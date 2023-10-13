Геноцид в ХХI веке. История и предыстория. Географический экскурс

Это на самом деле тема для большой монографии, докторской диссертации. Но у меня будет лишь короткий очерк, связанный с войной России в Украине. Началось же все вот как. Россияне убивали украинцев и в прошлом еще столетии – многократно и в больших количествах.

Первый геноцид, который почему-то не очень-то вспоминают ни историки, ни политики, ни даже ярые украинские националисты произошел в 1921 году, в апогее гражданской войны между российским «пролетариатом» и буржуями всех мастей и национальностей. Очевидно, что одной из главных мишеней той резни для большевиков был украинский «куркуль», то есть крепкий селянин, который самим фактом своего существования раздражал московитскую злыдоту (наиболее бедную часть общества).



Украинские дети думают о Боге и о МИРЕ. Рисунок из недавно открытой художественной выставки

в г. КАУНАСЕ (Литва)

Для иллюстрации этого исторического факта у меня нет абсолютно выверенной статистики, но историки говорят о миллионе человек (или даже больше), замученных голодом и репрессиями. Украинских граждан. Слово «граждан» употребляю нарочно. Потому как в годах 1918–1921-х состоялась первая попытка оформить украинскую государственность… Есть свидетельства очевидцев и участников тех событий: например, в моей родной Полтаве, там, где до недавнего времени был памятник Ленину, лежала груда мертвых тел. Это были селяне, которые ехали-спасались от войны и голода. Они не спаслись и их даже не сразу похоронили, потому что вокзал также был забит мертвецами и их хоронили впопыхах, побыстрее и в первую очередь.



Украинские дети думают о Боге и о МИРЕ. Рисунок из недавно открытой художественной выставки в г. КАУНАСЕ (Литва)

О геноциде-Голодоморе 30-х годов сказано зато много, и сейчас все больше стран признают этот факт надругательства россиян над «братьями-украинцами». Касательно статистики тут тоже есть разногласия. Я был свидетелем телевизионных дебатов на московском ТВ, когда политолог и журналист Максим Шевченко вцепился в политолога и ученого историка Николая Сванидзе как раз по причине «расхожести во мнениях». Шевченко доказывал, что в результате сталинских репрессий погибло 980 тысяч человек, а Сванидзе называл цифру в несколько миллионов. Вобщем, так и не нашедши достаточных аргументов, оба сцепились в жуткой публичной потасовке, в которой конечно же победил Максим, потому как был много моложе и здоровее Николая. Мне уже тогда это все показалось странным. Потому как: какая такая особая разница, погиб миллион или миллион и пятьдесят, к примеру, тысяч? Каждая человеческая жизнь имеет безусловную ценность перед Господом и за каждого невинно убиенного кто-то должен перед Богом нести ответственность.



Украинские дети думают о Боге и о МИРЕ. Рисунок из недавно открытой художественной выставки в г. КАУНАСЕ (Литва)

Касательно же событий эпохи Голодомора, то многие его идентифицируют с одним годом – 1933-м, – но вот например современный украинский публицист и историк Виталий Портников справедливо подчеркивает, что это была настоящая и длительная война между россиянами и украинцами. Портников приводит факты: несколько лет украинцы не просто инфантильно сдыхали под натиском продотрядов, но сражались и как могли, с оружием в руках, защищали свои жизни и свою свободу от «братских объятий». Погибло тогда по разным оценкам историков от 3-х до 7-ми млн. селян (в основном Голодомор был направлен против сельского населения страны).

Во время Второй мировой войны можно также считать, что россияне «подставляли» под главные и сокрушительные удары врага именно украинских солдат. По разным военным причинам погибла также многомиллионная масса нашего люду… Я так нечетко обозначил эти причины, потому как не только в нацистских концлагерях и от бомбежек Люфтваффе гибли мирные и невооруженные украинцы. Например, мою родную Полтаву в 1943-м году разбомбила родная советская авиация. Не оставила камня на камня при отступлении немцев. Хотя в этом не было военной необходимости – солдаты Вермахта и так уже из города ушли… Говорят (но тут я могу лишь ограничится слухами), что таким образом Сталин отомстил полтавчанам за то, что они допустили в свой город Гитлера. Гитлер действительно приезжал в 1942-м году в Полтаву и там провел заседание своего Генштаба. Но какова была в том вина самих полтавчан? Если уж войска Вермахта перед этим дошли аж до Москвы и Сталинграда, и никто, даже сам Иосиф Великий, не смог их удержать?



Украинские дети думают о Боге и о МИРЕ. Рисунок из недавно открытой художественной выставки в г. КАУНАСЕ (Литва)

Так вот: подводя итоги минувшей в прошлом веке страшной войны, смею утверждать, что они несли в себе черты геноцида украинцев – и не только со стороны гитлеровской Германии! Действия такого «маршала победы» как Жуков и еще многих советских военачальников, действия Смерша и НКВД привели к неоправданным демографическим потерям украинских граждан. Они составляют почти 12 млн. человек, это ли не геноцид, и кто и когда понесет ответственность еще и за него?

В 1947-м году состоялся еще один массовый голод в Украине. Потери нации были много меньше, чем в предыдущих голодоморах. Погибших, невинно и безвременно, исчисляют уже в десятках (сотнях) тысяч. Почему-то и об этом факте вовсе либо не говорят, либо упоминают вскользь и историки, и политики. И российские, и прочие зарубежные. Но поскольку это страшное событие не столь отдалено во времени, то даже моя престарелая мама (ей 86) вспоминает: на базаре и на вокзале в те месяцы можно было увидеть много опухших от голода молодых людей, парней и девушек, которые стонали от мучений и корчились от колик в пустых желудках. «Они сидели на базарных прилавках, раскачиваясь и заунывно приговаривая: ой есть хочется, ой есть хочется…» – вспоминает моя мама.

Кто инспирировал Тот Голод? По чьей вине, уже в стране-победительнице немецкого нацизма, украинская молодежь мучилась и умирала от недоедания?

К слову скажу: в последние годы войны по американскому Лендлизу в СССР поступило столько харчей, что по подсчетам зарубежных историков их могло хватить на 10-миллионную армию и на три года ее содержания! Кто сожрал ту американскую тушенку, и почему она не досталась бедным украинским юношам и девушкам?



Украинские дети думают о Боге и о МИРЕ. Рисунок из недавно открытой художественной выставки в г. КАУНАСЕ (Литва)

Ну, и вот, после короткого очерка главных коллизий, попробую подвести промежуточный итог. За годы советской власти на Украине, моя страна, которую называли и называют доныне европейской житницей, от искусственно инспирированного голода и от массовых казней и расстрелов погибло не менее 15 млн. граждан. Пожалуй, эту цифру можно сопоставить только с количеством невинно убиенных японцами китайцев (только мирных жителей за несколько лет минувшей войны было уничтожено до двадцати млн.) Можно вспомнить и о геноциде евреев. Можно сравнить все это с уже последовавшими после 2-й мировой вспышками озверения в Кампучии (красные кхмеры убили каждого четвертого гражданина своей страны). Или можно упомянуть трагические факты геноцида в Руанде и Бурунди – где «братья хуту» резали и убивали «братьев тутси» и немало преуспели в этом своем проявлении кровного родства и братской заботы…

Ученые научно доказали, что украинцы и россияне по своему этногенезу абсолютно разные народы и их общая история за последние 350 лет — это история оккупации земель и порабощения украинцев со стороны московитов-россиян.

Однако вопрос о причине такой давней и кровавой ненависти между «кацапами и хохлами» не стоит ни в плоскости этнической, ни даже географической (потому как соседствующие страны и народы часто воевали друг с другом за территорию и разные природные ресурсы).

Но! Я все-таки перейду именно к географической составляющей этой печальной темы. В том смысле, что попробую пунктирно сопоставить происходившее в Руанде в 1994-м с происходящим сейчас, в 2023-м, в Украине.

У этих двух горестных событий много общего. Но есть и различия.

Во время геноцида в Руанде (и Бурнунди тоже, поскольку эти две страны были искусственно разделены европейскими колонизаторами из ОДНОГО государства) деление на хуту и тутси носило больше социальный характер. Народ реально был один. Между этими этническими группами на момент конфликта не было языковых и культурных различий. Да и физические различия во многом стёрлись из-за межэтнических браков…



Украинские дети думают о Боге и о МИРЕ. Рисунок из недавно открытой художественной выставки в г. КАУНАСЕ (Литва)

Впрочем, в этнографических описаниях до сих пор распространено представление, что хуту ниже ростом, и что их кожа темнее. Вызвано это еще одним различием. Тутси, которые достигают роста 190 см, занимались в основном скотоводством. Хуту были больше земледельцами. Во времена, когда тут хозяйничали немцы, белые колонизаторы постарались даже внушить некие расовые превосходства тутси над хуту – мол, первые не только стройней и более рослые, но и в смысле интеллекта выше последних. То есть, более поздний расовый германский гитлеризм и тут, в своем еще зародыше, причинил вред… Немцы после 1-й мировой войны Руанду как колонию потеряли, она перешла к Бельгии. А уже бельгийским колониальным правительством национальность «хуту-тутси» была записана в идентификационной карточке руандийца. То есть, первоначальную захватническую политику «разделяй и властвуй» бельгийцы закрепили документально: этом запись о национальности ребёнка соответствовала записи о национальности его отца. И если отец был записан как хуту, то все его дети считались хуту, даже если их мать была из тутси. Немногочисленная изначально этническая группа тутси была при этом элитой общества. Тутси в основном входили в правящий класс и составляли аппарат чиновников и руководство армией. Этнические столкновения между тутси и хуту поэтому происходили и до эпохи колонизации европейцами, но они не носили кровавый и ожесточенный характер…

Но! После обретения Бурунди независимости в 1962 году хуту получили преимущество во власти Руанде, и в последующие десятилетия в стране произошли уже два настоящих геноцида. Впервые массовые убийства хуту армией тутси произошли через 10 лет. Число жертв оценивается от 15 000 по официальным данным, до сотен тысяч (по данным хуту и некоторых историков). Но в 1994 году произошли уже массовые убийства тутси. Убивали хуту. 800 тысяч граждан Руанды, записанных по паспортам как тутси, стали жертвами этой резни…Всего же в результате конфликта погибло более миллиона человек (14 % населения страны).

Оба геноцида были расследованы международными правовыми организациями и материалы представлены Совбезу ООН… аж в 2002 году. Надо сказать, что кроме провокационных и подстрекающих к конфликту действий белых людей, было ощутимое «подливание масла в огонь» тогдашним Папой Римским (точно так, как сейчас действия Ватикана в качестве «миротворца» по отношению к Украине).

Католическая церковь сыграла в конфликте, повторюсь, негативную роль, – но в то же время и ООН повела себя крайне пассивно и ровно ничего не сделала для усмирения воюющих сторон.

То же самое происходит и сегодня. ООН пассивно наблюдает за происходящим геноцидом в Украине, а Ватикан кликушествует и ведет себя как мультяшный котик Леопольд: «ребяты, давайте жить мирно!»

О циничности и глупости европейцев, которые по сути и раздули огонь вражды в Руанде говорит еще такой факт. Из категории «хуту» можно было перейти в «тутси» не только по антропометрическим данным (вдруг хуту в смешанном браке оставлял более рослое потомство). Бельгийцы культивировали и такой подход к «определению братской национальности»: если у тебя, к примеру, 5 коров, то ты еще хуту. Не дорос… Но когда единиц скота в твоем личном стаде более 10 – значит ты уже стал тутси!

Конечно, я описываю немного утрированно. Все эти перипетии привели в итоге к одному из кровавейших геноцидов в человеческой истории… Но если вспомнить геноциды ХХ столетия, осуществленные россиянами против украинцев, то тут и десятикратный размах (15 млн., а не один) и много «непоняток», требующих отдельного исследования специалистами историками, политологами и этнографами.

Если попытаться все понять только с точки зрения этнических различий – все-равно все происходящее уже в ХХI веке, когда ядерная (!) милитаристская и тоталитарная держава напала на «братского» соседа, – все это не поддается осмыслению и объяснению! Также трудно все объяснить только лишь воздействием зомби-СМИ и обезумевших лидеров кремля на головы своих сограждан и верноподданных… Также не будет полным объяснение происходящего даже комплексом причин: и этническими различиями, и безумием русского «царя», и вековой взаимной ненавистью, и могуществом «зомбоящика».

У российско-украинской войны нет внешнего подстрекателя (как в руандийской резне). Что бы там российские СМИ не орали о происках америкосов и гейропейцев, – украинцы ведь сами строили свою внешнюю и внутреннюю политику в прошедшие тридцать лет. Может, именно этот факт, – то, что мы упорно отстраивали и уже почти создали свою государственность, – так разозлил страну агрессивных и на весь мир обозленных московитов? Может, и это… Во всяком случае, российская империя зла не смогла слишком долго ощущать себя именно ИМПЕРИЕЙ, без подчиненной ею еще 300 лет назад территории благодатного края и свободолюбивого, талантливого народа. Потому-то все и началось.

Постскриптум

В селе Гроза Купянского района на Харьковщине оккупанты разбомбили сегодня ракетой ИСКАНДЕР (5 октября с.г.) кафе-магазин, в котором днем проходил поминальный обед. Собралось полсела... Погибло более 50 человек и среди них дети. Президент Владимир Зеленский выразил соболезнования всем, кто потерял родных и близких и еще раз подчеркнул, что российский террор и геноцид нужно остановить.

Прямая речь Зеленского: "Показательно жестокое российское преступление - удар ракеты по обычному продуктовому магазину, абсолютно сознательный теракт, он произошел в Купянском районе Харьковской области. По состоянию на это время известно о более чем 50 погибших. Мои соболезнования! Оказывается помощь раненым..."