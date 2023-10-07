«Больше смерти боюсь, что в моём доме будут жить кацапы»: почему из прострелянных домов вблизи фронта люди не хотят выезжать

Девятый год войны с Россией. Тысячи погибших украинцев от российских снарядов, сотни заживо сгоревших в собственных домах на линии фронта, которые РФ массово уничтожала авианалетами. Более полтора года, как каждый день – это надежды либо на выживание и удачу, или же на быструю и безболезненную смерть. Вышеперечисленная «статистика» написана кровью миллионов украинских солдат, но вопреки этому линия фронта по-прежнему «дышит» сотнями тысяч местных, которые даже под свистом бомб не покидают свои дома.

Девятый год войны с Россией. Тысячи погибших украинцев от российских снарядов, сотни заживо сгоревших в собственных домах на линии фронта, которые РФ массово уничтожала авианалетами. Более полтора года, как каждый день – это надежды либо на выживание и удачу, или же на быструю и безболезненную смерть. Вышеперечисленная «статистика» написана кровью миллионов украинских солдат, но вопреки этому линия фронта по-прежнему «дышит» сотнями тысяч местных, которые даже под свистом бомб не покидают свои дома.

Если говорить о прифронтовых городах в радиусе 50 километров от боевых действий – может сложиться ложное впечатление, будто здесь уже достаточно тихо и мирно. И, впрочем, так и может быть – если круглые сутки сидеть в убежище и даже не подниматься наверх. Однако таких людей единицы – и, скорее всего, они были раньше, но во время затишья уехали в более безопасные города. Потому что уже в таких городах, как, например, освобожденный Лиман (от которого до позиций рашистов около 5 километров) опасно просто выходить на улицу. Не говоря о ракетах, которые долетают до самых удаленных и мирных городов Украины – здесь опасен даже минный обстрел.



Все дома вблизи линии фронта "пробиты" снарядами. Очень мало домов, в который дыр лишь 1-3. Многие дома расстреливались из танков, когда там жили местные - русские боялись проходить дальше, думая, что в домах прячутся украинские защитники. Поэтому пытались снести как можно больше здание и завалить выходы из дома.

Местные жалуются: к обстрелам они, как ни странно, привыкли. Но больше всего их бесит то, что кацапы вновь решили наступать на город – и поэтому и так не сладкая жизнь горожан стала откровенно кошмарной.



Руины многоэтажного дома в Лимане, в который попала русская ракета - такая была месть русских за то, что город смогли отбить войска АСУ. Тогда же в доме без вести пропали бабушка и её внук - мальчик 5 лет. Скорее всего, они погибли под завалами дома. В первые же секунды после удара весь "стояк" дома был обвален. Плиты, держащиеся на креплениях, в любую секунду могут упасть - но возможности их зафиксировать или демонтировать нет, так как оккупанты круглосуточно кроют Лиман.

«У нас здесь уже поспокойнее, конечно, чем год назад. Прилетает все – от мин до ракет, и С-300 постоянно то в один район, то в другой… Конечно, опасно. Но куда я в свои 68 поеду? Кому я там нужна? Молодые – им еще жить надо, они должны уезжать, конечно. А я жизнь повидала, мужа похоронила весной 2022 – он умер еще когда русские только начали наступать.

Сейчас у нас в подвалах уже все есть. Мы жили в оккупации, поэтому знаем: всегда нужно, чтобы была вода и что-то поесть. Я сухари летом на солнце сушила, с приправами. Это уже такой недешевый вариант. Повкуснее, чем в мае прошлого года. Я тогда в квартире оставила гуманитарный хлеб, но были такие бои, все взрывалось, что мы из подвала не выползали два месяца. И вот когда я впервые поднялась в квартиру – тот хлеб и засох, и заплесневел, и, никогда не подумала, что такое возможно, он даже начал подгнивать, прежде чем засох. Кошмар, в общем. Но я его взяла, мы в подвале его прямо рубали топором, такой твердый был. И все сидели по углах, сосали его – я, мои три соседки и сосед. Тогда тот хлеб вообще как деликатес был», – рассказывает Надежда Константиновна, пенсионерка, которая живет в городе с 1960 года.

Женщина касательно жилья относительно спокойна: у нее квартира в многоэтажном доме, в который русская ракета прилетела лишь раз. Это очень большая редкость здесь – потому как все дома вокруг выжжены изнутри или разобраны на кирпичи ракетами старательных русских, которые активно умерщвляли местное население, пока не оккупировали город в конце июня 2022 года. Перед тем Надежда Константиновна думала выехать в соседний город, чтобы не быть «под русскими». Не успела – в один из последних дней, когда приезжали волонтеры, рашисты обстреляли их эвакуационные машины. Военных женщина не хотела отвлекать от войны, поэтому и не просила вывезти (хотя они тоже отвозили гражданских в безопасные города, а там их принимали волонтеры).



Местный "крутой" ТЦ. Оккупанты обстреливали его ракетами, пока полностью не убили здание. Ранее же в этом месте прятались местные дети, когда начинался очередной обстрел - ребята думали, что в обычный магазин оккупанты не будут стрелять. Без жертв не обошлось.

По итогу, когда пенсионерка все же собралась уезжать, это было практически невозможно – кацапы контролировали все дороги и расстреливали даже машины с детьми. К тому же перебежать даже с одного дома до другого было опасно – в один из таких дней погиб её сосед.

«Любое движение – кацапы стреляют. Они во всех видели угрозу, хотя что могла им сделать бабка с бутылкой воды – очень интересно. Но у нас тогда кончилась вода, а во дворе стояла бочка с дождевой – мы её пили. И 19 или 20 июня, точно не помню, у нас все кончилось. Хоть стены грызи, или пол. И сосед сказал, что выбежит и наберет воды с той бочки. Он выбежал, не прошло и минуты – слышим крик страшный. А тогда ка краз был обстрел… Мы с Еленой (соседкой) насколько могли – выглянули на улицу, но Леонид или мертвый был, или просто не двигался уже. У него ногу отрезало осколком, а с шеи другой торчал. Ну, не сразу он умер, раз еще кричал. Очень страшная смерть», – объясняет женщина.

Под конец разговора женщина, уже привыкнув к расспросам, признается: сейчас, даже если оккупанты вновь захватят Лиман, не уедет из города. Если придется за это жизнью пожертвовать – тоже.

«У меня дед и отец воевали, и всю жизнь рассказывали, что нет врага хуже, чем кацап. Я, честно, даже не слушала – думала, бред. Оказывается, правы были. И вот когда в город зашли эти чурки, узкоглазые, русские – тут всякой швали хватало – они начали заселяться в дома, которые не сильно пострадали. На нашей улице такой в конце – там первые этажи целые, только осколки посекли стены и стекол не было. По городу таких можно насобирать, с десяток домов, в которых можно жить еще, соберется. Там занимали этажи отдельные, технику туда таскали, оружие… И я сейчас как представлю, что мой отец узнает, что в его квартиру заехал русский какой-то – он меня с того света проклянет! Поэтому я этого не допущу. А как это сделать, если ты не тут?



Дом на фото пережил русскую оккупацию. Лиманское направление. Сперва в дом заехали жить русские, разграбили его и даже вынесли 2 бойлера (местные видели, как его везли на русской машине). Когда же ВСУ гнали войска из Святогорска - дом "разобрали" из танка русские, чтобы он "никому не достался". Местные думают, что случилось это из-за зависти - потому что при заселении в курортные дома многие россияне возмущались, что "они так не жили - значит, никто не будет" и много других менее цензурных выражений.

В городах людей расстреливают, если они мешают заселиться куда-то или хотят сами там жить. У нас вроде не выгоняли, во всяком случае мне не рассказывали. Да и мы все жили в подвале, к нам они не совались. Но из города я не уеду, если нужно будет – ну, пусть стреляют в дом с танка, проходили такое. Но квартиру мою не получат», – говорит Надежда Константиновна.

Несмотря на то, что в Лимане после оккупации цивилизация восстанавливается (в город уже провели свет и воду, газ – все это отсутствовало, когда рашисты брали город и контролировали его), в селах ситуация складывается куда хуже. Из-за постоянных обстрелов электрики не успевают ремонтировать электролинии – и потому местные вынуждены жить без света большую часть недели (если считать по часах), хотя в селах давно все электрофицировано. Бойлеры, электрочайники, телевизоры или даже электроплиты – все это жители вынуждены променять на уличный огонь и вечерние костры, чтобы сейчас согреться. А температура будет опускаться очень быстро – и холодный дом спасут разве что советские печки.

Кроме этого, и без того худое обеспечение также прерывают рашисты, обстреливая машины, которые привозят в села еду и воду (потому что во многих колодцах гниют трупы русских военных – они туда или сами бросались, пьяные, или же были бережно брошены своими же «собратьями»). Копать новые колодцы – невозможно из-за обстрелов, да и процесс это длительный. Поэтому когда россияне стреляют по гражданских машинах, в которых везут продукты жизнеобеспечения – маты и проклятья слышны особенно громко.

На сегодня в прифронтовых местностях Украины живут (точнее, выживают) сотни тысяч людей. И хоть некоторые из них прямо заявляют, что готовы погибнуть от снаряда в родном доме, с этим не согласны военные и медики ВСУ. И именно это очень отвлекает их и усложняет процесс освобождения оккупированных территорий.



Вся жизнь нескольких поколений превратилась в руины под домом, в который русский запустили ракету. Из многоэтажки он за несколько секунд превратился в Аварийное здание без стен. Лиман.



Лиман. Очередной из сотни домов, которы пытались уничтожить оккупанты. До этого дом был в отличном состоянии и строился в 80-90х годах.

«Сюда прилетает регулярно два или три раза на день – так, чтобы с пострадавшими или убитыми. Мины, С-300, сносящие дома; дроны, которые могут их развалить. Добавить к этому осколки от всего – то быть на улице вообще опасно. В подвале каком-то – тоже такое себе, потому что тут приваливает на раз-два, и чтобы раскопать кого-то живого – иногда нужны дни, а не часы. И вот представь: бой, обстрел, прилеты. Кого-то привалило стеной, кому-то ногу оторвало, а тут еще рядом гражданские бегают. Сколько раз уже было, что они или в панике себя сами ранили, или их ранило во время обстрела. И вот когда перед медиком лежат два раненых человека (один из которых – военный, а второй – нередко женщины или пенсионеры) – ну, мужчина не скажет: «Не лечи его – помогай мне». Медики помогают людям не в форме. Они отвлекаются, тратят на это свои силы и время. Конечно, когда военный тяжелый, или же у него кровотечение, или просто у него более тяжелое ранение – то помощь оказывают ему. Но все же после ранения к нашим медикам люди бегают на перевязки, берут какие-то лекарства, ходят меряют температуру и давление… Ну, я не могу их винить. Хоть они и мешают, потому что мы не можем из-за них стрелять по врагу, а рашистам все равно – они целятся прям в дома, из которых выглядывают бабки и деды. Им никого не жалко.

Поэтому эти жертвы… Их можно было бы избежать – если бы люди немного больше ценили свою жизнь и нашу работу. Потому что боясь за гражданских – мы упускаем очень много возможностей выбить врага из нашей Украины», – рассказывает воин ВСУ с позывным «Грифон».

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