что началось в регионе Ближнего Востока всего пару недель назад, может превратиться либо в третью мировую, либо унести в итоге еще немало жизней…

Я все-таки пролью немного света на историю арабо-израильского конфликта и пройдусь по главным его этапам.

Главным эпизодом считают так называемую Шестидневную войну, она произошла в 1967-году и унесла со стороны Израиля жизни около 800 солдат, а со стороны коалиции – убитых только военных было более 13 тысяч…Арабы показали себя плохими вояками. Хотя и в тот момент и впоследствии их патронировали и снабжали современным оружием из Советского Союза, из самого что ни на есть кремля!

Потом еще, как веху в течении событий, называют войну Судного Дня 1973 года, – тоже непродолжительную и яростную стычку, которая тем не менее, успела унести с одной стороны более 2.5 тысяч жизней (израильтян), а с другой – почти 18 тысяч…

Кстати! В эти дни прогрессивное человечество как раз может отметить 50-летие войны Судного Дня, которая чуть было не переросла в ядерный конфликт между США и СССР (впрочем, такое название война получила из-за еврейского праздника, который арабы «подгадали» для начала агрессии, с тем чтобы застать израильтян врасплох).

«Судная» война как раз происходила в октябре. Пик и, пожалуй, момент окончание военных действий пришелся на двадцатые числа октября, так что, с юбилеем вас, товарищи!

Но и эти две войны не были чем-то «из ряда вон» в истории противостояния двух цивилизованных миров (поскольку речь о мире мусульманах и мире иудеев, то можно обозначить все и таким образом). Об этой истории – в самом конце…

А сейчас вернусь в современность

Чтобы лучше понять, о чем реально думает сегодня «прогрессивное человечество», я вновь провел небольшой социологический опрос. Вновь обратился к друзьям и коллегам, живущим сегодня в разных странах Европы.

Вопрос был следующего порядка:

– Судя по тому, что произошло в секторе Газа вчера (взрыв больницы и гибель сотен людей), война у арабов с израильтянами может превзойти размах теперешней войны в центре Европы. Израиль при каждом столкновении с Палестиной (арабскими миром) всегда доводил соотношение потерь, как во второй мировой войне между немцами и русскими: за каждого израильтянина арабы платили десятью трупами... У меня предположение и ощущение, что только когда соотношение опять достигнет 1 к 10, то израильтяне успокоятся и война закончится. Пока закончится… А что вы думаете по этому поводу?

Наталья, живет в Милане:

– Виталий, в больницу Газы влупили ракетой не израильтяне, а хамасовцы! Они неудачно так выстрелили… Попали по своим же людям. Кстати! Думаю, этот ХАМАС мог совершить и сознательную провокацию. Ударить по своим, чтобы потом обвинить Израиль. Русские в Украине тоже ведь так делают.

Закончится ли все это, когда количество жертв с обоих сторон зашкалит за многие тысячи? Думаю, вряд ли. Это не остановит тот же Израиль. Недавно слышала выступление одного израильского высокопоставленного офицера, так он сказал, что война продлится еще несколько месяцев.

Игорь З., живет в Дортмунде (Германия):

– Может Израиль успокоится, но арабский мир разъярён. Не будет ничего хорошего! Кто бы ни стоял за ХАМАСом – Россия с ее «Вагнером», Иран, или еще кто, – они своего добились. Не будет никакого договора между Саудовской Аравией и Израилем. Вся дипломатия США и Израиля – насмарку.

Владимир Тогобицкий, русский, пенсионер, живет в Литве:

– Я думаю Израиль разберётся в этой беде. У него и сил, и решимости для этого хватит. Только вот ответ израильтян ХАМАСУ затягивается, – в том смысле, что как и в Украине, дело до «контрнаступления», до наземной операции армии Израиля не дошло пока… Зато за рубежом появилось много советчиков, «доброжелателей», и это затягивает принятие решения... Но сейчас я больше переживаю не за Израиль. Меня больше волнует война в Украина, это все там, тамошние события – очень близко к нам, к границам Литвы.

Елена Л., украинка, живет в Украине:

– … И все-таки ключевой вопрос: кто в данном случае стоит за ХАМАми, все от этой точки отсчета. Как они себя поведут во время «наземной операции»? Отсюда все и решается. «Арифметические прогнозы» бессмысленны.

В любых подобного рода конфликтах и затяжных войнах – ищи, кому это выгодно! Путину надо, выгодно, чтобы США надорвались с поставками оружия в Украину и одновременно в Израиль.

Татьяна Наркявючене. Русская. Живет в Каунасе (Литва):

– Даже если произойдет – и скоро – победа именно Израиля, это будет только перемирие. Это для тех же московских умников будет только полдела. Ведь Путину нужны деньги, снятие санкций и – как можно больше хаоса и дестабилизации. Вот и в Литве сегодня уже «процесс пошел», некий анонимный негодяй терроризирует школы сообщениями о минировании. Скоро провокаторы еще какую-небудь херню придумают… Отмечу, что по сообщению литовских СМИ, все письма и сообщения о «минировании» – на русском языке.

Виталий Калиновский, диссидент из Беларуси, живет в городе Йонава (Литва):

– Денег у Путина достаточно, и россияне успешно переориентируют свою экономику на другие страны. Была у них Европа – сейчас это Китай и Индия. На данный момент фабрики по производству оружия работают в РФ круглосуточно. Падло это, Путин, никак не успокоится! Я уже говорил ранее, что на данный исторический момент происходит передел мира между глобальными игроками. И еще, как я это понимаю, и если сказать образно: «земля обетованная» ведь была давно уже израилева! Палестинцы там появились намного позже, чем евреи построили там и создали свои библейские царства.

Относительно «арифметики взаимных потерь», которую ты предлагаешь использовать как некий лакмус для определения будущего развития событий… Это какая-то надуманная теория. Она не соответствует реалиям.

Сергей Клепко, украинский пенсионер. Он также видит проблему разносторонне, и не чисто арифметически:

– Я так понимаю, что арабы в Израиле – это как русские в Украине. Но земля-то Израилева, и это арабы пришли в нее, а не наоборот! Теперь про «арифметику обоюдных потерь». Вряд ли следует ее класть в основу прогнозов. Ведь даже и психоэтническая составляющая конфликта – это только один из его элементов. В основе войны, главная из ее причин, это материальные интересы противоборствующих сил: это земля, ископаемые, торговые пути, экономики, святыни...

Феликс Сатановский, израильтянин:

– Почему так происходит и когда это кончится? Затрудняюсь ответить, очень запутанная обстановка. Если учесть арабское окружение, и если в конфликт ввяжутся соседи Израиля и сектора Газа, то жертв там будет миллионы...

– Мой к вам еще один вопрос, Феликс: мы видели, что первые часы и даже дни Изриль и его граждане пребывали в шоке. Но вскоре оправились. И теперь хладнокровно и спокойно расстреливают мирные кварталы и повергли на грань жизни и смерти своей блокадой Газы два миллиона человек! Как так может быть?

– Дело не в спокойствии израильтян. Тут надо заглянуть на другую сторону конфликта: эти твари арабы никогда не успокоятся! Это ведь арабское нашествие не только у нас, в Израиле происходит. Посмотри, что они делают во всем мире? А насчёт больницы, в которую якобы попал ракетою Израиль, то есть видео, снятое пресс-агентством Аль Джазира. Там хорошо видно, чья это ракета, и с какой из сторон прилет.

И теперь подытожим сказанное опять же историческими фактами.

Война между евреями и арабами началась, безусловно не в 1967-м году и у нее были и примеры взаимной ужасающей жестокости и факты, характеризующие иудеев как людей, дорожащих человеческой жизнью. Прежде всего, конечно же, жизнью своих израильских граждан… Вот во время войны Судного Дня было захвачено много арабских пленных. И эти 5 тысяч египетских солдат и офицеров, включая генералов, были обменяны на 10 пленных израильтян! Были и другие подобные прецеденты.

Сейчас Израиль проводит в жизнь ту же политическую доктрину. Если вдуматься в нынешнюю ситуацию, то захваченных 200 евреев-заложников Израиль собирается обменять на жизнь … ДВУХ МИЛЛИОНОВ палестинцев, которые сейчас заперты в секторе Газа, подвергаются полной блокаде (ни хлеба, ни воды) и также подвергаются обстрелам ракетами и артиллерией. Можно до тошноты говорить о том, что израильтяне, мол, преследуют своими ударами с воздуха только «структуры и командные пункты ХАМАС». Но ведь достается и цивильным… И одна истина несомненна: боевики ХАМАС подлым образом захватили в заложники две сотни евреев, в то же время евреи теперь шантажируют радикалов-террористов жизнями сотен тысяч их соплеменников!

Опять же настаиваю: история войны между Палестиной (а также ее союзниками, всем окружающим арабским миром) и Израилем имеет уже столетнюю историю и разные, в основном печальные последствия.

Поучительными были последствия первых вооруженных конфликтов, которые происходили между арабами и евреями, когда вопрос о создании Израиля был только на повестке дня. Это годы 1937-39 -й. В разборках (разнимали драчунов) активно участвовали британцы, которые тогда контролировали территорию. 20 тысяч британских солдат пытались погасить войну. Но за два с лишним года погибли более 5000 арабов, около 400 евреев и 200 англичан. Израильтянин Й. Этингер, эксперт по проблеме, пишет: «… причем, арабскими террористами было убито больше арабов, чем евреев». Были даже и казни зачинщиков. Евреев было казнено четверо. Арабов – 108 человек.

1947 – 1949 годы. Первая, уже после провозглашения Израиля как государства, вооруженная стычка евреев и арабов на бывшей земле Палестины. Погибло около 4 тысяч израильских солдат и 16 тысяч (по приблизительным оценкам) арабов.

Соотношение тут уже один к четырем… Все же, несмотря на критику такого, «чисто цифрового» подхода, осмелюсь предположить, что в этой статистике просматривается тенденция. Арабов подталкивает взять в руки оружие обида за отобранные у них разными (в том числе и «относительно честными») способами земли. Евреи отвечают на вооруженную агрессию и теракты многократными убийствами своих врагов.

Из интернет-источников также можно выудить и другие причины взаимного озверения.

Вот одна. Тысячам и даже сотням тысяч арабских семей пришлось покинуть земельные участки и перебраться на окраины городов, резко понизив свой социально-экономический статус.

Вот другая: цены на землю в Палестине увеличились с 1910 по 1944 год в 50 раз

Вот и третья: около половины территорий, выделенных под арабское государство ООНом, оказались оккупированы Израилем. Остальные арабские территории, а также и Восточный Иерусалим, оказались до 1967 года под протекторатом Трансиордании и Египта.

В целом же, под Израилем оказались около полутора тысяч квадратных км земель и 112 населённых пунктов, – ранее эта территория решением ООН отводилась Палестине…

Арабы чувствуют себя обделенными и обманутыми. Но вместо того, чтобы договариваться с евреями (при посредничестве тех стран, которые волей-неволей накаляли конфликт) палестинцы продолжают воевать, игнорируют все способы развития собственной экономики (живут на подачки Запада) и еще… катастрофически размножаются при этом! С начала 60-х годов в секторе Газа произошел демографический взрыв. Тогда было чуть более 250 тысяч населяющих территории палестинцев. Теперь их стало около трех миллионов!

Это – четвертая составляющая «столетней» арабо-израильской войны.

Фактически, в ХХ веке, последним этапом взаимной бойни была Первая интифада (1987), шестилетнее восстание арабов. Боевики палестинцев перебили около 200 именно израильтян и около 1000 палестинских арабов, подозреваемых в предательстве интифады. Также, от военной ответки уже самого Израиля погибли 1200 палестинцев. Как бы то ни было, соотношение опять один (израильтянин) к десяти (погибших в этой бойне арабов)!

* * *



Так чем все-таки «сердце успокоится» и успокоится ли вообще в обозримом будущем?

Я сам не хочу верить, что израильтяне реализуют свой план, и если ХАМАС не отпустит заложников, то в капкане под названием «сектор Газа» умрут тысячи и десятки тысяч палестинских арабов.

Если это случится, вряд ли воцарится мир в этом регионе.

История знает и такой прецедент, когда в обмен на одного своего плененного солдата израильтяне выпустили на свободу тысячу палестинцев, и это были реальные бандиты, уголовники и террористы!

Такой подход – тоже не метод решения «палестинского вопроса». Очевидно, что он только провоцирует ХАМАСовцев и подобные им терр.-организации на новые и новые «подвиги».

В общем, какой бы путь решения не избрали воюющие стороны, – создание двух (теперь уже) палестинских государств, или включение того, экономически развитого анклава палестинцев, который зовется Западный Берег реки Иордан в государство Израиль (со всеми гражданскими правами израильтян, – любой из этих путей или еще возможно и какой-то третий дипломатический путь станет концом войны.

Новое, еще большее чем обычно, израильское кровопускание сектору Газа к миру не приведет.