Мифы, легенды и курьёзы Сталинской эпохи (Часть вторая)

Исторические «курьёзы». Сталин: «Пусть им будет стыдно...»

Ретроспективой оглядываясь на десятилетия назад, трудно понять внутреннюю мотивацию и порывы души советских людей в отдельные, особо сложные и тяжелые этапы отечественной истории. Мысленно хочется отнести те или иные поступки к очередным «мифам советского времени», рожденным устным «фольклором» и неизбывной верой русского человека в былинных богатырей и справедливого царя-батюшку...

Но, увы, в отличие от многих мифов и легенд, некоторые истории действительно имели место, согласно устным воспоминаниям очевидцев и судя по письменным мемуарам и архивным документам.

С другой стороны, мало ли в нашей истории зафиксированных «на бумаге» источников, которые при внимательном и детальном анализе оказывались не более, чем «фейками»?

И всё же чаще хочется верить во что-то хорошее — то, что те истории случились на самом деле. Тем более, их фактический результат более, чем очевиден и безо всяких сомнений повлиял на ход всей мировой истории.

Одна из таких историй произошла в ноябре 1942-го года во время Сталинградской стратегической операции, после которой был окончательно переломлен весь ход Второй мировой войны...

История эта связана непосредственно с Верховным Главнокомандующим И.В. Сталиным и его едва ли не мистическим влиянием на своих полководцев...

Естественно, отдельная история никак не оправдывает бесконечные жертвы сталинского режима и фактически «людоедскую» идеологию, которая миллионами физически уничтожала не только всех несогласных с «генеральной линией партии и Советского правительства», но и самых ярых её апологетов.

Но, даже в условной беспросветности того смутного времени, случалось такое, что трудно было объяснить чем-то иным, кроме мистики. В широком, естественно, понимании этого слова...

...Тогда, в ноябре 1942 года, после долгой артиллерийской подготовки, в прорыв пошёл первый эшелон советских войск, буквально взломав первую же линию немецкой обороны на несколько километров вглубь. Но погодные условия, относительно небольшой состав наступательного эшелона, неясность точного количества войск противника и точной глубины его обороны, начали тормозить наступательный порыв советских войск Юго-Западного фронта. Иными словами наступление начало увязать в уже цементирующейся обороне Вермахта, несмотря на то, что явный тактический успех был достигнут...

В идеальных условиях (которых, как известно не бывает никогда) основные силы нужно бросать в прорыв именно тогда, когда наметился явный успех и приоткрыт коридор для стратегического развития наступления. В сложившейся же 19-го ноября 1942 года ситуации, шансы на полномасштабный успех казались очень далёкими от идеальных.

Тем не менее, фактически на свой страх и риск, командующий Юго-Западным фронтом, генерал-лейтенант Ватутин Н.Ф. решил ввести в образовавшийся пролом сразу три танковых корпуса. Ввести еще до момента, когда для этого были созданы прозрачные и однозначно понятные условия, без каких-либо оттенков неопределенностей. В противном случае, если бы генерал Ватутин совершил просчёт, в один день могли быть уничтожены, как три танковых корпуса, так и взломавший линию обороны противника первый наступательный эшелон Красной армии. То есть потери были бы огромными и мало чем оправданными.

Зная нашу историю по книгам, фильмам и многочисленным статьям, в дальнейшее трудно поверить, но факт остается фактом. Генерал-лейтенант Ватутин Н.Ф. в ситуации далекой от полной определённости, отдаёт приказ командирам корпусов бросить свои танки в образовавшийся прорыв и развить успех. Все три командира корпусов одновременно и не сговариваясь... приказ не выполняют!

Генерал Ватутин был человеком жестким и за невыполнение приказа мог запросто отдать под военный трибунал, а то и расстрелять на месте. Но, даже несмотря на эти качества, все трое его подчинённых не выполнили приказ...

Здесь стоит сделать минимальное отступление и уточнение. Несмотря на жесткость сталинской эпохи, усиленной бескомпромиссностью военного времени, война на территории Советского Союза уже шла почти полтора года и за это время все командиры Красной армии от командира взвода включительно, знали насколько сильный противник перед ними. Но еще больше сталкивались с ситуациями, в которых неоправданные обстановкой приказы губили не только корпуса, но целые армии и даже фронты (достаточно привести пример Харьковской операции в мае 1942, когда всего за 16 (!!!) дней была фактически уничтожена огромная часть сразу трех советских фронтов и только безвозвратные потери Красной Армии убитыми по разным данным составили более 170 000 человек и более 240 000 человек попали в плен). Где либо из-за просчетов командования, либо из-за того, что подразделения буквально необдуманно бросали в лобовые атаки или контрнаступления, наступающие гибли поголовно десятками, а то и сотнями тысяч человек, а танки уничтожались сотнями...

...все три командира танковых корпусов, не сговариваясь, отказались выполнить приказ, понимая, что их подразделения отправляют фактически на самоубийство и, одновременно, оттягивая время для того, чтобы обстановка хоть немного прояснилась в самом прорыве или чтобы командующий фронтом, понимая, что ошибся, отменил бы самоубийственный приказ.

Можно понять и позицию генерала Ватутина: если не бросить подкрепление в прорыв именно сейчас, наступление захлебнётся, противник зароется в землю и, чтобы победить его в дальнейшем, придется затратить гораздо больше усилий, ресурсов и человеческих жизней (пусть последнее в Советском Союзе всегда и считалось расходным материалом, но в условиях боевых действий даже этот расходный материал мог оказаться невосполнимым).

Верховный Главнокомандующий лично следил за наступлением, постоянно требуя отчетов по телефону. Когда Сталину было сообщено, что Красная армия достигла тактического успеха своим прорывом, было ясно, что он потребует развивать наступление. Когда же во время очередного телефонного «отчёта» генерал Ватутин сообщил, что отдал приказ на ввод в прорыв трёх танковых корпусов, Сталин одобрил его решение. Но, после этого Ватутин доложил, что все три командира одновременно отказались выполнить его приказ. И добавил, что корпуса можно сдвинуть с места только, если он отдаст приказ раcстрелять «провинившихся» и срочно назначить на их место тех командиров, которые выполнят приказ любой ценой. На что он и просит согласие Верховного Главнокомандующего...

После доклада Ватутина повисло тягостное молчание...



Вторым отступлением в тексте стоит сказать о том, что в тот момент история, как мы её знаем сейчас — с явной и бесспорной победой под Сталинградом — могла пойти совершенно другим путём. Вполне вероятно, что исход войны был бы тем же, поскольку ни одно государство неспособно воевать на несколько фронтов. Но победа далась бы Советскому Союзу неизмеримо большими потерями. Как неизмеримо больше были бы потери и для остальных воюющих сторон, включая США, Великобританию и остальные нации, сражавшиеся на явных или тайных фронтах с нацизмом. Кроме того, неизвестно, насколько дольше продлилась бы Вторая мировая война, не случись Сталинградского перелома в ноябре 1942 года...

Ситуация была критической, как мы понимаем её сегодня, оценивая в исторической перспективе. Но и в тот момент, Сталину было ясно, что исход, как минимум, всей Сталинградской операции повис на волоске из-за «нерешительности» командиров танковых корпусов — они же стратегический резерв в той ситуации.

...повисла тягостная пауза. Ватутин ждал решения или приказа Сталина. Сталин молчал. Наконец, спустя несколько мгновений, он негромко и словно обращаясь к самому себе, произнёс всего одну короткую фразу, которая, вполне вероятно, переломила весь ход мировой истории 20-го века: «Пусть им будет стыдно». После чего положил трубку.

Пожелание Верховного Главнокомандующего сразу передали командирам танковых корпусов без каких-либо угроз и дальнейших приказов.

...буквально через несколько минут все три танковых корпуса рванулись в атаку, усиливая первый наступательный эшелон, взломали оборону Вермахта и, выйдя на оперативный простор, через три дня соединились со Сталинградским фронтом, полностью замыкая кольцо окружения...

Что случилось дальше, всем нам хорошо знакомо из истории; знаменитый «Сталинградский котёл», окружение 6-й армии фельдмаршала Паулюса и окончательный перелом во Второй мировой войне...

К слову стоит добавить, что ни один из командиров тех самых «пресловутых» или «злосчастных» танковых корпусов в дальнейшем наказан не был. Более того, в числе первых именно они получили государственные награды за успешно проведённую военную операцию...

Историч

еские курьёзы. Сталин: «Любая женщина может дать дважды»

Курьёзам и анекдотам советской поры несть числа.

Один из таких «забавных» случаев якобы произошёл в первой половине тридцатых годов прошлого века и связан он был непосредственно с «отцом народов и гением всех времен» И.В. Сталиным. То ли для пущей убедительности курьёзной истории, учитывая своеобразный юмор «гения всех времён», то ли потому, что фраза, вложенная именно в уста Сталина обрела новый смысл и заиграла красками, которые теперь уже вряд ли когда-то померкнут, учитывая в какую «эпоху» она была произнесена и что происходило в тот самый, мягко говоря, «удивительный» период жизни нашей страны.

Как гласит легенда, случай этот произошёл в период «расцвета» двух глобальных процессов происходивших в СССР параллельно и, тем не менее, напрямую связанных между собой. А именно того, что в советской историографии называется «коллективизацией» и «индустриализацией»...

Молодое советское государство уже не испытывало явных проблем с ежегодными заготовками зерна (исходя из урожайности и отсутствия природных катаклизмов в то время). Но едва ли не большая часть всех заготовленных сельхоз продуктов уходила на экспорт и оплату оборудования для промышленных гигантов и новых отраслей производства, возводимых повсеместно на всей территории Советского Союза.

В результате резкого и глобального «перекоса» в сторону «промышленной революции» в стране исторически аграрной, как и драконовской политики, проводимой государством в конце 20-х и первой половине 30-х годов прошлого века (несмотря на массу позитивных сдвигов в экономике), было депортировано более 2 миллионов крестьян, а от голода, фактически организованного «партией и правительством» в 1932 — 1933 годах, эпидемий и репрессий по разным оценкам погибло от 7 до 11 миллионов (!!!) человек.

Дорога к «всеобщему равенству и счастью трудящихся» (что декларировалось советской идеалогией, как основной постулат «новой социальной религии») оказалась очень тернистой. В одном только 1930 году по официально зафиксированным и открытым данным, произошло более 14 000 массовых выступлений крестьян по всей стране против политики «коллективизации». Участие в них приняло около 2,5 миллионов человек. Более, чем в 800 случаях крестьянских бунтов, ОГПУ пришлось применять оружие для подавления восстаний...

Теперь, когда читателю стал более понятен исторический контекст, можно вернуться и к своеобразному юмору И.В. Сталина...

«Гений всех времён», как безо всякого стеснения называла Сталина советская пресса, в начале 1930-х годов уже набрал такой политический и аппаратный вес, что вступать в пререкания с ним становилось опасно не только для свободы, но даже для жизни оппонента.

Но, как станет видно из последующего диалога, даже в то время ещё находились смельчаки, которые были способны оппонировать фактическому главе государства, если для возражений действительно существовали объективные причины.



...Во время одного из расширенных совещаний с «главами субъектов федерации», на котором обсуждались проблемы с заготовками зерна и подготовкой сельхозпродукции к экспортным поставкам в том числе, кто-то (чьё имя «легенда» тактично умалчивает) из областных руководителей попытался сострить, что его область не сможет дать зерна больше физически возможного:

- Как говорят французы, даже самая прекрасная женщина не может дать больше того, что у нее есть.

На что «гений всех времён» после короткой паузы, как всегда, лаконично и вполне резонно заметил:

- Но она может дать дважды.

...Увеличилось ли количество заготовленного зерна после того «легендарного» совещания, история, также умалчивает.

Но что остаётся несомненным, так это то, что для того чтобы никто больше не мешал строить «самое справедливое на свете государство за всю человеческую историю» и заготавливать в нём зерно в необходимых количествах, в частности, в стране были либо физически уничтожены, либо умерли от голода, либо отправлены в лагеря и ссылки миллионы несогласных «с единственно верным курсом Коммунистической партии и Советского правительства».

Что же касается приведённого короткого диалога с участием И.В. Сталина, то верить или не верить в его реальность, как обычно, оставим на усмотрение и субъективный суд вдумчивого и проницательного читателя...



Горькие уроки истории. И.В. Сталин: «Жить стало лучше, товарищи. Жить стало веселее»

Кто из людей с советскими корнями или их потомков не слышал знаменитой сталинской цитаты: «Жить стало лучше, товарищи, жить стало веселее», либо какой-либо из её вариаций?

И тем не менее, далеко не все знают, как полную версию, произнесённой И.В. Сталиным фразы, так и исторический контекст, предшествующий «крытатому» изречению...

...до 1928 г. включительно, молодое Советское государство проводило относительно либеральную экономическую политику (НЭП), восстанавливая сильно «просевшую» экономику за годы Первой мировой и Гражданской войн. И надо отдать должное энтузиазму советских людей, которым не мешали заниматься предпринимательской деятельностью: экономика страны начала быстро восстанавливать утраченные за годы «безвременья» позиции.

В апреле же 1929 года на XVI конференции ВКП(б) (Всесоюзной коммунистической партии большевиков) было принято принципиальное решение о проведении в стране первого пятилетнего плана развития народного хозяйства СССР, который фактически стал началом индустриализации или, иными словами, превращения Советского Союза из государства большей частью аграрного в государство промышленное.

Меры, которые предполагалось принять в экономике и развитии промышленного производства, как показало время, оказались вполне реальными и первый пятилетний план был выполнен всего за четыре года и три месяца. В строительство промышленных гигантов и новых для страны производств и отраслей хозяйства в совокупности было вложено около 45 миллиардов рублей, что по тем временам было суммой не просто колоссальной, а беспрецедентной.

Также вполне «естественно», что правящая партия и правительство мало считались, как с улучшением условий существования каждого отдельно взятого гражданина, так и тем, каких жертв всему населению страны будет стоить выполнение первого пятилетнего плана.

Как писала в то время советская пресса (и что фактически стало горькой реальностью для народов Советского Союза): индустриализация без преувеличения считалась «великим подвигом».

И, хотя, для реализации своих планов правительству СССР пришлось обратиться к «зарубежному опыту» и привлечению огромного числа иностранных специалистов (когда специально учрежденное акционерное общество «Амторг» привлекло, в виде генерального подрядчика американскую фирму «Albert Kahn Inc.», которая сумела доказать возможность быстрого проектирования и возведения промышленных предприятий на автомобильных заводах Генри Форда и ещё раз подтвердила свою квалификацию уже в Советском Союзе — в максимально сжатые сроки спроектировав и организовав строительство более 500 крупных промышленных объектов по всей территории СССР), основная нагрузка в первой пятилетке легла непосрественно на плечи советского «глубинного народа».

Люди работали на износ и на пределе возможностей. По всей стране появились, как новые производства, так и невиданные раньше промышленные гиганты «циклопических размеров».

Ради выполнения поставленных планов индустриализации, подавляющее количество ресурсов, включая и продукты аграрные, шло на экспорт. И в стране (и это едва ли не первый подобный случай в мировой истории), разразился фактически «организованный» правительством «массовый голод».

По всей территории СССР в 1932-1933 г.г. от самого голода или его последствий по разным оценкам погибло от полутора до девяти миллионов человек. В некоторых регионах, начиная от западных границ СССР вплоть до Южной Сибири голод был настолько страшным, а отсутствие продуктов питания настолько тотальным, что официально были зарегистрированы даже случаи людоедства...

Именно в такой реальности: строительства принципального нового социалистического «государства мечты» — с повсеместным голодом по всей стране и невиданными ранее «стройками века» — появились и новые герои своей эпохи: стахановцы.

То самое массовое движение на волне чистого энтузиазма и веры в некое прекрасное будущее для всех без исключения, когда люди старались максимально превысить установленые нормы производства в любых отраслях так называемого народного хозяйства. Будь то превышение норм за счёт некой рационализаторской деятельности и оптимизации процессов в собственной работе или максимального вложения физических сил ради достижения высоких производственных показателей. Само же движение получило свое название в честь Алексея Стаханова, советского шахтёра, который в 1935 году за одну смену в забое со своей группой добыл 102 тонны угля, в 14 раз (!!!) превысив показатели ежедневной нормы выработки забойщика в угольной шахте.

17 ноября 1935 года на Первом всесоюзном совещании работников и работниц — стахановцев, Генеральный секретарь ЦК ВКП(б), а «по совместительству» и «гений всех времён и отец народов» И.В. Сталин в своей речи, посвящённой успехам стахановского движения в стране, в числе прочего произнёс дословно следующее: «Основой стахановского движения послужило прежде всего коренное улучшение материального положения рабочих. Жить стало лучше, товарищи. Жить стало веселее. А когда весело живётся, работа спорится… Если бы у нас жилось плохо, неприглядно, невесело, то никакого стахановского движения не было бы у нас».

Стоит ли говорить насколько двусмысленно звучало заявление фактического главы государства для любого критически мыслящего человека в свете всеобщего и повсеместного обнищания населения и только что закончившегося жуткого голода, охватившего большую часть территории Советского Союза?

Определённая злая (если не сказать — «зловещая») ирония состояла ещё и в том, что рассматривая речь «отца народов» в исторической перспективе, становится очевидно, что произнесены те слова были буквально накануне начала беспрецедентных массовых репрессий второй половины 30-х годов прошлого века. Репрессий и так называемых «чисток», которые, исходя из того, что начало происходить в стране после 1935 года, уже давно были в «стратегических замыслах» И.В. Сталина и планомерно подготавливались к их фактической реализации. В рамках чего, только в 1937-1938 г.г., на пике репрессий, было арестовано около полутора миллионов советских граждан, из которых более 680 000 (!!!) человек было приговорено к высшей мере наказания...



Увы, и такими драконовскими методами и усилиями «ковалось величие» Советского Союза. Или, «колосса на глиняных ногах», как неоднократно назывался СССР в мировой прессе и чем по факту и оказалось это государственное образование в мировой истории, судя по своему недолгому существованию и быстрому и бесславному закату...



«Мифы» советского времени. Папиросы калибра 7,62

В наши дни большинство людей уже не помнят, что в Советском Союзе папиросы «Беломорканал» были такой же неотъемлемой частью ежедневной реальности, как хлеб и батоны без индивидуальной упаковки, молоко в стеклянных бутылках или всего два телевизионных канала в любой точке необъятной страны, которые старшее поколение до сих пор по привычке называет «Первый» и «Второй».

То есть продавались папиросы «Беломорканал» буквально везде и курили их (как, впрочем, и еще несколько чуть менее известных марок папирос) несравненно больше, чем сигареты. Иными словами, «Беломор» курил постоянно или раз от разу буквально каждый первый курильщик Советского Союза.

Название самой известной марке советских папирос было дано в честь Беломорско-Балтийского канала имени Сталина (или сокращённо — Беломорканала), который был построен в 1931-1933 годах в рекордно короткий срок. Сам же рекорд был установлен, как и многое в нашей многострадальной отчизне, силами (и жизнями) заключенных Белбалтлага...

Тем не менее, мало кто помнит или даже знает о том, что в своё время, в стране, где, начиная со Сталинской индустриализации 1929-1941г.г. буквально любое производство полностью или частично было «заточено» на военные или околовоенные цели, ходили упорные слухи, что любую фабрику, на которой производились папиросы, более того, любой станок, выпускавший папиросные бумажные мундштуки (они же — бумажные гильзы) можно было быстро перенастроить на выпуск патронов.

Очевидно, что «миф», родившийся в недрах «глубинного народа», учитывал только два основных фактора в папиросном производстве (по аналогии с прокрустовым ложем, полностью отметая всё, что не вписывалось в стройную уже «теорию заговора», как любят выражаться в наши дни специалисты по раскрытию тайных замыслов «Зловещего Мирового Закулисья»).

Первый фактор состоял в том, что бумажные мундштуки для папирос чаще всего называли «гильзами», что подсознательно рождало образ патронов в головах «знающих людей» с высшим телевизионным образованием.

Второй же фактор состоял в том, что диаметр папиросных гильз был 7,62 мм, как и самый распространённый в мире диаметр винтовочного или пулемётного патрона.

Увы, на этом «сходства» заканчивались, что, впрочем, как упомянуто выше, не мешало любителям «вселенских заговоров» оставаться при своем мнении, игнорируя остальные и более «полновесные» факты.

Дело в том, что диаметр гильзы советского винтовочного патрона 7,62?39 мм фактически равен 7,85 мм, а диаметр его донца составляет ровные 10,00 мм. Помимо же «вводящей в заблуждение знающих людей» цифры «7,62», все остальные части патрона имеют уже совершенно другие диаметры. Тем более, производство любого типа пуль вообще не имеет ничего общего с производством папирос. Но, даже если предположить, что на «папиросном производстве» делались только гильзы, которые затем отправлялись в некие «пульные производства» или сборочные цеха, где производились готовые патроны, теория эта также трещит по швам. Поскольку в советской системе производственных циклов (несмотря на многие недостатки) готовое изделие любого типа предпочитали делать на едином производстве, а не тратить ресурсы на бессмысленную логистику (перемещение и хранение по всей необъятной стране отдельных компонентов).

Фактически, же любители советских «мифов и легенд», как и «теорий заговоров» упустили (или предпочли не замечать) самого простого и логичного объяснения. Дело в том, что совпадение «калибров» патронов и сигарет объясняется более, чем элементарно.

Размер 7,62 мм обусловлен тем, что в английской системе мер и весов, а именно неметрической системе измерения, данный размер обозначается более, чем «круглым» числом 0,3 дюйма или 3/10 дюйма.

Для полноты картины стоит сказать, что диаметр мундштуков для папирос (они же - «гильзы») всё-таки немного отличался от патронного. Отечественные папиросы выпускались тремя основными диаметрами, а именно: 7,2 мм, 8,2 мм и 8,8 мм.

Также очевидно, что пресловутый размер 7,62 пришел в Российскую империю с английским оборудованием задолго до Октябрьской революции 1917г., потому и «закрепился» в массовом сознании в том виде, в котором в наши дни уже никак «не режет слух».

Стоит добавить, что 0,3 дюйма в военном деле значило 3 линии (измерение по полям или промежуткам между нарезами). И изначально даже в Российской империи он назывался трёхлинейным, откуда пошло и традиционно-привычное наименование знаменитой винтовки Мосина — «трёхлинейка» или более официально — трёхлинейная винтовка образца 1891 года).

Возвращаясь же к папиросам, можно сказать, что они являются ноу-хау или изделием типично российского происхождения. А, точнее, «вышли родом» из Российской империи. (Данный факт — на заметку «квасным» патриотам, которые любят гордиться всем отечественным, в то же время по какой-то неведомой причине упорно отделяя себя от остальной мировой культуры и общего развития человеческой цивилизации, а то и прямо противопоставляя себя всему остальному миру).

Хотя, судя по тому, что справочники и энциклопедии, ссылаясь на папиросы, ненавязчиво подчеркивают, что папиросы появились из тех «недр» Российской империи, которые в настоящее время являются уже давно независимой и суверенной Польшей, буря «патриотических» чувств может несколько поутихнуть.

Дело в том, что сам термин «папироса» был польским и звучал, как «рарiеrоs». Образовавшись от польского слова рарiеr (что значит «бумага») и окончания «os», вероятно отсылающего к испанскому слову во множественном числе «cigarros», то есть «сигары».

Что касается первых официально зарегистрированных упоминаний о папиросах, то относятся они к 1844 году.

Само же табачное изделие в его классической форме (делавшееся тогда из настоящего табака, а не из «облагороженных» химических составов, как в настоящее время) наибольшее распространение получило начиная со второй половины 19-го века и более ста лет было самым распространенным у курильщиков, не претерпев внешне никаких явных изменений.

Однако со второй половины 20-го века в моду всё больше стали входить сигареты с фильтром и вытеснять классические папиросы.

Но для «глубинного советского народа» папиросы оставались любимым «средством» курения вплоть до развала СССР и полного упадка «папиросной отрасли»...

Что же касается легенды о том, что, начиная со Сталинской индустриализации папиросное производство можно легко перестроить на выпуск гильз для патронов, то является она не более, чем распространённым и до сих пор будоражащим воображением «знающих людей» мифом...