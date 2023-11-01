И у нас начались холода
Опубликовано 1 Ноября 2023 в 07:27 EDT
Обновлено 1 Ноября 2023 в 08:35 EDT
Утром изморозь стекла накрыла
Замерзает на лужах вода,
А недавно тепло еще было
И у нас начались холода,
Утром изморозь стекла накрыла
Замерзает на лужах вода,
А недавно тепло еще было
А недавно, теперь уж давно,
По траве босиком ты ходила,
Напевая, как в старом кино,
И тихонечко счастье просила...
Осень поздняя, серость, дожди,
Небо тучами плотно прикрылось
И кричала ты вслед- подожди,
А потом по-тихоньку смирилась
И свернувшись, тихонько уснула
Перед камином горящим
Незримую нить протянула
Меж прошлым и настоящим…
В темном небе звезда догорала,
Лунный свет отражался на лицах
И казалось во сне ты играла
С длинной нитью на тоненьких спицах...
И улыбка блуждала, сменялась
На испуг, на вопрос без ответа,
Ты, казалoсь, порой удивлялась
В отражениe лунного света…
Ранним утром проснувшись в окне
Ты увидела солнце и снег.
Грусть осталась в исчезнувшем сне,
И зима начала свой разбег...
11.21.2022.
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