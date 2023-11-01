И у нас начались холода, Утром изморозь стекла накрыла Замерзает на лужах вода, А недавно тепло еще было

Опубликовано 1 Ноября 2023 в 07:27 EDT Обновлено 1 Ноября 2023 в 08:35 EDT

И у нас начались холода,

Утром изморозь стекла накрыла

Замерзает на лужах вода,

А недавно тепло еще было

А недавно, теперь уж давно,

По траве босиком ты ходила,

Напевая, как в старом кино,

И тихонечко счастье просила...

Осень поздняя, серость, дожди,

Небо тучами плотно прикрылось

И кричала ты вслед- подожди,

А потом по-тихоньку смирилась

И свернувшись, тихонько уснула

Перед камином горящим

Незримую нить протянула

Меж прошлым и настоящим…

В темном небе звезда догорала,

Лунный свет отражался на лицах

И казалось во сне ты играла

С длинной нитью на тоненьких спицах...

И улыбка блуждала, сменялась

На испуг, на вопрос без ответа,

Ты, казалoсь, порой удивлялась

В отражениe лунного света…

Ранним утром проснувшись в окне

Ты увидела солнце и снег.

Грусть осталась в исчезнувшем сне,

И зима начала свой разбег...



11.21.2022.