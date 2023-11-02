Монастыри Южной Буковины

В поросших лесами пологих горах вокруг румынского города Сучава разбросано пара десятков небольших православных монастырей. Облик этих обителей настолько своеобразен, что еще в 90-е годы XX века они пополнили Список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Впрочем, снаружи они выглядят хоть и миниатюрными, но все же крепостями, так как обнесены полноценными крепостными стенами. Ведь строители монастырей учитывали реалии XV-XVI веков. Тогда в этих краях народу (а значит и монахов и прихожан) было немного. Но вот армии завоевателей через эти места проходили постоянно. Да и просто желающих пожечь-пограбить всегда находилось в достатке. Вот и приспособился местный люд в случае опасности спасаться за монастырскими стенами.

Смутные времена остались позади. И за относительно спокойные века внутренняя часть монастырей постепенно утратила черты обители аскетов и фортификационного сооружения. Помимо защитных стен о временах осад напоминают разве что еще колодцы, которые выкопаны во дворе каждого монастыря.

Теперь подворья внутри крепостных засажены кустами роз, цветущими до поздней осени, повсюду подстриженные газончики, а на подоконниках – горшки с геранью и им подобные ботанические атрибуты спокойного, устоявшегося быта.

Выглядит все как-то уютно, по-домашнему. А все потому, что изначально мужские обители со временем по большей части стали женскими. Отношение к посетителям в монастырях вполне терпимое. Монашки могут разве что осуждающе посмотреть в слишком бесцеремонно наведенный на них объектив.



Храмы-уникумы

В центре каждой такой идиллии расположен маленький храм необычных очертаний – крыша на нем выступает далеко за стену, образуя широкий козырек по периметру здания. Сделано это для того, чтобы защитить от непогоды наружную роспись стен здания.

Когда-то такие фрески служили своеобразной «Библией для неграмотных». На них изображали важнейшие события Святого Писания. Впрочем, нередко на них фиксировали важные события эпохи, в которую жил художник. Например, взятия Константинополя турками и тому подобное.

В некоторых монастырях в росписях преобладает определенный цвет.Так, в монастыре возле села Молдовица преобладает теплый желтый. А выполненные на голубом фоне рисунки в монастыре возле Воронца получили собственное название - "воронецкая синь".

Эксперты заявляют, что именно росписи являются главной особенностью и ценностью южнобуковинских монастырей. Ничего подобного больше нет нигде в мире. Особенно ценятся росписи Воронца. Так что иногда это место несколько пафосно называют "Сикстинской капеллой Востока".

В 1993 году восемь таких церквей были внесены в Список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. В 2010 году к ним добавили Церковь Воскресения Христова в монастыре Сучевица. Самые известными из них остаются церкви в монастырях возле Воронца, Молдовицы, Сучевицы и Хумора.

Ну, и практический совет напоследок. Чтобы составить впечатление о буковинских монастырях достаточно побывать в паре из них – экскурсия на автомобиле займет полдня. Расстояния здесь небольшие, а дороги, даже проселочные - вполне приличные.

Фотографии автора.