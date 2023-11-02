КВН, или Земля, сочащаяся злом

КВН — такая знакомая аббревиатура. Для кого-то первый в доме маленький телевизор, для кого-то острые шутки и критические обнадёживающие оценки молодых и задорных команд со сцены. Для кого-то мечтательные воспоминания... Сегодня в рамках этого повествования трёхбуквенная аббревиатура представляется мне недоброй кличкой Команды Военных Напёрсточников...

Начать боевые действия за пределами своей страны, выдавливать из своей страны зло и мертвящий яд под предлогом идейных целей, это требует особой стадии падения. Обречь свою страну на ненависть цивилизованного мира это за пределами разума. Да и очертя голову броситься в бой — редко приводит к желанному результату.

На аваесцене действующие лица, которым до не могу хочется сыграть свои роли. Они готовы к эксцентрике, мнимому экрану и приглушённым огням рампы. Собственно вместо потока света от прожекторов они готовы купаться в потоках крови подвластных фигур. Ни в сказке сказать, ни пером описать...

Шеф велик и всемогущ. Божественно велик. Подвластный люд в молениях и поклонении упоминает имя его, а облик давно потерял людскую однозначность. Малыш, как-то увидев его, с дрожью обратился к маме: " Смотри, у него, как и у нас есть глаза и рот!" Шеф-помощник на подхвате не дотягивает по обожествлению до шефа, но зато вещает на народ с землетрясными прогнозами и проклятьями неугодным государствам.

На барском диване вальяжно лежит небольшой человек. Кругом всё темнеет и темнеет. Вселенский мрак охватывает континенты. Сквозь темноту в какие-то мгновения проблескивают, подобно молниям, страшные когти. Они хищно нацелены на что-то, что оказалось в зоне досягаемости.

Под хруст перемалываемых косточек слышится почти как детская считалочка: Цап-царап, цап-царап... "Никто не имеет права управлять миром за других, — вещает "миротворец", вышагивая по территории другого государства. — Мы выступаем за справедливость для всех, эпоха эксплуатации в прошлом".

Страшные помыслы, кровавые дела и розовые пояснения: опять надули! Традиционно вспоминается Митрофанушка:

— Кого тебе жалко, Митрофанушка?

— Тебя, матушка, ты так устала, колотя батюшку.

Один герой нашего рассказа частенько приговаривает: Кто как обзывается, тот так и называется. Вот так, когда день за днём на больших и малых встречах он вопит: "Надули!" то и получается, что во всех делах он чего ни коснётся, всех сам надувает. Врёт напропалую. А сам ходит гусём, нет ему равных.

Как образно говорят американцы, disgusting men — отвратительные мужики. Да и вправду, мало привлекательного...

Есть вековой призыв дружбы народов: собраться всем вместе и пойти бить евреев. Сегодня из первой по величине страны мира звучит парафраз: объединимся и уничтожим империалистическую, националистическую, фашистскую гидру — страну, которой и никогда в мире не было — Украину. Кто "ЗА", все "ЗА", и заволакивает всё ночной мрак 24 февраля 2022 года.

Большим хорошим и плохим людям как клеймо или знамя присваиваются определённые звания-клички. Провозвестника этого мерзкого события свита коленопреклонённо называет Herr Herowin. Чтобы не путаться в двуязычном алфавите, воспользуемся русским звучанием этого имени — Херо?вин (но не Путин же невзначай...) Есть в интернете группка рекомендаций "Какими словами не следует называть Путина". Будем придерживаться полезных советов, но приценимся, как кто-то совмещал высокое имя и низкие слова.

Имя Херовин стало обыденно привлекательным и стало порождать сонм бытовых и высоких жизненных приложений. Упомяну одно из самых распространённых: послать на хер — да, от души и далеко... Не без нюансов звучат и херня, и херовый, и т.п. Сочное и выразительное имя... Интернет называет и других обладателей такого сочного имени.

Но вынужден то ли отметить, то ли покаяться, что из-за сходства некоторых проявлений Херовина и Путина я сам сбиваюсь на ссылки и порой на иллюстрации с этим именем. Что уж поделаешь, жизнь порой подкидывает ситуации столь выразительные, что обидно их подменять другими. В этом плане большие люди российского руководства стали моими соавторами.

Пьянящий вкус крови

Есть постоянный ужас, висящий над народами: угроза войны и невзгоды войны. Середина ХХ века отметилась многомиллионными потерями на пространствах многих европейских стран. Война началась с провокации гитлеровской Германии против Польши 1 сентября 1939 года. Есть многозначное сближение дат. В Москве 23 августа 1939 г. был подписан договор о ненападении между Германией и СССР. В качестве приложения к так называемому пакту Молотова-Риббентропа, был подписан протокол, определивший зоны влияния этих двух государств. Документы активизировали поставки различных материалов Германии и гарантировали союз Германии и Советского Союза.

Сближение этих двух дат многозначно. Всего неделя между подписанием договора и началом Второй мировой войны (ВМВ). При пристальном взгляде возникает суровое предположение, что этот пакт был уже не заявкой на ВМВ, а актом поджигания бикфордова шнура мировой войны. Сталинский СССР явился одним из спусковых крючков для её начала.

Я не историк и не документалист. Мне даже не хочется приводить высказывания специалистов на подобные темы. Я это воспринимаю своей душой, это сформировано в моём мозгу. Возможно, это только малая составляющая причин мировой катастрофы, высвобожденной гитлеризмом. Но сегодня, после агрессии России в Украине, я не могу преодолеть этого ощущения империалистической затравки российской политики, заложенной ещё в сталинский период.

Германия для начала войны использовала откровенно фальшивый casus belli. Там не было никаких упоминаний о СССР, но уже 22 сентября 1939 г. состоялся совместный парад вермахта и Красной армии в Бресте — на границе, обозначенной в пакте Молотова-Риббентропа. Это однозначно не случайность, не совпадение. Парад ознаменовал "встречу на Буге" — на территории разгромленной Польши. Немцы торжественно передали советским войскам Брест и Брестскую крепость, как это было обговорено протоколом о прохождении демаркационной линии.

23 августа — 1 сентября — 22 сентября 1939 г. — символика ужасных дат... Чёрный месяц, первый акт мировой трагедии.

Сегодня идёт война на территории Украины, начатая Россией 24 февраля 2022 года. Неспровоцированная агрессия по прихоти одного человека. Что впереди?..

Под предводительством Херовина свёрнута в бараний рог вся страна Херовия — как не отдать почести предводителю. В общественных публикациях нельзя материться. Да и мой язык это не приемлет даже за дружеским столом со стаканом полноградусной. Но что делать, если обстановка требует... Понял: позволю себе слегка, смягчённо "патериться". Сегодня особо остро воспринимаются гендерные неравноправия. Делаю шаг для выравнивания ма-терщины и па-терщины...

Грозные российские новости... День начинается и кончается ими. Это было при жизни в гуще московских событий, это не ушло при материковых расстояниях. Почти во все времена в новостях ждёшь подвоха. Наготове богатый эмоционально лексикон, хотя вслух никогда неиспользуемый. Был короткий период демократического подъёма, когда новости несли ожидание следующего желанного сообщения. Это, конечно, конец 80-х — начало 90-х... А традиционно в нынешней повседневности на всё хочется положить не ложащиеся в публичный текст: Х-П-Е-Б... Те самые запрещённые к употреблению в СМИ четыре слова из богатого русского матерного ("патерного") лексикона. Несколько передёргивая давнюю острую шутку: события херовые и матерный сюжет...

«Хер вам, а не Херсон», — местные жители предупреждали русских не напрасно.

Жизнь чертовски хороша! — как хочется чувствовать такое в повседневности. Но... вместо этого всякая чертовщина вламывается в жизнь, и воспринимать это в повседневном режиме проблематично. Даже при большом опыте построения собственных защитных линий.

Есть реальная поступь, а есть "Новое платье короля" с прорастанием, навязыванием взглядов и восприятий власти целой стране. Правитель прикрыл глаза — наступили сумерки и ночь. Правителю привиделось что-то, умей прочувствовать и перевоплотиться в новую реальность.

Сказка ложь, да в ней намёк, добрым молодцам урок.

Инъекции сумасшествия

Каждый по-своему сходит с ума. Зачастую, видишь человека и затрудняешься однозначно решить: уже переступил грань или ещё только на пути. Но есть яркие личности, когда никакие сомнения не возникают. Только удивление, что пациент не в Кащенко или в каком другом не столь громко звучащем аналогичном заведении. Особенно становится не по себе, когда вместо смирительной рубашки и строгих медицинских прописей клиент сам выдаёт распоряжения и крепит уничижающие клейма на других людей направо и налево.

Современная Клиника Путин-Россия это больница наоборот. Обычно всякие специалисты из кожи лезут вон, чтобы отделить болезнь от пациента. Болезнь — в помойку, пациента — в его здоровое существование. Больница Путина построена на противоположном принципе. Её клиентом стала здоровая Россия. Путинист-эскулап, вооружившись историей, нездоровой психикой и сонмом помощников с ракетами-автоматами в руках, вместо шприцов препарируют попавшую в их власть страну, Россию-матушку, заражает её агрессией день ото дня всё глубже.

Естественная суть антиутопии в нагромождении мрачных прогнозов, как правило, оттеняется парадоксальностью ситуаций, запускающих в мир иронические сопоставления. Именно пережёвывание однообразных доводов предотвращения агрессии Украины против России до смешного настойчиво звучит в обосновании СВО.

Если бы столь ярко и образно мыслящие деятели вещали во времена написания антиутопии "1984", эта антиутопия не снискала бы себе популярности и известности. Боже мой, всего лишь транскрипция сообщений в текущей прессе, вид журналистской подачи. Реальность дня, а не разящая антиутопия. Сегодняшний Херовин затыкает за пояс все изыски "1984". Куда там казавшиеся разящими определения автора романа-антиутопии Джорджа Оруэлла, изданного в 1949 году...

Пропаганда успешно превращает переживания в постоянное пережёвывание, сотрясение воздуха. На знамёнах вошедших на территорию Украины российских войск были указаны главные цели: денацификация и демилитаризация. Хренозам вещает: "Наш ВПК, его конвейеры работают в три смены. И он будет производить вооружений столько, сколько необходимо для эффективной защиты нашего Отечества".

Таково уж свойство лжи, что одна ложная посылка, как на прицепе, тащит другую. Отечество надо защищать не только от Украины, но и от всего НАТО. Все тамошние руководители не заслуживают ни одного доброго слова. А президент Украины Зеленский — позор еврейского народа. Я спросил у ясеня, я спросил у осени, я спросил у тополя..... Все в ответ говорят о позоре русского народа и другом президенте. Чем не отличительная черта Команды: позорник в кругу позорников этого КВН.

По весомому заключению провозвестника божественной веры, участники междусобойчика имеют шанс попасть в рай, а сторонние — просто сдохнут. Крылышки бизнес-джета дали прощальную отмашку: рай не за горами...

Любое несогласие с хероизацией России находит нокаутирующую реакцию Херовина: чья бы корова мычала, а твоя бы молчала. Это могут быть оценки весомых мировых деятелей или голоса российской оппозиции. Сочно звучит доходчивое замечание. Но помните его же наставление из детских лет: кто как обзывается, тот так и называется...

"Протрите глаза, эпоха колониализма закончилась и никогда больше не вернется", — правильная мысль, только усвоить её не мешало бы не мифическому всегда виновному англосаксу, а задравшему нос главнокомандующему СВО.

Особым успехом КВН представляется провозглашение всенародным праздником воссоединение России с новыми территориями — четырьмя областями Украины. Шутка или всерьёз?.. Всматриваюсь в карту Европы. Есть государственные граница России, есть границы Украины. Что за карточный пасьянс с четырьмя областями, как бы спьяну подгулявшими и своими частями забредшими в не менее шатающуюся Россию. Этого не может быть, потому что этого не может быть никогда. Но Херовин, приплясывая, талдычит: моё, моё и ещё проглочу — это нужно для безопасности России. Не закрывается пасть, аппетит хоть куда.

Воссоединение с новыми территориями — новые и воссоединение!? Как понимать?..

Представим, что Херовина посетила замечательная мысль (при посещении Китая) внести в список новых территорий в российской конституции китайскую провинцию ... Это поможет Китаю с переселением населения на территорию нынешней России.

Казалось бы абсурд? Но не более, чем включение в конституцию РФ четырёх новых областей, входящих в состав Украины. Чудеса напёрсточников!

Костёр военных потребностей безграничен. Ежедневно огонь требует подпитки. Миллиарды тратятся на разрушение, деньги вылетают в трубу. Сколько же денег и людей требует эта мифическая СВО?

Немного боле полугода тому назад мобилизация собрала 300 тыс. солдат. Сейчас с душевным подъёмом сообщено о почти 400 тыс. добровольцах. Это в увеличение армии? Или те 300 тыс. уже пошли в расход? Какое-то страшное оперирование цифрами...

Когда мир перевёрнут и убедительным кажется антипостулат "война это мир", злые сопоставления начинают казаться сценическим скетчем, а наделённые безмерными полномочиями государственные мужи воспринимаются сценическими фиглярами с символическими кличками, этакими клоунами в цирковом зале, заполненными несмышлённышами. Дети-несмышлённоши вырастают и цирковую клюкву вспоминают как радостные мгновения. Клюква серьёзных дядей не оставляет времени для зрителей для перерастания, она задаёт обрамление цифровой эквилибристике дурных состояний — 100, 200, 300. Груз 200 — навсегда!..

Известна, провозглашённая недавно служителем православного культа при освящении памятника здравица за товарища Сталина. Его особая заслуга в том, что он своими действиями умножил количество новомученников, за которых можно теперь молиться. Действия нынешних предводителей КВН расширяют подобную сторону заслуг — тысячи и тысячи потерявших жизни...

Я вижу умника, который прочёл этот бесхитростный рассказ и по пути наименьшего сопротивления, потирая руки, предлагает толкование. Никакие не Херовин и Херовзам, а Путин и Медведев. А я говорю: "В том ли дело? Человеку не положено под любым именем творить зло". Сермяжная правда и точка...

Надо жить по "правилам", каким правилам? — надсмехается президент. — Законы пытаются подменить какими-то правилами, это "дурь какая-то" и "чушь". Правильные мысли, да богу бы в уши. "Односторонние шаги неизбежно будут встречать ответные действия — иначе быть не может", — сказал Путин. Агрессия не может сойти с рук. Притча Соломона, сына Давидова, царя Израиля строго предвещала: "Таковы пути всех, кто жаждет преступной добычи; она отнимает жизнь у завладевших ею".

У меня была тётка, которая в какой-то момент очень ворчала по поводу няньки моего сына: и то не так, и то не так... Я как-то недовольно спросил: "А что, ты смогла бы лучше?" На что последовал лаконичный, но глубокий ответ: "Я не нанимаюсь". Надо ли было "наниматься" некоторым нашим предводителям?..

Делюсь советом старой еврейки: Не нанимайтесь!

Герой Платонова в одном из рассказов по поводу неправедных призывов сказал: "Не надо думать глупость!" Не надо! Не только думать, но ещё больше — делать, нанося гигантские потери миру, да и изничтожая себя.

P.S. Для меня по мере объятий с рождённым здесь особым КВН стали привычными имена главных героев Херовина и Херовзама. Herr Herowin — Херовин — не уверен, что всем ляжет на душу такое важное имя. Если же вам захочется использовать какое другое имя-звание, даже если оно совпадёт с именем руководителя государства, — флаг вам в руки.