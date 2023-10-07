О Дульфане
Опубликовано 7 Октября 2023 в 07:27 EDT
Обновлено 7 Октября 2023 в 10:18 EDT
Дай в зелёном интерьере
Посидеть на красном стуле.
Длинноносая в Мольере,
В Брехте в театре заглянула.
В бесловестность в разговоры,
Что вела сама с собою.
В уговоры, в разговоры
С неразгаданной судьбою.
С самоварами с часами,
Лёгкий на любовь и слово,
Он с немыми голосами
Разминулся, а в основу
Фанфарон, болтун, художник,
Вел свои цветные нити,
Двадцать лет, как легкий дождик
Влагой ласковой приснитесь.
Пусть прорвавшееся слово
От него отвадит беды,
Горькой участи слепого
Живописца не обидят.
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