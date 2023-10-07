О Дульфане

Опубликовано 7 Октября 2023 в 07:27 EDT Обновлено 7 Октября 2023 в 10:18 EDT

Дай в зелёном интерьере

Посидеть на красном стуле.

Длинноносая в Мольере,

В Брехте в театре заглянула.

В бесловестность в разговоры,

Что вела сама с собою.

В уговоры, в разговоры

С неразгаданной судьбою.

С самоварами с часами,

Лёгкий на любовь и слово,

Он с немыми голосами

Разминулся, а в основу

Фанфарон, болтун, художник,

Вел свои цветные нити,

Двадцать лет, как легкий дождик

Влагой ласковой приснитесь.

Пусть прорвавшееся слово

От него отвадит беды,

Горькой участи слепого

Живописца не обидят.