И чтоб лапкам тепло, и чтобы хвостик не дрожал как одевать питомцев, чтобы они не замерзли на «минусовой» улице

Зима – время, когда мы утепляемся в несколько шаров, но наши любимые питомцы остаются в чем, собственно, и родились. И если осенью надеяться на их шерсть еще можно, то в минусовую температуру – это не самый надежный способ обогрева домашних животных.



Фото "Кругозора".

Для большинства животных – как собак, так и котов – зима означает холод. Какая бы не была по густоте шерсть – длительное пребывание на морозе без возможности отогреться зачастую означает смерть. И потому на человеке лежит прямая обязанность не только накормить, но и обогреть (и даже одеть!) своего питомца.

На этом моменте можем уточнить: если вы еще не начали шутить о собственном гардеробе вашего кота или собаки – пора, потому что одежки у них достаточно. Но прежде, чем мы начнем расписывать все, что должно там висеть – успокоим: одежда нужна не всем. Но нуждаются в ней абсолютно не все породы или «типы» собак, а лишь следующие:

Коротколапые породы (например, корги, пекинесы, таксы) – потому как все их тело ближе к земле, а потому замерзание происходит намного скорее;

Охотничьи собаки (бигль, Джек рассел терьер, лайки, далматинцы, доберманы и прочие) – у них тонкий кожный покров, благодаря чему организм не перегревается во время охоты. Но зимой во время спокойной прогулки им довольно холодно – и это забота их владельцев;

Бесшерстные породы (да, «голыми» бывают не только коты-сфинксы, но и китайская хохлатая и довольно редкая в Америке ксолоитцкуинтли);

Декоративные собаки – те милые «кукольные», которым кофточки и комбинезоны едва ли не больше к лицу (или морде).

И последние, но едва ли не наиболее нуждающиеся в одежке категории – кормящие собаки, стареющие питомцы и юные щенки.

Хотя тут же следует добавить, что иногда мерзнут и те собаки, которые не входят ни в одну из этих категорий. Так что если вы любите длинные прогулки или маршруты в горах, по высокому снегу и т.д., или же если ваш питомец дрожит – советуем не игнорировать факт существования собачьих кофточек и курточек. То же касается и котов: помимо сфинксом свитер можно купить старому коту или кошке, если они мерзнут и постоянно пытаются утеплиться.

Цена гардероба для «хвостика»: что понадобится питомцу и когда нужно скупать свитерки

Теперь – наиболее важная часть: покупать «пересменку» питомцу необязательно. Достаточно 2-3 комплектом одежки: демисезонной, зимней и еще одной демисезонной (более легкой или более теплой версии, нежели предыдущее наименование). Если описать это «температурно», то нужна одежда на +10 градусов, 0 и ниже, и на мороз от -5. Если в наименованиях, то лучше всего подойдет ветровка или дождевик для собак, свитер (или худи – такие варианты не менее популярны) и теплая курточка на тот самый мороз.

Что по цене? Специально указываем минимальные, чтобы вы знали, от какой суммы можно «танцевать»:

Ветровка: от 30 $ на собаку маленького размера и около 50 $ – на среднего или большого размера.

Дождевик: от 20 $ на собаку маленького размера и около 40-60 $ – на среднего или большого размера.

Свитер, худи или комбинезон: 10-30$ для собак маленького размера и от 50-70 $ для собак среднего или большого размеров.

Теплая куртка или пальто: от 50$ на мелкого пса и от 100-120 $ – на собаку большего размера.

Для котов же стоит купить несколько свитеров. Их цена – от 10 до 100 $ (смотря какой у вас вкус, желания по «вкусу и цвету», и какой размер кота). Оптимальное решение можно найти даже в детских магазинах (однако придется еще собственноручно перешить некоторые детали для питомца). И хоть это вариант, все же рекомендуем отдать предпочтение готовому свитеру для кошек.

И, кстати, важное уточнение: ко всем предыдущим вариантам одежки, если у вас собака среднего или большого размера, стоит купить еще и охлаждающий жилет (на лето). Приспособление нехитрое и в какой-то степени даже модное, но главное – оно убережет собаку от перегрева. Цена – от 10 до 50 $, но можно найти и более дорогой вариант.

Рекомендации по одежке: что покупать, чтобы было и удобно, и красиво?

Подбор одежды для собак и кошек невозможен без предыдущих замеров и конкретных удобств в носке. Не рискуйте деньгами зря – и лучше покрутитесь вокруг питомца лишних 10 минут с сантиметром, чтобы избежать импульсивных, красивых, но абсолютно «неносительных» покупок.

1. Во-первых, сделайте замеры пса или кота (в длину – от холки до хвоста, ширину между лапами и расстояние по спине от одной лапы до второй). И советуем сделать замеры обхвата шеи – на всякий случай.

2. Застежки и крепления должны располагаться в районе позвоночника. Это облегчает процесс одевания, а молнии и пуговицы не причиняют дискомфорта при активной прогулке или когда кот решит лечь поспать.

3. Советуем так же обращать внимание на то, насколько быстро будут высыхать материал после активной прогулки или, например, стирки. Иногда мускусный запах собак очень… «Тревожит» человеческий нюх, особенно после активностей. Поэтому учитывая, что собаку нужно выгуливать минимум дважды на день – рассчитывайте, что раз в несколько дней нужно будет стирать эту одежду. И тогда нужно иметь или несколько сменных комплектов, или же выбирать те материалы, которые будут достаточно теплые, но в то же время будут быстро высыхать.

И главное: одежду лучше всего выбирать питомцу вместе с ним, чередом примерок. Так вы сможете увидеть реакцию на нее, и как минимум понять, насколько сложным для вас будет этот процесс одевания. И, быть может, вместо комбинезона с тремя разными креплениями и миллионом украшений вы выберете минималистичный вариант с одной лишь молнией.

Кот – в сапогах, а собака – в кроссовках, или Немного о безопасности лапок во время зимних прогулок

Ботиночки, кроссовки или другие варианты обуви незаменимы для обитателей крупных мегаполисов. В городах коммунальные службы все чаще посыпают улицы различными химическими реагентами и солями, препятствующими образованию наледи на тротуарах. Но эти соединения оказывают негативное влияние на подушечки лап животных, а также на состояние шерстного и кожного покрова. Пугать не будем: если вовремя очищать лапы, а по возможности и вовсе их мыть и сушить – то вред будет минимальный. Но реальность такова, что бегать с салфеткой или сухим душем за собакой на прогулке – нереально. И потому питомцам нужна обувь.

В какой сезон? Давайте подумаем: летом – чтобы не было ожогов от горячего асфальта, зимой – от переохлаждения лап, осенью и весной – чтобы промокшие лапы не спровоцировали проблемы с суставами. И во все сезоны – чтобы не было порезов от осколков, кои часто подстерегают наших любимцев в самые неудачные моменты.

Цена, к слову, очень даже божеская: обувь, которую собакам можно будет носить и зимой, и прохладной весной или осенью – неопреновые «носочки» на флисе или кроссовки (или же ботиночки, сапожки). Цена – от 20 до 50 $, смотря какие вам нравятся.

Непромокаемые сапожки (идеальное дополнение к дождевику) можно купить очень выгодно – за 5-10 $. Летние босоножки, сандали для собак стоят фактически столько же.

Посчитаем ваши деньги?

Представим, что вы вчера купили собаку. Или две недели назад, или год и более, но одежду (полный гардероб, ладно уж) решили купить ему только сейчас. Сколько долларов придется вынуть из бюджета?

Примерно 300-400, если повезет со скидкой или вы решите покупать лишь по одному наименованию из вышенаписанного. Но здесь же стоит добавить: наведенные цены – украинские, и они могут очень отличаться от вашего региона или доступных предложений. Потому прежде, чем с головой уходить в обновление гардероба любимца – «прошерстите» сайты, дабы прояснить вопрос с ценой!