Мифы, легенды и курьёзы Сталинской эпохи (Часть один)

Исторические курьёзы. Герой Сталинградской битвы «Генерал Штурм»: «На дачу!!! Мыть полы!!!» Исторические курьёзы. И.В.Сталин: «Ну и почём будете продавать «Родину»? «Мифы» и курьёзы советского времени. Полная реконструкция Красной площади. Исторические курьёзы. Два «лица» маршала Жукова.

“Бостонский Кругозор» с этого номера начинает публикацию нового сборника исторических очерков Игоря Альмечитова «Мифы, легенды и курьёзы Сталинской эпохи».

Вступление

Смутные времена и тоталитарные режимы порождают «субкультуры» не менее, а подчас гораздо более живучие, чем официально «допущенные к массовому потреблению».

И курьезные, трагичные или откровенно комичные истории о Сталинской эпохе, как и анекдоты о том периоде отечественной истории, за пересказ которых вполне можно было надолго отправиться «в места не столь отдалённые», давно пережили всю ту официальную «патриотичную культуру», которой были заполнены полки книжных магазинов, передовицы советских газет и идейные кинохроники тех лет. Как оказались они одним из явных примеров того, как осторожно и шёпотом передававшийся из уст в уста «фольклор» с течением времени сам стал культурным феноменом и потеснил в общественном сознании большинство событий и явлений, которые вроде бы и должны были отражать суть сталинской эпохи, со всеми её трагедиями, смертями, достижениями и победами...

Перефразируя же известное изречение, которое приписывают то Гегелю, то Марксу, то неким иным неназванным философам прошлого: едва ли не всё величие советской эпохи со временем переродилось в фарс, оставшись в массовом сознании жителей постсоветского пространства либо некими обобщенно-великими деяниями той поры, либо просто анекдотами...

А, впрочем, судите сами, за какие истории, рассказанные вслух, в то время можно было провести несколько лет в колониях или тюрьмах. И стоит ли так идеализировать эпоху, когда даже невинные шутки могли обернуться нешуточными проблемами для того, кто, не подумав десяток раз, прежде чем открыть рот, неосмотрительно пересказывал подобные легенды/байки/«мифы»/анекдоты «не в том месте и не для тех ушей».

В этой книге, в виде небольших очерков, собрана лишь малая толика из тех самых — где-то забавных, где-то ироничных, а где-то откровенно трагичных историй, которые десятилетиями бродили по просторам некогда «одной шестой части суши» о едва ли не самом пугающем этапе нашей общей истории — Сталинской эпохе... и, естественно, о самом «отце народов и величайшем гении всех времён», как гордо и ничуть не смущаясь подобного славословия десятилетиями именовала И.В.Сталина вся советская пресса...

Сами очерки расставлены не в хронологическом порядке — в соответствии с событиями, имевшими место в отечественной историографии (или якобы имевшими место), а безо всякой последовательности. Чтобы читатель мог начать читать с любого очерка на своё усмотрение и хотя бы ненадолго прочувствовать атмосферу того нелёгкого для страны времени, когда молодое советское государство пыталось создать новый социальный тип человеческой особи — «хомо советикус». Времени, отголоски которого до сих пор влияют на жизнь постсоветского общества и часто подсознательно, едва ли не на генном уровне руководят нашими поступками... как и многими, далеко не самыми «лицеприятными» душевными порывами.



Исторические курьёзы. Герой Сталинградской битвы «Генерал Штурм»: «На дачу!!! Мыть полы!!!»

Чем дальше мы удаляемся от советских времён, тем большим ореолом таинственности и загадочноcти окутывается то время.

Можно говорить, что буквально «всё было не так однозначно» в той стране, которая навсегда ушла не только в прошлое столетие, но даже в прошлое тысячелетие. С другой стороны, всё было более, чем однозначно...

Были огромные победы и прорывы в науке, были достижения в искусстве, литературе и культуре в целом. Но большинство советских людей жили более, чем скромно, не ожидая в своём персональном существовании никаких глобально-позитивных изменений. И всё, что им оставалось и предлагалось взамен стабильной социальной жизни, было лишь обобщённой «гордостью» великими достижениями предков и современников. На поверку же выходило, что в порывах откровенности, в узких «кухонных кругах» большинство наших соотечественников клеймили на чем свет стоит и советскую политическую систему, и полное отсутствие перспектив...

Вполне естественно, что в стране, огороженной ото всего мира «железным занавесом», от неимения фактической информации, буйным цветом расцвел особый вид устного «фольклора» — с верой в «доброго царя-батюшку» и «былинных богатырей», деяния которых в итоге всегда приводили к неизменно справедливым и мудрым решениям, которые так ждёт и любит отечественный «глубинный народ».

Одна из таких до определённой степени комичных легенд произошла в жизни бесспорно талантливого военачальника Василия Ивановича Чуйкова. Дважды Героя и будущего Маршала Советского Союза и — «по совместительству» — героя Сталинградской битвы, который во время Великой Отечественной войны командовал 62-й армией. Той самой, которая даже на фоне остальных героических частей во время Сталинградской битвы отличилась особой стойкостью и мужеством, в течение шести месяцев совершая буквально невозможное — обороняя полностью разрушенный город и не давая противнику пересечь Волгу.

Как и большинство выдающихся советских военачальников (и не только военачальников), таланты которых особенно ярко «раскрылись» во время Гражданской и особенно Второй мировой войны, Василий Иванович Чуйков был из того самого «глубинного народа»: многодетной крестьянской семьи, где ему приходилось полагаться и рассчитывать только на собственную волю к жизни и собственные умения.

Чуйков, который в дальнейшем за стратегические таланты получил прозвище «генерал Штурм», был ровесником века. Он появился на свет в 1900-м году и вся его молодость и юность пришлись на едва ли не самое шаткое время в жизни нашей страны — первую четверть 20-го века.

Достаточно вспомнить о том, что в 19 лет, в мае 1919 года, приняв командование у раненого командира, Чуйков ещё два года в детском ещё возрасте (по нынешним, естественно, меркам) командовал полком в Рабоче-крестьянской Красной армии.

Образовываться и получать хорошее воспитание было негде, да и некогда, потому и характер Чуйкова сформировался на фоне чудовищной многолетней Гражданской войны в России, которая охватила буквально всю бывшую империю.

Говорят, характер у будущего Героя и Маршала Советского Союза был жестким и часто несдержанным. И невыполнение приказов или ошибки подчиненных с его стороны неоднократно заканчивались руганью и даже мордобоем.

Кроме того, расхожим мнением считается, что его отношения с другим будущим Маршалом Советского Союза Г.К. Жуковым, который также славился не самыми приятными чертами характера и поведением, мягко говоря, не заладились (Жуков, как известно, непосредственного участия в Сталинградской битве не принимал — и эти 2 факта будут важны для нашего дальнейшего повествования).

После окончания Великой Отечественной, уже после 1945-го года, Жуков Г.К. по причинам вполне понятным, таким, как резонансное «трофейное дело», неумеренному восхвалению и возвеличиванию собственной значимости во время войны, за что личное дело «Маршала Победы» выносили даже на обсуждение ЦК и т. д., впал в немилось. Чуйков же — напротив — после окончания Великой Отечественной войны пошёл в гору, занимая всё более значимые должности.

Впрочем, всё это лишь предыстория той самой комично-курьёзной ситуации, которая произошла непосредственно в семье Чуйкова.

...Старшую дочь В.И. Чуйкова звали Нинель. Или, как часто называли её в семейном кругу — Нелли. Девушка росла в тени своего знаменитого отца, но, как и многие дети, на которых, как говорят, «отыгрывается природа» ничуть не стеснялась пользоваться всеми благами, которые предоставлялись ей, как дочери героя и выдающегося военачальника. То есть жила она достаточно беспечной жизнью «золотой советской молодежи».

Понимая, что без особенных усилий она может получить буквально всё, что только захочет, Нелли Чуйкова решила поступать на исторический факультет МГУ (не имея к науке, как оказалось в дальнейшем, никаких способностей).

Забегая вперёд, всё, что осталось от неё в анналах истории было то, что она была дочерью Маршала Советского Союза Чуйкова В.И. и вышла замуж за сына другого известного военачальника — Маршала Советского Союза Тимошенко С.К.

Тем не менее, при всех минусах Советского Союза, в ВУЗах страны было достаточно принципиальных сотрудников, которые смотрели прежде всего на знания абитуриентов, а не на их фамилии и родословную. И на вступительных экзаменах Нелли Чуйкова получила по профильному предмету, а именно по истории: «неудовлетворительно». Как выяснилось в дальнейшем, действительно за полную «профнепригодность».

Еще раз забегая вперёд, стоит сказать, что скандал случился знаменательный (хотя, и ограничившийся только рамками семьи генерала Чуйкова).

Информация о неудачной сдаче экзаменов дочерью в ВУЗе, да ещё и по профильному предмету, естественно, дошла и до отца, который сам решил разобраться в ситуации (очевидно после жалоб Нелли о том, что её намеренно «прокатили» на вступительных экзаменах).

На следующий день, то ли генерал-полковник, то ли уже генерал армии (в зависимости от даты, которой народная молва приписывает комичную ситуацию) и знаменитый не только на весь Советский Союз, но и на весь мир герой Второй Мировой Чуйков В.И. со своей генеральской свитой приехал на историчекий факультет МГУ.

После недолгой прелюдии, где научные сотрудники, как станет ясно, из дальнейшего диалога, не были ни смущены, ни испуганы приездом знаменитого генерала, довели до военачальника, что его дочь банально не готова к поступлению в ВУЗ.

Как гласит советская «мифология», диалог начался с вступления одного из офицеров «свиты» Чуйкова, который поставил на вид, что на факультет самого престижного ВУЗа страны поступает не кто-нибудь, а дочь знаменитого генерала и героя Великой Отечественной.

Говорят, что в деканате произошёл следующий диалог:

- А вы знаете, что мы у нее спросили на экзамене? - спросил декан генерала.

- Нет. - ответил Чуйков, - Она не сказала. Что именно?

- Мы задали ей простой вопрос — «Кто командовал обороной Сталинграда?».

- И что она вам ответила? - спросил Чуйков, который командовал 62-й армией в рамках едва ли не самого переломного сражения во всей Второй мировой войне и считался одним из ключевых руководителей той битвы.

- Вам лучше спросить у неё самой, - ответил декан.

Чуйков повернулся к дочери, испугано сидящей здесь же, и произнёс всего одно слово: «Что?!»

На что Нелли, потупив взор, ответила:

- Жуков...

Говорят, в научных кругах МГУ больше никогда не слышали такого дикого вопля, который издал разъярённый генерал:

- Что?!! На дачу!!! Мыть полы!!! И чтоб я тебя больше здесь никогда не видел!!!

Что случилось дальше, история умалчивает, хотя, можно предположить в какую немилость впала дочь знаменитого отца за то, что не знала едва ли не самой ключевой вехи биографии своего легендарного родителя...

Исторические курьёзы. И.В.Сталин: «Ну и почём будете продавать «Родину»?»

Мало кто знает, что история знаменитого советского автомобиля «Победа» началась ещё в 1938 году, когда отечественная промышленность запланировала создать, а затем вывести в серию новый легковой автомобиль предположительно для широких масс населения.

Так, что для многих будет сюрпризом узнать, что ГАЗ-М-20, он же «Победа», несмотря на звучное название, начал разрабатываться в СССР ещё задолго до победы во Великой Отечественной войне.

Увы, Вторая мировая «внесла свои коррективы» и на несколько лет отодвинула выпуск в серию знаменитого автомобиля. Тем не менее, чтобы компенсировать потерянное из-за войны время и недостаток технического опыта в выпуске гражданских автомобилей, конструкторы Горьковского автозавода позаимствовали несколько технических ноу-хау у немецкого автопрома. Таких, как общий план конструкции передней подвески, нескольких элементов подмоторной рамы и силовых элементов днища. В частности технические и конструктивные заимствования были взяты у немецкой модели Opel Kapitan образца 1938 года, которые максимально соответствовали изначально задуманной конструкции советского автомобиля...

Дальнейшее, не считая точной даты первого показа тестовой модели автомобиля И.В. Сталину, можно отнести ещё к одному советскому «мифу». С другой стороны, и эта версия вполне имеет право на существование, учитывая своеобразный юмор «отца народов», о котором и пойдёт речь в данном очерке...

Перед серийным запуском в производство нового автомобиля Верховный Главнокомандующий И.В. Сталин лично его осмотрел 19 июня 1944 года. То есть в то время, когда Великая Отечественная война всё ещё продолжалась и до окончательной победы над фашистской Германией оставался почти целый год. Непосредственно в Кремль привезли два опытных образца: с 62-сильной «шестеркой», и с новым 4-цилиндровым мотором.

Главный конструктор горьковского автозавода Андрей Липгарт, под чьим руководством осуществлялась работа над новинкой отечественного автопрома, непосредственно на вопрос о названии нового автомобиля, предложил назвать его "Родиной"...

Сталин, как обычно, замолчал на несколько секунд, обдумывая предложение, после чего сухо и до определённой степени саркастично спросил:

- Ну и почём будете продавать «Родину»?

Ходили слухи, что после вопроса Сталина, у создателей автомобиля позеленели лица и им стало плохо...

Оправившись от шока, конструкторы тут же предложили запасное название, которое было также заготовлено, как дополнительный вариант. Автомобиль предложили назвать «Победой».

На что Сталин, после небольшой паузы, отреагировал уже более благосклонно:

- Ну, невелика «Победа», - подразумевая небольшие габариты автомобиля.

После чего «отца народов» прокатили на новом автомобиле...

Говорят, что в итоге, после небольшого «тест-драйва» Сталин добавил: «Ну, что ж... Пусть будет «Победой», ставя окончательную точку в вопросе о названии нового советского автомобиля.

Таким образом, если бы не своевременные «правки» товарища Сталина, знаменитая советская модель транспортного средства, вполне вероятно, осталась бы в отечественной истории и нашей памяти под совершенно другим названием...



«Мифы» и курьёзы советского времени. Полная реконструкция Красной площади

Эту историю за давностью лет уже невозможно, пожалуй, ни подтвердить, ни опровергнуть.

Посему, максимум, что можно сделать сейчас — отнести её к разряду исторических анекдотов или «мифов» сталинской поры. Но, учитывая «своеобразный юмор «отца народов» И.В. Сталина, можно допустить, что история эта или одна из её вариаций вполне могли иметь место...

…С момента прихода большевиков к власти и переноса столицы страны из Петрограда в Москву, еще с начала 20-х годов ХХ века неоднократно поднимался вопрос строительства здания или целого комплекса новых зданий для размещения в самом Кремле или непосредственной близости от него органов государственной власти молодой Советской республики. Вопрос этот то откладывался в долгий ящик, то заново выносился на обсуждение. Более того, на месте снесенного (а теперь уже заново восстановленного) храма Христа Спасителя с 1935 по 1938 г.г. началось возведение грандиозного Дворца Советов. Однако чудовищный по своему размаху проект был свёрнут на уровне закладки фундамента и так и остался нереализованным...

К слову сказать, сам Дворец Советов предполагался, как самое грандиозное и высокое сооружение в мире, где планировалось проводить сессии Верховного Совета СССР и прочие государственные мероприятия самого высокого ранга. По изначальному проекту предполагалось, что само уникальное здание с учетом венчающей его стометровой статуи В.И. Ленина достигнет высоты 415 метров и будет всем своим видом символизировать окончательную победу мирового социализма. Кстати, именно с проекта этого здания и принято считать начало нового этапа в советской архитектуре — сталинского ампира...

Впрочем, всё это лишь предисловие.

Помимо данного проекта, не раз рассматривалась и реконструкция Красной площади с прилегающими к ней строениями.

В одно из таких обсуждений, будущий главный архитектор Москвы М.В. Посохин показывал И.В. Сталину проект реконструкции Красной площади на изготовленном специально для данной презентации макете.

Посохин предложил убрать с площади торговые ряды ГУМа, затем убрал с макета внушительное здание Военно-исторического музея, называя архитектурный ансамбль музея ложно-классическим. Далее рука его потянулась к макету храма Василия Блаженного, чтобы показать, куда именно нужно перенести это историческое здание с того места, где оно изначально и находилось. Но, как только он ухватил на макете крышу храма Василия Блаженного, лицо Сталина побагровело и, что случалось, с ним крайне редко, он буквально заревел на архитектора: «Пастав на мэсто, с-сабака!».

Согласно официальной советской историографии, на этом все текущие проекты реконструкции Красной площади были полностью свёрнуты...

Что касается непосредственно Посохина, то, как гласят слухи и городские легенды, в тот день его увезли из Кремля в больницу с сердечным приступом...



Исторические курьёзы. Два «лица» маршала Жукова

Все мы давно привыкли воспринимать исторических личностей в стереотипно-привычном образе, нарисованном неизвестно кем и не углубляясь в детали жизни и характера того или иного «культового персонажа».

Школьная программа отечественной истории, воплощённые кинообразы, повсеместные памятники и мемориальные доски закрепили в нашем сознании однозначную трактовку и восприятие той или иной исторической личности. Закрепили настолько, что с течением времени, без какого-либо сомнения и доли здоровой критики, мы уже и сами готовы «перегрызть глотку» любому, кто пытается бросить тень на расхожее мнение, уже зацементированное в общественном коллективном сознании.

Тем сложнее становится «просыпаться» и расставаться с иллюзиями. К тому же понимая, что иллюзии эти были лишь массовым продуктом «широкого потребления» и часто не имели ничего общего с историческими фактами, подкрепленными вполне однозначными историческими документами и воспоминаниями современников. К тому же, не дающими никаких сомнений и двояких толкований в том, как то или иное дело обстояло на самом деле.

Когда углубляешься в те самые архивы, которые казалось, давно покрыты пылью и наполнены сухими и совершенно неинтересными для восприятия формулировками, удивляешься ещё больше, понимая, что читаются архивные документы более захватывающе, чем иные остросюжетные бестселлеры.

В данном очерке будут приведены лишь несколько официальных документов второй половины сороковых годов прошлого века, наглядно иллюстрирующие отчего Маршал Советского Союза Г.К. Жуков, которого с брежневских времён и по настоящие дни гордо именуют громким титулом «Маршал Победы», впал в «немилость» не только у И.В.Сталина, но и у всего высшего политического и военного руководства страны и чему, как видно из приведённых ниже архивных документов, были все основания.

В самих же исторических документах нет ни огульной критики, ни такого же огульного восхваления неоднозначной исторической личности. Лишь «голые» факты. Выводы же — по итогам прочитанного — каждый может сделать самостоятельно.

Ниже — хронологически изложенные официальные документы, от которых будет сложно оторваться даже очень взыскательному читателю...

ПРИКАЗ МИНИСТРА ВООРУЖЕННЫХ СИЛ СОЮЗА ССР

№ 009 9 июня 1946 г. г. Москва. Совершенно секретно.

Совет Министров Союза ССР постановлением от 3 июня с. г. утвердил предложение Высшего военного совета от 1 июня об освобождении маршала Советского Союза Жукова от должности главнокомандующего сухопутными войсками и этим же постановлением освободил маршала Жукова от обязанностей заместителя министра Вооруженных Сил.

Обстоятельства дела сводятся к следующему.

Бывший командующий Военно-Воздушными Силами Новиков направил недавно в правительство заявление на маршала Жукова, в котором сообщал о фактах недостойного и вредного поведения со стороны маршала Жукова по отношению к правительству и Верховному Главнокомандованию.

Высший военный совет на своем заседании 1 июня с.г. рассмотрел указанное заявление Новикова и установил, что маршал Жуков, несмотря на созданное ему правительством и Верховным Главнокомандованием высокое положение, считал себя обиженным, выражал недовольство решениями правительства и враждебно отзывался о нем среди подчиненных лиц.

Маршал Жуков, утеряв всякую скромность, и будучи увлечен чувством личной амбиции, считал, что его заслуги недостаточно оценены, приписывая при этом себе, в разговорах с подчиненными, разработку и проведение всех основных операций Великой Отечественной войны, включая и те операции, к которым он не имел никакого отношения.



Более того, маршал Жуков, будучи сам озлоблен, пытался группировать вокруг себя недовольных, провалившихся и отстраненных от работы начальников и брал их под свою защиту, противопоставляя себя тем самым правительству и Верховному Главнокомандованию.

Будучи назначен главнокомандующим сухопутными войсками, маршал Жуков продолжал высказывать свое несогласие с решениями правительства в кругу близких ему людей, а некоторые мероприятия правительства, направленные на укрепление боеспособности сухопутных войск, расценивал не с точки зрения интересов обороны Родины, а как мероприятия, направленные на ущемление его, Жукова, личности.

Вопреки изложенным выше заявлениям маршала Жукова на заседании Высшего военного совета было установлено, что все планы всех без исключения значительных операций Отечественной войны, равно как планы их обеспечения, обсуждались и принимались на совместных заседаниях Государственного Комитета Обороны и членов Ставки в присутствии соответствующих командующих фронтами и главных сотрудников Генштаба, причем нередко привлекались к делу начальники родов войск.

Было установлено далее, что к плану ликвидации сталинградской группы немецких войск и к проведению этого плана, которые приписывает себе маршал Жуков, он не имел отношения: как известно, план ликвидации немецких войск был выработан и сама ликвидация была начата зимой 1942 года, когда маршал Жуков находился на другом фронте, вдали от Сталинграда.

Было установлено дальше, что маршал Жуков не имел также отношения к плану ликвидации крымской группы немецких войск, равно как к проведению этого плана, хотя он и приписывает их себе в разговорах с подчиненными.

Было установлено, далее, что ликвидация Корсунь-Шевченковской группы немецких войск была спланирована и проведена не маршалом Жуковым, как он заявлял об этом, а маршалом Коневым, а Киев был освобожден не ударом с юга, с Букринского плацдарма, как предлагал маршал Жуков, а ударом с севера, ибо Ставка считала Букринский плацдарм непригодным для такой большой операции.

Было, наконец, установлено, что признавая заслуги маршала Жукова при взятии Берлина, нельзя отрицать, как это делает маршал Жуков [умалчивать о том], что без удара с юга войск маршала Конева и удара с севера войск маршала Рокоссовского Берлин не был бы окружен и взят в тот срок, в какой он был взят.

Под конец маршал Жуков заявил на заседании Высшего военного совета, что он действительно допустил серьезные ошибки, что у него появилось зазнайство, что он, конечно, не может оставаться на посту главкома сухопутных войск и что он постарается ликвидировать свои ошибки на другом месте работы.

Высший военный совет, рассмотрев вопрос о поведении маршала Жукова, единодушно признал это поведение вредным и несовместимым с занимаемым им положением и, исходя из этого, решил просить Совет Министров Союза ССР об освобождении маршала Жукова от должности главнокомандующего Сухопутными войсками.

Совет Министров Союза ССР на основании изложенного принял указанное выше решение об освобождении маршала Жукова от занимаемых им постов и назначил его командующим войсками Одесского военного округа.

Настоящий приказ объявить главнокомандующим, членам военных советов и начальникам штабов групп войск, командующим, членам военных советов, начальникам штабов военных округов и флотов.

Министр Вооруженных Сил Союза ССР Генералиссимус Советского Союза И. СТАЛИН

АПРФ. Ф. 45. Оп. 1. Д. 442. Лл. 202–206. Подлинник. Машинопись.

Письмо Г.К. Жукова И.В. Сталину

21 февраля 1947г.

Исключение меня из кандидатов ЦК ВКП(б) убило меня.

Я не карьерист и мне было легче перенести снятие меня с должности главкома сухопутных войск. Я 9 месяцев упорно работал в должности командующего войсками округа, хотя заявление, послужившее основанием для снятия меня с должности, было клеветническим.

Я Вам лично дал слово в том, что все допущенные ошибки будут устранены.

За 9 месяцев я не получил ни одного замечания, мне говорили, что округ стоит на хорошем счету.

Я считал, что я сейчас работаю хорошо, но видимо начатая клеветническая работа против меня продолжается до сих пор.

Я прошу Вас, т. Сталин, выслушать меня лично и я уверен, что Вас обманывают недобросовестные люди, чтобы очернить меня.

ЖУКОВ

АПРФ Ф 3 Оп 58 Д 304 Л 208 Автограф

ПРОТОКОЛ № 9 ЗАСЕДАНИЯ ПЛЕНУМА ЦК ВКП(б) от 21, 22, 24, 26 ФЕВРАЛЯ 1947 года

Присутствовали:

Члены ЦК ВКП(б) тт. Андреев, Андрианов, Багиров, Бадаев, Берия, Борков, Буденный, Булганин, Вознесенский, Ворошилов, Вышинский, Двинский, Деканозов, Ефремов, Жданов, Задионченко, Захаров, Зверев, Каганович, Корниец, Коротченко, Косыгин, Кузнецов А.А., Кузнецов Н.Г., Куусинен, Лозовский, Маленков, Малышев, Мануильский, Микоян, Митин, Михайлов, Молотов, Никитин, Патоличев, Пегов, Первухин, Пономаренко, Попов, Поскребышев, Поспелов, Пронин, Рогов, Седин, Скворцов, Сталин, Суслов, Тевосян, Тимошенко, Фадеев, Хрущев, Шверник, Шкирятов, Юсупов.

Канд[идаты] в члены ЦК

тт. Александров, Алемасов, Багаев, Бакрадзе, Бенедиктов, Бойцов, Власов, Гвишиани, Гоглидзе, Горкин, Громов, Гусаров, Денисов, Доронин, Жаворонков, Запорожец, Зотов, Игнатьев, Калнберзин, Карташев, Кафтанов, Кобулов, Колыбанов, Комаров, Конев, Круглов, Крутиков, Кулаков, Куприянов, Макаров, Масленников, Мерецков, Никишев, Носенко, Попков, Родионов, Селезнев, Сердюк, Серов, Снечкус, Соснин, Старченко, Сторожев, Тюленев, Хохлов, Чарквиани, Черноусов, Чуянов, Штыков, Щаденко, Юмашев.



Члены Центральной Ревизионной Комиссии тт. Абдурахманов, Аношин, Бойцов, Бочков, Булатов, Владимирский, Голиков, Грекова, Дукельский, Игнатьев, Кабанов, Киселев, Кривонос, Кудрявцев, Кузнецов И.А., Кузнецов Ф.Ф., Кулатов, Кулиев, Курбанов, Линкуй, Лобанов, Лукин, Любимов, Мишакова, Мищенко, Молоков, Москатов, Огородников, Панюшкин, Пересыпкин, Пирузян, Попов, Протопопов, Смирнов, Тарасов, Трибуц, Ундасынов, Цанава, Шаталин.

от 21.П. 1947 г.

1. О выводе из состава ЦК ВКП(б): 1) Вывести из состава членов ЦК ВКП(б): а) Донского В.А., как не обеспечившего выполнение обязанностей члена ЦК ВКП(б), б) Шахурина А.И., как осужденного Военной коллегией Верх[овного] суда СССР.

2. Вывести из состава кандидатов в члены ЦК ВКП(б), как не обеспечивших выполнение обязанностей кандидатов в члены ЦК ВКП(б) — Жукова Г.К., Майского И.М., Дубровского А.А., Качалина К.И., Черевиченко Я.Т.

Секретарь ЦК И. СТАЛИН

РГАНИ. Ф. 2. Оп. 1. Д. 9. Л. 1–2. Подлинник. Машинопись.

ПИСЬМО Г.К. ЖУКОВА И.В. СТАЛИНУ

27 февраля 1947 г.

Товарищу Сталину И.В.

Копия — товарищу Жданову А.А.

Товарищ Сталин, я еще раз со всей чистосердечностью докладываю Вам о своих ошибках.

1. Во-первых, моя вина прежде всего заключается в том, что я во время войны переоценивал свою роль в операциях и потерял чувство большевистской скромности.

Во-вторых, моя вина заключается в том, что при докладах Вам и Ставке Верховного Главнокомандования своих соображений, я иногда проявлял нетактичность и в грубой форме отстаивал свое мнение.

В-третьих, я виноват в том, что в разговорах с Василевским, Новиковым и Вороновым делился с ними о том, какие мне делались замечания Вами по моим докладам Все эти разговоры никогда не носили характера обид, точно так же, как я высказывались Василевский, Новиков и Воронов. Я сейчас со всей ответственностью понял, что такая обывательская болтовня безусловно является грубой ошибкой и ее я больше не допущу.

В четвертых, я виноват в том, что проявлял мягкотелость и докладывал Вам просьбы о командирах, которые несли заслуженное наказание. Я ошибочно считал, что во время войны для пользы дела лучше их быстрее простить и восстановить в прежних правах. Я сейчас осознал, что мое мнение было ошибочным.

2. Одновременно, товарищ Сталин, я чистосердечно заверяю Вас в том, что заявление Новикова о моем враждебном настроении к правительству является клеветой. Вы, товарищ Сталин, знаете, что я, не щадя своей жизни, без колебаний лез в самую опасную обстановку и всегда старался как можно лучше выполнить Ваше указание.

Товарищ Сталин, я также заверяю Вас в том, что я никогда не приписывал себе операцию в Крыму. Если где-либо и шла речь, то это относилось к операции под станицей Крымской, которую я проводил по Вашему поручению.

3. Все допущенные ошибки я глубоко осознал, товарищ Сталин, и даю Вам твердое слово большевика, что ошибки у меня больше не повторятся. На заседании Высшего военного совета я дал Вам слово в кратчайший срок устранить допущенные мною ошибки и я свое слово выполняю. Работаю в округе много и с большим желанием. Прошу Вас, товарищ Сталин, оказать мне полное доверие, я Ваше доверие оправдаю.

Г. ЖУКОВ

АПРФ. Ф. 3. Оп. 58. Д. 304. Лл. 211–212. Подлинник. Машинопись.

ПИСЬМО Г.К. ЖУКОВА Н.А. БУЛГАНИНУ

27 февраля 1947 г.

Николай Александрович!

Докладываю Вам мое письмо т. Сталину

Если Вы считаете целесообразным посылку такого письма, прошу доложить его т. Сталину, а копию передать т. Жданову. Как Вы увидите из письма, я еще раз хочу доложить т. Сталину о своих ошибках, о своей вине перед т. Сталиным и партией. Я ничего не прошу, я прошу мне только верить, что я по партийному осознал допущенные ошибки и что я их обязательно изживу и при этом в самый кратчайший срок.

Я пишу также и потому, что очень тяжело переживаю вывод меня из ЦК и еще тяжелее переживаю за ошибки, которые я допустил перед т. Сталиным, который меня любовно растил, терпеливо воспитывал и поднимал меня в глазах всего народа.

Жму руку

Г. ЖУКОВ

АП РФ Ф 3 Оп 58 Д 304 Л 210 Автограф

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПОЛИТБЮРО ЦК ВКП(б) «О НЕЗАКОННОМ НАГРАЖДЕНИИ тт. ЖУКОВЫМ И ТЕЛЕГИНЫМ АРТИСТКИ РУСЛАНОВОЙ И ДРУГИХ ОРДЕНАМИ И МЕДАЛЯМИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА»

П 58/205

21 июня 1947 г.

Строго секретно

ЦК ВКП(б) установил, что тт. Жуков и Телегин, будучи первый Главнокомандующим группы советских оккупационных войск в Германии, а второй — членом Военного Совета этой же группы войск, своим приказом от 24 августа 1945 года № 109/н наградили орденом Отечественной войны первой степени артистку Русланову и приказом от 10 сентября 1945 г. № 94/н разными орденами и медалями группу артистов в количестве 27 чел[овек]. Как Русланова, так и другие награжденные артисты не имеют никакого отношения к армии. Тем самым тт. Жуков и Телегин допустили преступное нарушение Указа Президиума Верховного Совета СССР от 2 мая 1943 г. «Об ответственности за незаконное награждение орденами и медалями СССР», караемое, согласно Указу, тюремным заключением сроком от 6 месяцев до 2 лет.

Для того, чтобы скрыть противозаконное награждение Руслановой, в приказе от 24 августа были придуманы мотивы награждения Руслановой якобы «за активную личную помощь в деле вооружения Красной Армии новейшими техническими средствами», что представляет из себя явную фальсификацию, свидетельствует о низком моральном уровне Жукова и Телегина и наносит ущерб авторитету командования.

Сама обстановка награждения Руслановой и вручение ей ордена в присутствии войск во время парада частей 2-го гв[ардейского] кав[алерийского] корпуса представляла постыдное зрелище, и еще более усугубляет вину тт. Жукова и Телегина.

ЦК ВКП(б) считает, что т. Телегин, как член Военного Совета группы войск, несет особую ответственность за это дело, и та политическая беспринципность, которую он при этом проявил, характеризует его как плохого члена партии. Учитывая изложенное и выслушав личные объяснения тт. Жукова и Телегина, ЦК ВКП(б) постановляет:

1. Тов. Жукову Г.К. объявить выговор.

2. Тов. Телегина К.Ф. перевести из членов ВКП(б) в кандидаты.

3. Принять предложение т. Булганина об освобождении т. Телегина от политической работы в армии и увольнении из Вооруженных Сил.

4. Войти в Президиум Верховного Совета СССР с предложением об отмене награждения артистки Руслановой, а также других артистов в количестве 27 человек, поименованных в приказе Жукова и Телегина № 94/н.

РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 3. Д. 1065. Л. 44–45. Подлинник. Машинопись.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПОЛИТБЮРО ЦК ВКП(Б) «О т. ЖУКОВЕ Г.К. МАРШАЛЕ СОВЕТСКОГО СОЮЗА»

П61/84 20 января 1948 г.

ЦК ВКП(б), заслушав сообщение Комиссии в составе тт. Жданова, Булганина, Кузнецова и Шкирятова, выделенной для рассмотрения поступивших в ЦК материалов о недостойном поведении командующего Одесским военным округом т. Жукова Г.К, установил следующее.

Тов. Жуков, в бытность Главкомом группы Советских оккупационных войск в Германии, допустил поступки, позорящие высокое звание члена ВКП(б) и честь командира Советской Армии. Будучи полностью обеспечен со стороны государства всем необходимым, тов. Жуков, злоупотребляя своим служебным положением, встал на путь мародерства, занявшись присвоением и вывозом из Германии для личных нужд большого количества различных ценностей.

В этих целях т. Жуков, давши волю безудержной тяге к стяжательству, использовал своих подчиненных, которые, угодничая перед ним, шли на явные преступления, забирали картины и другие ценные вещи во дворцах и особняках, взломали сейф в ювелирном магазине в г. Лодзи, изъяв находящиеся в нем ценности, и т. д.

В итоге всего этого Жуковым было присвоено до 70 ценных золотых предметов (кулоны и кольца с драгоценными камнями, часы, серьги с бриллиантами, браслеты, броши и т. д.), до 740 предметов столового серебра и серебряной посуды и сверх того еще до 30 килограммов разных серебряных изделий, до 50 дорогостоящих ковров и гобеленов, более 60 картин, представляющих большую художественную ценность, около 3 700 метров шелка, шерсти, парчи, бархата и др. тканей, свыше 320 шкурок ценных мехов и т. д.

Будучи вызван в Комиссию для дачи объяснений, т. Жуков вел себя неподобающим для члена партии и командира Советской Армии образом, в объяснениях был неискренним и пытался всячески скрыть и замазать факты своего антипартийного поведения.

Указанные выше поступки и поведение Жукова на Комиссии характеризует его как человека, опустившегося в политическом и моральном отношении.

Учитывая все изложенное, ЦК ВКП(б) постановляет:

1. Признавая, что т. Жуков за свои поступки заслуживает исключения из рядов партии и предания суду, сделать т. Жукову последнее предупреждение, предоставив ему в последний раз возможность исправиться и стать честным членом партии, достойным командирского звания.

2. Освободить т. Жукова с поста командующего Одесским военным округом, назначив его командующим одним из меньших округов.

3. Обязать т. Жукова немедленно сдать в Госфонд все незаконно присвоенные им драгоценности и вещи.

ЦК ВКП(б)

16 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 3. Д. 2198. Лл. 28–29. Подлинник. Машинопись.