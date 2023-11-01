Лето, которое больше не придет, и зима, которая до смерти заморозит мир. Что ожидает мир после войн и миллионов разорванных снарядов?

Просто сейчас, пока вы читаете этот текст, на оккупированных и обстреливаемых территориях Украины ведется бой. В минуту вылетает не менее сотни снарядов – с обеих сторон. И на высоте уже нескольких километров эти выбросы начинают путь в другие страны. Пыль, опасная для жизни, «путешествует» и в Америку, и в Индию, и в Латвию и даже Антарктиду – самое чистое место на земле. Кроме оружия, дым от пожаров ненамного слабее. Он также занимает свое место среди причин, почему люди обязательно будут жить меньше уже в ближайшие годы, даже находясь на мнимо безопасном расстоянии.

Но если опустить устрашающие, но очевидные вещи – что же на самом деле происходит просто в эту минуту?

Посчитайте до трех: один, два три. Только что русские «пустили» несколько снарядов и мин, которые до вас тоже долетят. Тем же воздухом, которым сейчас дышите

Главное, что нужно сейчас прояснить: вам угрожает не только то, что прилетит через какое-то время воздухом. Также это и экономическая опасность, поскольку мины, которыми засыпают обе стороны территорию Украины, творят страшные вещи. Ежедневно в лесах подрываются десятки, если не сотни, животных. В период размножение и вынашивания малышей умерли тысячи животных – и нерожденных, в утробе матери, и рожденных – без нее, потому что её жизнь забрал снаряд. Кроме этого, разминирование территории, на которой точится война – дело нескольких лет, если не десятилетий. И потому уменьшение урожайности и тысячи безоборотно искалеченных деревьев также делают свое дело.

Но если вернуться к вопросу снарядов, здесь время идет не на года – оно уже настало. А поскольку война началась в 2014 году, а полномасштабное вторжение – полтора года назад, это означает лишь одно: снарядной пылью каждый из нас дышит больше года.

Сегодня известно, что путин имеет тактическое ядерное оружие. Он угрожает им всему миру, но лишь те, кто следит за сводками новостей о войне в Украине, знают: он начал использовать схожие снаряды и химическое оружие еще во время штурмовых действий в Лисичанске. Не остановило ни то, что под снарядами гибли мирные люди и дети, ни то, что это оружие запрещено в мире. Он видел цель – и не обращал внимания на то, чем это может обернуться.

В результате сейчас территория Украины усилиями оккупантов быстро теряет статус «кормилицы» мира. По данным Министерства обороны Украины, для уничтожения одной цели россияне выпускают до 350 артиллерийских боеприпасов разного калибра. В течение 2022 года россияне осуществляли 40–50 тысяч артиллерийских выстрелов в сутки. Вдобавок — огромное количество российских ракетных ударов, масштабное применение мин и стрелкового оружия. В результате около 40% территории Украины заминированы или загрязнены взрывоопасными остатками.

Как к вам придут вещества от снарядов: не устрашение, но предупреждение

Основным взрывным зарядом является тротил и гексоген – вторичные взрывчатые вещества, потому как они не могут быть взорваны без внешней взрывчатой силы.

«При взрыве одного 115-мм осколочно–фугасного боеприпаса, снаряженного гексогеном, образуется около 4000 литров газа, содержащего продукты сгорания этого вещества. Большая их часть, в том числе тяжелые металлы (свинец, медь, мышьяк, цинк и т.п.), оседают на почву», — говорится в отчете «Влияние войны россии против Украины на состояние украинских почв» от ОО «Центр экологических инициатив Экодия».

Исследования, проведенные в США, установили: если боеприпас взорвался по надлежащему алгоритму, 99% этого вещества сгорает и лишь 1% попадает в почву. Но это характерно только новым снарядам, кои россия использует во много раз реже, нежели старые. Те, которые были созданы и разработаны около 40 лет назад, не столь «невинны». И, согласно исследованиям, около 40% этих веществ вообще не взрываются и в результате попадает во внешнюю среду. И вот здесь начинается наиболее опасное: эта среда – циклична. То, что растет в земле, далее попадает на стол или в дом гражданам десятков стран. Импорт, экспорт – это делает свое дело. Та зараженная почва уже «вложила» в еду или предметы часть ядовитых веществ.

В лучшем случае этот цикл на одного человека не припадет более 2 или 3 раз, то есть опасность практически минимизирована (хотя это нельзя сказать о зерновых культурах, которые тоннами расходятся централизованно в конкретные локации, где «перерастают» в продукцию, которую могут скупать пачками. Надежда есть на лаборатории, которые специфически проверят образцы и, может, что-то подозрительное найдут. Но если нет…

Отдельное слово следует сказать о воде. И это наиболее важный момент (и самый рисковый) среди всех остальных, так как вода питает все, что вы едите. Из сада, собственного огорода или огромных по территории полей – абсолютно везде есть минимум одна капля из оккупированной Украины, отравленная опасными веществами. В лучшем случае – она одна. Но что, если это соседствующие с Украиной страны? Там общие тонны литров: вода в реке, озерах, в земле и испарениях. В этом контексте выражение «влажный воздух» звучит не очень, согласитесь.

Снаряды, которыми запугивают, но имеют их сами: важное об обогащенных ураном боеприпасах

Еще один момент, о котором стоит упомянуть – использование Украиной во время защиты территорий снарядов с обедненным ураном. Возле оккупированных территорий эта тема, казалось бы, особенно актуальна, но никаких доказательств того, что Украина имеет такие снаряды, нет. Однако русские пропагандисты активно продвигают эту тему и вопят о том, как их, «возможно», обстреливают такими снарядами, поэтому расскажем о них поподробнее.

Как утверждают русские военные в отставке (важно: не имеющие профильного образования), сам по себе уран не имеет высокого уровня радиации. Но когда снаряд, изготовленный из обедненного урана, сталкивается с броней или каким-то еще прочным препятствием, образуется урановая пыль. Эта пыль осаждается на окружающих предметах, земле, смывается с дождями в грунт, затем накапливается в воде. Человек употребляет эту воду, и у него происходит накопление этой урановой пыли непосредственно в организме. К слову, переживания не безпричинны. Главная угроза – это онкологические заболевания, которые могут возникнуть на местах, которые были обстреляны такими снарядами.

По Сербии американцы, как известно, выпустили тысячи урановых снарядов. Из них, можно сказать, единицы поразили какую-то бронетехнику и после разрушения образовали опасную мелкодисперсную пыль. Большая часть боеприпасов ушла глубоко в землю. И при этом онкологические заболевания приняли почти эпидемический характер. Между тем после окончания бомбардировок из Сербии в Россию были доставлены фрагменты урановых сердечников. У нас их тщательно изучили. И в феврале 2001 года тогдашний начальник службы экологической безопасности Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Борис Алексеев официально выступил с сенсационным заявлением. По его словам, в исследованных осколках наряду с обедненным ураном-238 оказалось достаточно высокое содержание урана-236 – а это высокотоксичный отход ядерной энергетики.

Кстати, следует тут же добавить: хоть русские военные и пропагандисты опасаются этих боеприпасов в украинских противников, сами они имеют «достаточное количество» таких снарядов. И, как показывает практика, нет ни единой причины надеяться, что они их не используют, «переживая за здоровье людей» или даже своих граждан.

Страх и опасность – везде? Или что делать, если информация выше напугала больше, чем «ощутимо»

Отрицать, что послевоенная реальность ужасом накроет весь мир – глупо. Предыдущие войны показали влияние на экономику и экологию, и нынешние войны в Украине и Израиле весь ужас только умножат. Вместе с опасными снарядами существуют и экологические преступления, которые творит россия – как, например, подрыв Каховськой ГЕС. Тогда, напомним, тонны литров воды их водохранилища залили десятки гектаров могильников и захоронений, которые тоже не были «экологически чистыми». И вода с тех мест уже точно разлилась по всему миру – со всеми бактериями и вирусами, которые находились под землей иногда по несколько сотен лет.

Выходит, что яд – едва ли не везде. И, кстати. напомнив: вы им фактически дышите сейчас, читая это предложение. Поэтому – три способа более обезопасить себя:

1. Фильтр для воды. Казалось бы, очень известный и распостраненный способ обезопасить себя от грязи, но некоторые фильтры способны удерживать и более опасные вещества нежели мелкие частички песка или грязи.

2. Закрытые окна и вместе с тем – проветривание. Воздух в помещение должен циркулировать. Даже если у вас самый чистый в мире воздух в доме или квартире – люди сами переносят достаточное количество микроорганизмов, которые воздух «подпортят». Так что кондиционер – один из хороших способов воздух «расшевелить».

3. Мониторинг чистоты воздуха. И мы серьезно. Надвишающаяся буря или грязевые массы, повышенный уровень радиации в регионе и так далее – это все сейчас можно отследить онлайн. И вовремя надеть маску, закрыть окна в помещении или просто остаться дома.

Прятаться от всего мира, боясь загрязнений – дорого, глупо и нереально. Вы не спрячетесь даже в Антарктиде, поэтому обезопасьте себя. И вообще – следите за своим здоровьем, потому как войны начались не год-два назад И многое их того. о чем начинают говорить только сейчас, «путешествует» по миру уже многие десятилетия.