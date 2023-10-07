Родитель выходного дня или Почему в некоторых странах ребенка «впихивают» мамам, хотя отцы рвутся воспитывать дитё

Для современного мира уже не чуждо зрелище, когда ребенок с пеленок воспитывается отцом. Декрет для мужчин стал довольно популярным в Америке и отчасти в Японии, но очень медленно подбирается к другим странам. И хоть процесс запущен, все же судьи зачастую придерживаются «исторической (не)справедливости» – оставляя ребенка з родителем по полу, а не лучшим условиям.

Для современного мира уже не чуждо зрелище, когда ребенок с пеленок воспитывается отцом. Декрет для мужчин стал довольно популярным в Америке и отчасти в Японии, но очень медленно подбирается к другим странам. И хоть процесс запущен, все же судьи зачастую придерживаются «исторической (не)справедливости» – оставляя ребенка з родителем по полу, а не лучшим условиям.

Право на отца, как утверждают современные адвокаты и юристы в целом, суд никак не отменяет. Но если раньше отцы чаще оставались «вне игры» во время развода, когда решалось, с кем останется ребенок, то теперь силы – на равных. И главное, что изменило этот порядок – сами женщины, которые решились отказаться от ребенка, если сами себе отдают отчет, что не «потянут» его – или финансово, или же в моральном аспекте.

«Дети оставались с матерями, которым были ненужны, потому что женщины боялись осуждения»

Адвокат Сергей Гурин, которые занимается бракоразводными делами и в частности отстаивает права родителей на ребенка, объясняет: сегодня в его практике все чаще матерей говорят, что будут платить алименты и станут лучшим родителем выходного дня – но только на уик-энд. И если в 2000-х такую позицию он вообще не встречал, то теперь все чаще слышит это условие развода от женщин. Добавляет «градусов» еще и то, что с переездом в Америку (с 2006 года) такие случаи в его практике перестали быть феноменом.

«Раньше это был больше моральный аспект. Даже в тех семьях, которые разводились и где отец объективно проводил больше времени с ребенком или несколькими, дети все же оставались с матерями. Это было негласное правило – иначе мать тогда возымеет славу плохой женщины, и в глазах общества это было сродни какому-то обвинению. Мол, она настолько ужасная мать, что ребенок не захотел с ней жить. Или же почему ребенка могли оставить с отцом чаще всего? Потому что мать вела разгульный образ жизни или злоупотребляла чем-то. То есть в остатке она все равно была бы или женщиной низких моральных качеств, или пьяницей, или наркоманкой.

Скажем прямо: женщины боялись этого. И к тому же в те времена очень редко звучали слова «послеродовая депрессия», например. Какие-то «не такое» поведение женщины в отношении ребенка, опять же, оправдывали словами, что она просто плохая мать. Поэтому было столько ситуаций, когда дети оставались с женщиной, которой были не нужны, но которая боялась осуждения общества», – объясняет адвокат.

Сергей Гурин добавляет: на его практике, еще когда он жил в россии, было 3 случая, когда после развода и распределения детей социальная служба изымала детей. Один случай он запомнил очень хорошо.

«В Ижевске, если не ошибаюсь, с матерью остался трехлетний сын и пятилетняя дочь. Дети несовершеннолетние, маленькие, поэтому у них не спрашивали, с кем они хотят жить, понятно. Муж был не против забрать сына себе на воспитание (старшая дочь была от предыдущего брака женщины). Но она отказалась, решение было категорическим. Через несколько лет – буквально два или три года прошло – и я узнал, что она сошлась с другим мужчиной, бросила с ним детей и исчезла на пол года, никого не предупредив. Тот мужчина заявил в полицию, было разбирательство, но я не следил за процессом, не знаю, с кем остались дети. Скорее всего, сына забрал её предыдущий муж, чей бракоразводный процесс я вел. Тогда ещё выяснилось, что когда она еще была с ними – детей избивала, но при этом ни она, ни муж не думал, что с ней что-то не так. Обычная мать же, да? Тоже устает. А сейчас это называют затяжной послеродовой депрессией», – объясняет адвокат.

«Мать плохая или мать здравомыслящая?»

Как показывает практика и история, к отцам-одиночкам лишь недавно начали относиться как к чему-то «нормальному». Ранее, еще несколько лет назад, первой мыслью при виде неженатого мужчины, который возится с ребенком было: «О, приехал провести день с ребенком от бывшей?» или «О господ, вдовец!». Сейчас же, когда мужчина говорит, что при разводе оставил ребенка себе, становится все меньше сострадательных, которые сразу же хватаются за сердцем. Мол, «бедные дети! Наверное, у них ужасная мать?». Однако очень часто в таких ситуациях мать не плохая, а здравомыслящая – и, как советуют психологи, думающая в первую очередь о себе.

Кристина Исатаева, психолог, объясняет: если при разводе матери «всучить» ребенка, которого она не хотела или к которому не готова, то это означает испортить жизнь обоим. Более того – кроме постоянного чувства, что женщина живет не той жизнью, она может начать мстить причине этого ощущения. То есть – ребенку.

«Это может проявляться даже несознательно. Где-то она на ребенка прикрикнет, не будет лояльной. Будет слишком жесткой, чтобы ребенок не разрушал её собственные установленные рамки, или же полностью перестанет вникать в его жизнь. Женщина может быть попросту неготова к такой ответственности, которую она должна теперь нести самостоятельно. Потому что в большинстве семей именно так: папа после развода – это папа выходного дня. Очень везет, когда он вообще не теряется где-то и платит алименты. Но во многих случаях после развода отец исчезает из жизни ребенка и остается где-то на подсознательном уровне. Ребенок еще помнит, что отец у него есть, на деле его нет. Как фантомные боли в ампутированной конечности», – говорит Кристина Исаева.

По мнению психолога, многие судья сами нарекают ребенка на мучительное детство, когда решают оставить его с матерью лишь из-за того, что она с алиментами бывшего мужа сможет «потянуть» дите. На деле же воспитание детей – гораздо более сложный процесс в моральном плане, и именно этот фланг часто «завален».

«Я очень часто встречаю семьи, которым в лучшем случае нужно несколько сеансов у психолога. С детьми там проблем нет – потому что все беды начинаются с родителей. И когда суд решает, что ребенок останется с матерью, потому что «она же мать», но при этом женщина не хочет этого – не стоит ожидать чего-то очень хорошего. Потому что реальность такая, что на женщину выливается куча ненужной информации, которая морально её в этой ситуации может добить. То же «женщина с прицепом». Речь тут не о том, правда или не правда – этот тезис очень глупый и никак не отражает действительность. Речь, что морально хрупкое состояние из-за таких слов тоже дает трещину. И это нужно прорабатывать с психологом. Вообще лучше всего, когда люди ходят в сложных жизненных ситуациях к нему. Это не слабость, это норма», – заявляет психолог.

Кристина Исаева также добавляет: в ситуациях, когда муж и жена разводятся, и оба полностью адекватны и могут воспитывать детей, нужно проводить более подробный анализ семьи: состояние матери и отца, финансовое положение обеих сторон, взаимодействие с ребенком – весь социальный капитал. И уже по результатах этого анализа решать, с кем ребенку будет лучше.

Психолог также добавляет: общественное «ребенку нужна мать», «настоящая мать ребенка не отдаст – будет за него бороться до последнего» – это чушь, которую можно перекрутить и в иную сторону.

Психолог Елена Никитина также добавляет: отец – такой же родитель, как и мать. Не хуже. Поэтому он вполне может растить и воспитывать ребенка.

«Если вы, женщины, чувствуете, что с отцом будет ребенку лучше, отец обеспечивает лучшие условия жизни ребенка – то слушайте себя, доверяйте себе, доверяйте отцу в воспитании вашего общего ребенка. И, кроме этого, вы же можете видеться и проводить свободное время вместе со своим ребенком», – объясняет психолог.

«Лучше всего, если на стороне отца будет какая-то родная женщина – его мать или сестра, которая активно будет принимать участие в жизни ребенка»

Сегодня очень многие семьи все же решают делить ребенка, основываясь на материальном факте. Если жена-карьеристка зарабатывает больше, а муж скорее отличный нянь и домохозяин – скорее всего, адекватный судья решит оставить ребенка при отце (если тот, конечно, не против – в противном случае все процессы усложняются). Условия после развода, когда ребенок остается с отцом – такие же, как и в случае, если дите осталось с мамой: другая сторона платит алименты и регулярно встречается с чадом. Это будет не лишение родительских прав – но мы все равно вам расскажем, при каких условиях родитель может быть лишён таких прав.

Итак: за что могут лишить родительских прав мать (или отца) в большинстве стран?

Если родитель в течение 6 месяцев не проявляет родительской опеки;

если уклоняется от исполнения своих обязанностей и (или) не обеспечивает ребенку общее среднее образование;

жестоко обращается с ребенком;

эксплуатирует, принуждает к попрошайничеству или бродяжничеству;

страдает хроническим алкоголизмом или наркоманией, или же имеет опасные психические или серьезные физические отклонения;

осужден за совершение умышленного преступления против ребенка.

Однако бывают случаи, когда отец понимает: жена, которая скоро станет бывшей, принципиально и из вредности (или с целью отомстить) хочет отобрать ребенка у отца. В этом случае весь бракоразводный процесс усложняется. Тем более намного сложнее, если ребенок маленький (до трех лет). Этот возраст очень нежный, и судья часто решают, что в такой период ребенку рядом нужна «любящая, чуткая, нежная мать», коей она вроде бы должна быть по умолчанию. И часто эти же судьи даже не представляют, что таким может быть и отец. В такой ситуации поможет только грамотный юрист или адвокат.

Но в ситуации, если ребенок постарше и ему точно не нужно грудное молоко – тогда ребенок абсолютно может поехать жить с папой прямо с залы суда. И в случае, если бывшая жена очень против такого развития событий (но это лучшее развитие из всех потенциальных), за дитё можно смело бороться.

К примеру, на аргумент о любви и заботе отец может также ответить, что он не менее заботлив, нежели мать. Хоть он и «не рожал и не страдал», как часто пишут на тематических форумах. Во-вторых, на вопрос о материальном обеспечении лучше всего подойдут выписки о зарплате (официальной) и чеки, которые свидетельствуют, что именно вы как отец (или ваш муж как отец ребенка) можете дать ему больше благ.

И третий, едва ли не наиболее важный фактор, который может поменять ход бракоразводного процесса – это все тот же социум. И свидетелями заботы и любви могут быть очень разные люди: от педиатра, который видел, как вы опекаете здоровье ребенка, – до соседки, которая чаще видела с ребенком отца (на детской площадке, например).

Каждое свидетельство «за» т или иную сторону играет важную роль во время суда – это подтвердит любой адвокат. Но лучшее решение, которое можно принять – мирное, адекватное и взвешенное. Во время личной беседы с той или тем, кто вскоре станет «эксом».