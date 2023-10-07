Я не согласен ни с одним словом, которое вы говорите, но готов умереть за ваше право это говорить... Эвелин Беатрис Холл

независимый интернет-журнал

 Держись заглавья Кругозор!.. Наум Коржавин
x
Бостонский Кругозор ДУЛЬФАНИЗМ

О Дульфане

Опубликовано 7 Октября 2023 в 07:27 EDT
Обновлено 7 Октября 2023 в 10:18 EDT

Бела Верникова
Копировать ссылку Отправить в email
Гостевой доступ access Подписаться

Дай в зелёном интерьере
Посидеть на красном стуле.
Длинноносая в Мольере,
В Брехте в театре заглянула.

В бесловестность в разговоры,
Что вела сама с собою.
В уговоры, в разговоры
С неразгаданной судьбою.

С самоварами с часами,
Лёгкий на любовь и слово,
Он с немыми голосами
Разминулся, а в основу

Фанфарон, болтун, художник,
Вел свои цветные нити,
Двадцать лет, как легкий дождик
Влагой ласковой приснитесь.

Пусть прорвавшееся слово
От него отвадит беды,
Горькой участи слепого
Живописца не обидят.

Не пропусти интересные статьи, подпишись!
facebook Кругозор в Facebook   telegram Кругозор в Telegram   vk Кругозор в VK

ЭПИЦЕНТР

«Больше смерти боюсь, что в моём доме будут жить кацапы»: почему из прострелянных домов вблизи фронта люди не хотят выезжать
«Больше смерти боюсь, что в моём доме будут жить кацапы»: почему из прострелянных домов вблизи фронта люди не хотят выезжать

Девятый год войны с Россией. Тысячи погибших украинцев от российских снарядов, сотни заживо сгоревших в собственных домах на линии фронта, которые РФ массово уничтожала авианалетами. Более полтора года, как каждый день – это надежды либо на выживание и удачу, или же на быструю и безболезненную смерть. Вышеперечисленная «статистика» написана кровью миллионов украинских солдат, но вопреки этому линия фронта по-прежнему «дышит» сотнями тысяч местных, которые даже под свистом бомб не покидают свои дома.

Алина Евич октябрь 2023

ПРОТИВОСТОЯНИЕ

«Утро стрелецкой казни». От мятежа до смерти: подлинной или мнимой
«Утро стрелецкой казни». От мятежа до смерти: подлинной или мнимой

Если раньше все делали вид, что таких людей вообще не существует… то теперь все иначе. Это не какие-то смутные добровольцы или общие вооруженные силы идут вперед против украинских военных. Это делает “Вагнер”.

Эдуард Малинский октябрь 2023

ИЗ ЖУРНАЛИСТСКОГО ДОСЬЕ

По следам австралийского льва-людоеда
По следам австралийского льва-людоеда

Часть вторая: Австралийский супер-хищник, способный разорвать на куски даже самого свирепого африканского льва.

Аким Знаткин октябрь 2023

БРАТЬЯ НАШИ МЕНЬШИЕ

Гибель титанов
Гибель титанов

Гигант не хотел умирать. Он отчаянно пытался вырваться - но еще несколько гарпунов впились в него. Из дыхала ударил кровавый фонтан. Кит забился в конвульсиях, издал протяжный стон. Безжизненная туша закачалась на поверхности океана. За несколько часов китобои превратили океанского гиганта, прекрасное и гармоничное творение природы, в десятки тонн жира, костной муки и сырья для собачьих консервов.

Андрей Мазур октябрь 2023

СЕМЬ«Я»

Родитель выходного дня или Почему в некоторых странах ребенка «впихивают» мамам, хотя отцы рвутся воспитывать дитё
Родитель выходного дня или Почему в некоторых странах ребенка «впихивают» мамам, хотя отцы рвутся воспитывать дитё

Для современного мира уже не чуждо зрелище, когда ребенок с пеленок воспитывается отцом. Декрет для мужчин стал довольно популярным в Америке и отчасти в Японии, но очень медленно подбирается к другим странам. И хоть процесс запущен, все же судьи зачастую придерживаются «исторической (не)справедливости» – оставляя ребенка з родителем по полу, а не лучшим условиям.

Алина Евич октябрь 2023

Держись заглавья Кругозор!.. Наум Коржавин

 
facebook     twitter     youtube     telegram     rss
©Copyright «Бостонский Кругозор»

Копирование публикаций в интернете приветствуется, но при наличии гиперссылки на www.bostonkrugozor.com и гиперссылки на страницу заимствуемой публикации.
При репродуцировании в печатных изданиях - при непременном указании: "Бостонский Кругозор".
Коммерческое использование возможно только после согласования с редакцией.

Мнение авторов публикаций не всегда совпадает с мнением редакции. Ответственнось за содержание рекламы несёт рекламодатель.

x

Исчерпан лимит гостевого доступа:(

Бесплатная подписка

Но для Вас есть подарок!

Получите бесплатный доступ к публикациям на сайте!

Оформите бесплатную подписку за 2 мин.

Бесплатная подписка

Уже зарегистрированы? Вход

или

Войдите через Facebook

Исчерпан лимит доступа:(

Премиум подписка

Улучшите Вашу подписку!

Получите безлимитный доступ к публикациям на сайте!

Оформите премиум-подписку всего за $12/год

Премиум подписка