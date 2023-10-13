В предчувствии третьей мировой (реакция на события в Израиле)

Сегодня вопросы войны палестинцев с израильтянами оттеснили на «последние полосы», как сказали бы в газетную эпоху, все иные новости. Даже трагические перепетии русско-украинской войны. Хотя, если подойти ко всему под чисто арифметическим, холодно-статистическим ракурсом, то война в центре Европы уносит каждый день тысячу жизней (с обеих сторон) и так уже продолжается более пятисот (!) дней, а столкновение на Ближнем Востоке пока «обошлось» двумя тысячами…

Имея в запасе свои соображения о происходящем, я все же решил провести некий социологический опрос. Я обратился ко многим своим друзьям и коллегам, многие из которых в силу военного времени оказались за пределами Украины с несколькими вопросами.

Вот главные:

- Как вы относитесь к войне на Ближнем Востоке? Одобряете ли израильское вторжение в сектор Газа? Почему начался этот палестинский вооруженный конфликт (спецоперация)? Когда и чем все закончится?

Отвечать предложил в любом формате (голосовой почтой тоже) и в любом объеме. Ответы некоторых друзей поразили глубиной знания ситуации, люди ориентировались в происходящем не хуже заправских политологов и экспертов. Предлагаю эти ответы, почти без сокращений и не называя (по персональному пожеланию) некоторых авторов:

Надежда Л., беженка из Украины, живет и работает в Великобритании:

– Есть вещи, которые я всегда поддерживала и буду одобрять. Среди них – демократическое устройство стран, которые называют цивилизованными. Я желаю Израилю отстоять свои границы и не позволить террористам творить ужасное, беспрецедентное насилие и при этом – оставаться безнаказанными.

Леонид Сорокин, полтавчанин, журналист, живет в Украине:

– Я смутно волоку в еврейских проблемах, но меня затронула эта война, потому что у меня много друзей и коллег в Израиле, и они перестали отвечать мне, переживаю за них.

Татьяна Наркявючене, русская. Проживает в Литве, волонтер (помогает украинцам в их войне с РФ):

– Ничего особо удивительного не произошло. Хреново все. Война на Ближнем востоке, то есть противостояние Израиля с Палестиной, началась давно и это только обострение конфликта, его можно было ожидать. Ничего хорошего из этого не выйдет. А наше мнение – простых людей – ничего не изменит. Чем все закончится? Ничем, повторяю, хорошим, будущее видится в очень скверном свете. Палестинцев поддерживает Кремль, и это самый важный фактор.

Сергей Клепко, Украина, пенсионер:

– К любой войне отношусь с отвращением. Конечно, Израиль должен оккупировать Газу и ликвидировать ХАМАС. Началось все, потому что сам по себе этот, гм… «Х…» – это бочка с порохом. Но кроме того, его действия подстрекали Иран и Россия… Кончится эта война через две- три недели. Израиль оккупирует сектор Газа. Может все дойти и до «третьей мировой». Последнее даже более вероятно.

Виталий Ц., украинский беженец:

– Я определенно одобряю границы, установленные после Второй мировой войны. Мы живем в атомную эру. И нарушать границы недопустимо под любым предлогом, будь ты трижды Израилем, четырежды ХАМАСом, или всего только дважды «святой Русью»!

Виталий К., беженец, политический диссидент из Белоруси, живет в Литве:

– Нападение на Израиль «Хэзболлы» придаст легитимность американо-британскому вмешательству в регион Ближнего Востока. Цель – Иран и его политическая, мусульманская «ось». Ещё более важная цель – Египет и Персидский залив. Думаю, будет в итоге перемещение палестинцев из сектора Газа в Египет и с Западного берега в Иорданию. Потом последует провозглашение Великого Израиля. Вытеснение палестинцев в Иорданию скорее всего приведет к свержению тамошней монархии. Америка будет поддерживать Израиль, – чтобы напрочь уже перекроить карту своего влияния на Ближнем Востоке. США также постараются изменить режим в Сирии. Их цель – лишить легитимности российское присутствие.и наказать всех, связанных с украинским кризисом. Т.е. США будут продвигать своё влияние на Восток. Будут усиливать контроль свой в нефтяных областях этого важного региона. А окончательная цель Штатов – отрезать Китай от Ближнего Востока и важных стран арабского мира, разрушить его «шелковый путь» в Европу экономически, причем без всякой войны.

Итоги: США вступится за Израиль, рикошетом это им еще «аукнется»… Сейчас идёт война «бульдогов под ковром» – за мировые ресурсы между двумя полюсами мира.

Елена Вишневская, беженка из Украины, живет в Австрии:

– Ненавижу войну, террористов. И любых захватчиков ненавижу, какими бы они распрекрасными трендами не прикрывались. Путлер не так давно и не просто так встречался с руководителями ХАМАСа… Также и пропаганда РФ подогревала аудиторию: тем временем, как вагнеровцы хамасовцам наше трофейное оружие подбрасывали! Желаю скорейшей победы Израилю.

Анна Грибан, полтавчанка, издатель:

– Отношусь ко всему этому негативно. Как и любой нормальный человек.

Наталья, живет в данный момент в Милане:

– В любой войне виноват прежде всего тот, кто первый ее начал. Кто напал на соседа… Тут не может быть никаких двусмысленностей или домыслов. Россия напала на Украину – она понесет всю ответственность перед миром. Напали палестинцы, ихний ХАМАС, – значит они ответят, и они должны проиграть.

Марина С., харьковчанка, волонтер:

– В этой войне я полностью на стороне Израиля. Она началась по одной простой причине. Палестинцам, как и подобным им людям (в подобных же ситуациях) завидно, что другие народы живут лучше, богаче и комфортней, чем они. Израиль победит. Причем, победит очень быстро и безоговорочно! Потому что на его стороне правда!

– Марина, к вам дополнительный один вопрос. Вот я тоже верю, как и, вы в скорую победу Израиля. Но к сожалению, такого не скажешь об Украине. Почему война у нас длится так долго? Правда ведь также на нашей стороне? Или нет?

– Если бы наше правительство и олигархи (а олигархи и есть верхушка аппарата госслужащих, это политическая власть) не воровали бы так люто у народа, а нам враги в это как раз время объявили войну, то мы бы давно победили бы в ней.

Игорь З., беженец, г. Дортмунд, Германия:

– Россия так же участвует в переделе мира. Для этого она развязала войну в Украине. Участвует РФ также и в войне в Сирии, есть ее «частные военные компании» в Африке и т.д. В итоге страдают и гибнут люди, сотни тысяч людей. Конфликт между ХАМАС и Израилем создает препятствие для амбиций Пекина на Ближнем Востоке. В отличие от США, Индии, Японии и других стран, которые решительно выступили в поддержку Израиля, китайское правительство сохранило нейтральную позицию. Пекин призвал к немедленному прекращению огня. Китайцы подтвердили свою поддержку создания двух государств – с независимым Государством Палестина. Это как выход из конфликта, но Китай при этом не осудил ХАМАС.

Китай имеет тесные дипломатические отношения с палестинскими лидерами. А Палестинский лидер Махмуд Аббас был. В свою очередь уже пять раз в Китае. С официальными визитами… Но в то же время за последние годы Китай также углубил отношения и с Израилем. «Поднебесная» инвестирует капиталы в инфраструктуру и способствует динамичному развитию страны. Китай поэтому не желает напрямую выступать против ХАМАС. Ведь его назовут тогда «предателем своих друзей». Тем временем, этот китайский друг ведет боевые действия против Израиля. Китайцам приходится хитрить. Но хотя они не хотели бы обидить и США, но пекинская газета Global Times опубликовала критику американской поддержки Израиля. Мол, это только «раздует конфликт». Израиль, по словам газеты, уже давно и несомненно превосходит Палестину по военной мощи. А потому, если США хотят мира, они должны предпринять действия для умиротворения ситуации, – вместо того, чтобы односторонне поддерживать Израиль.

Итак, для китайцев наиважнейшим является то, что они не хотят быть втянутыми в конфликт. Значит, великие державы должны встретиться и обсудить эту ситуацию. За столом переговоров решать вопросы, а не на поле боя…

Виктор К., живет в Украине:

– Эта война выгодна прежде всего Ирану. США приложили очень много усилий, чтобы свести две стороны для переговоров, двух давних антагонистов… Все шло, то есть, к договору Израиля и Саудовской Аравии. Но это не нужно Ирану. Принцип Ирана – воюй чужими руками. Он использовал сектор Газа и саму Палестину (анклавы) в своих целях. Теперь мусульмане будут мочить евреев, где только можно. Мы уже видим, как растет напряжение между эмигрантскими общинами мусульман в странах Европы и еврейскими диаспорами. Косвенно, эта война выгодна России. Даже не просто косвенно – очень и очень выгодна! Ведь идёт переформатирование мирового порядка. И РФ надеется, что передел мира будет в ее пользу…

Андрей Кирилюк, Украина:

– Это война за природные ресурсы прежде всего. Как говорили в прежние времена советские ученые-марксисты – передел переделенного мира… Но с другой стороны, в этой войне также есть ещё два центра: это Ватикан, Франция, Британия (Западная Европа в целом) и Эрдоган, все тюркские народы – с другого полюса мировой экономики и политики…

Виталий Скобельский, Полтава, журналист:

– По моему мнению и даже глубокому убеждению, война на Ближнем Востоке – это продолжение того, что происходит в Украине с 2014 года. Палестинская автономия это ведь тот самый наш Донбасс. И видимо, не случайно, что они напали на Израиль именно 7 октября, в день рождения Путина. Кстати! Почему-то никто не провел тут никаких ассоциаций. А ведь все взаимосвязано в этом мире… И эта еще одна «спецоперация» – своеобразный подарок ему, «путлеру всех прогрессивных народов планеты». Потому что Кремль постарается максимально использовать эту войну в своих целях. Когда она закончится? Сказать трудно. Так называемая горячая фаза может пройти очень быстро, а дальше все будет зависеть от многих факторов. Наиважнейший – насколько далеко захочет пойти Израиль. Насколько радикально будет решать «проблему сектора Газа» и Хамаса… Потому что, если израильтяне вздумают взять под контроль все палестинские города, то эта война продлится долго.

Я попробую далее подытожить сказанное моими респондентами.

В новых событиях октября действительно все реальней проступают контуры Третьей мировой войны. На фронтах Украины сейчас зависла патовая ситуация. И как Президент Зеленский не пытается уверить мировое сообщество, что контрнаступление ВСУ идет, на самом деле войска топчутся на месте. Хочется верить, что даже таким образом мы обескровим противника и заставим его пойти на попятный. Но уже даже оптимист Арестович (популярный украинский комментатор и в прошлом советник Президента) сегодня свой оптимизм исчерпал, его прогнозы все мрачней.

Мы все уже видим, что Запад погружен в свои заботы и его больше встревожило нападение ХАМАС на Израиль, чем ухудшение ситуации в Украине…. А ведь речь о стране, в которой никуда не делись ПЯТЬ атомных электростанций. И речь о другой стране, напичканной ядерными бомбами на военных складах и свихнувшейся в милитаристском угаре… Путин – серьезней Хэсболлы и ХАМАСа! А тем временем наших западных партнеров и помощников в войне больше заботят будущие выборы в США. Россия тоже думает дотянуть до этих выборов. А на перевыборах своего, российского президента россияне (точнее российская элита в кремле) надеются, что в политическом раскладе ничего не изменится и путин и далее будет железной рукой «возвышать страну»… Мой некогда любимый эксперт, Алексей Арестович уже считает, что «ни о каких границах 91-го года в нынешнем положении дел и речи не может идти». А о чем тогда возможна речь?

Наши многие политологи также считают, что победа Украины возможна лишь при тех обстоятельствах, когда будут:

А) отмобилизованы тысяч пятьсот человек и эти солдаты быстренько-быстренько трансформируются в боеспособные механизированные, штурмовые и артиллерийские соединения. «И кинуть их в бой, и тогда можно рассчитывать на разгром россиян».

Б) США внезапно «просыпаются и передают нам вооружений и военной техники на 30 механизированных бригад». Причем и этот процесс должен произойти быстро, месяца за три.

Профессиональные обозреватели и эксперты также сетуют, что в Украине нет по сути своей «оборонки», что наша промышленность выпускает техники и снарядов, едва покрывающих треть необходимых фронту расходов.

Конечно. Украина – это не компактный и вооруженный до зубов Израиль (кстати! Давно и упорно поговаривают, при этом хитро подмигивая: мол и у израильтян есть БОМБА, но они ее держат в глубоком секрете и хранилище).

Но вот израильтяне в считанные дни хотят поставить под ружье 300 тысяч! Хотя бы такой организации дела и подготовленности к агрессии нам стоило бы у них поучиться.