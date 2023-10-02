«Утро стрелецкой казни». От мятежа до смерти: подлинной или мнимой

Если раньше все делали вид, что таких людей вообще не существует… то теперь все иначе. Это не какие-то смутные добровольцы или общие вооруженные силы идут вперед против украинских военных. Это делает “Вагнер”.

«Мятеж не может кончиться удачей, –

В противном случае его зовут иначе.»

(Джон Харингтон, английский поэт, 16й век,

«Простая истина» Перевод С. Маршака).

В течение многих лет частная военная компания «Вагнер» под руководством Евгения Пригожина выполняла разную сомнительной чистоты, с точки зрения закона и международного права, работу в Восточной Украине, Ливии, Сирии и некоторых частях Африки. Москва всегда официально отрицала какие-либо отношения с «Вагнером», наемных солдат которого обвиняли в массовых убийствах и других нарушениях прав человека.

Но во второй половине 2018 года «Вагнер» и его наемники внезапно вышли из тени. Их участие в войне в Украине начали открыто прославлять российские государственные СМИ и тематические Telegram-каналы, писала газета The Washin- gton Post.

А в своём репортаже с Вухлегирской электростанции в Донецкой области для телеканала «Россия 1» военный корреспондент Евгений Поддубный прямо заявил:

«Этот объект освобождали специалисты ЧВК “Вагнера”, знаменитые “музыканты” знаменитого “оркестра».

Ему вторил администратор популярного прокремлевского Telegram-блога:

«Если раньше все делали вид, что таких людей вообще не существует… то теперь все иначе. Это не какие-то смутные добровольцы или общие вооруженные силы идут вперед против украинских военных. Это делает “Вагнер”».

Действительно, мы все хорошо помним, как в самом начале военных действий на юго-востоке Украины в 2014 году, высшее военно-политическое руководство России в ответ на обвинения от украинских властей в свой адрес в том, что регулярная российская армия участвует в боевых действиях на стороне донбасских республик против ВСУ (например, устройство грандиозного котла под Дебальцево), с завидной непогрешимостью заявляло, что речь может идти только о добровольцах, которые вольны использовать свой отпуск по своему усмотрению.

В первые дни украинской кампании эта военизированная группировка не была замечена в боевых действиях на территории Украины. Но когда в самом начале кампании российские силы потерпели поражение в попытке захватить Киев и свергнуть украинское правительство, военное руководство России было вынуждено обратиться за помощью к наемникам «Вагнера», закаленным годами скрытных боевых действий в Донбассе, Африке, Сирии и других регионах.

Недавнее расследование, проведенное сайтом Meduza, показало, что вступление «Вагнера» в войну было отложено из-за разногласий между финансовым спонсором группы Евгением Пригожиным и министром обороны Сергеем Шойгу, а также другими представителями кремлевской элиты.

Официально Кремль по-прежнему отрицал какие-либо связи между «Вагнером» и правительством. Однако широко распространено мнение, что операции «Вагнера» в Украине тесно координировались с министерством обороны России.



Наемники были замечены в боях вместе с регулярными войсками России и во-

оружёнными силами донбасских республик после того, как российские военные отказались от попытки взять Киев и переориентировали кампанию на восточные регионы Украины.

Члены группы получили российские государственные награды за службу в различных странах. Украина считает их преступниками: СБУ предъявила обвинения боевикам «Вагнера» в убийстве мирных жителей под Киевом.

Бой под Попасной в ЛНР считается одним из первых крупных успехов «Вагнера» в войне в Украине. Попасная, важнейший транспортный узел, стала местом затяжного и ожесточенного боя, который начался в середине марта 2018 года и продолжался 1,5 месяца. В течение апреля продвижение российских войск застопорилось, пока подкрепление из «Вагнера» не помогло добиться прорыва и взятия города в начале мая.

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В июне того же 2018 года «Вагнер» пришел на помощь российским войскам в Лисичанске, который пал 3 июля, что позволило Москве провозгласить «освобождение» всего Луганского региона. Вскоре после этого Пригожин был награжден медалью Героя Российской Федерации, что, как намекнули в Кремле, было сделано секретным указом президента.

После этого «Вагнер» активно и открыто привлекает новых бойцов со всей России через уличные баннеры и вербовщиков, по меньшей мере, в 27 из 85 регионов страны.

Судя по объявлениям, «Вагнер» был заинтересован в вербовке мужчин в возрасте от 24 до 50 лет, граждан любой страны, «кроме ЕС, НАТО и Украины». Будущих бойцов ожидало «как минимум четырехмесячное» задание с ежемесячной компенсацией около 4 000 долларов. Новобранцы проходили подготовку в лагере в Молькино в Краснодарском крае, рядом с регулярной военной базой.

Как уже писали «Детали», вербовка «Вагнера» дошла и до российских тюрем. Заключенные говорили, что Пригожин лично приезжал в некоторые колонии и предлагал осужденным помилование, если они будут готовы воевать в Украине.

Некоторые находили предложение «Вагнера» привлекательным и подписывались, несмотря на то, что наемничество в России запрещено законом, и нет никакой юридической защиты, чтобы гарантировать обещания, данные компанией, которая не существует на бумаге.

Несмотря на явные связи «Вагнера» с военными, вербовка в интернете основывалась на критике регулярных войск. Например, злорадно высказывались о задержках с выплатой зарплаты обычным российским солдатам и неудачах регулярных военных формирований в продвижении в Украине. Это фактически ставило группу наемников в прямую конкуренцию с российскими вооруженными силами, которые и сейчас испытывают трудности с набором добровольцев.

«Это весьма вероятно скажется на будущей оперативной эффективности группы и снизит ее ценность как опоры для регулярных российских сил – говорится в оценке министерства обороны Великобритании, опубликованной в июле 2018 года.

– И это, в то время, когда происходит замена ряда очень высокопоставленных российских военачальников, что, вероятно, усугубит недовольство между военными и “Вагнером”. Это также может негативно сказаться на моральном духе российских военных».

И следует признать, что прогноз британцев пятилетней давности оказался провидческим. Это противостояние шло по возрастающей, пока во второй половине июня 2023 года едва не вылилось в открытое боестолкновение с далеко идущими последствиями.

Именно выяснению конкретных причин этого конфликта мы и посвящаем данную статью.

Итак, уже больше трёх месяцев отделяют нас от известных событий , которые хотя и длились не более суток, но могли буквально «потрясти если не весь мир», то уж Россию обязательно. Но все завершилось настолько скоропостижно, что некоторые комментаторы назвали эти события « самой короткой гражданской войной в истории».

Что же это было? По кратким сообщениям СМИ от 25.06.2023, оказалось, что, едва начавшись, эта «гражданская война« благополучно завершилась, можно сказать, почетным миром:

Евгений Пригожин вернул свою боевую дружину в полевые лагеря; ограничения на проезд по федеральным трассам сняты; жители российских городов, через которые проехали колонны мятежников, отделались легким испугом.

Для многих же людей, которые, по различным причинам, в это день не смотрели интернет и не включали телевизор, вообще как будто бы ничего не произошло.

Но и у тех, кто наблюдал за этой стремительной историей, всё равно остался недоуменный вопрос: что же это вообще было?

А ведь начиналось все очень бурно. 23 июня полевые лагеря компании «Вагнер») подверглись, по словам Пригожина, обстрелу с той стороны тыла, где находились российские соединения Минобороны, что привело к многочисленным жертвам.

Но это утверждение ничем не было подкреплено: нет никаких видео или фото, свидетельствующих об убитых или раненых. В свою очередь, Министерство обороны РФ спустя несколько часов назвало заявления Пригожина о ракетных ударах по лагерям наемников «не соответствующей действительности провокацией».

Вообще – то конфликт Пригожина и минобороны России развивался давно, то обостряясь, то на время затихая. Как видно, считают некоторые эксперты, его истинная причина в том, что Пригожину уж очень хотелось попасть в первый эшелон элиты, поближе к гигантским деньгам, которые Россия вкачивает в эту войну. Но все его усилия ни к чему не привели, и тогда он решился на вооруженный мятеж. Это, разумеется, подспудные причины, лежащие в области догадок.

А что же именно послужило конкретной мотивацией для Пригожина к бунту?

По свидетельству людей, близко знающих Пригожина, его психология соответствует такому состоянию, которое в народе называется «я не злопамятный, я просто злой, но память у меня хорошая». Нужно, разумеется, понимать, что Пригожин, скорее всего, видит по-своему картину, связанную с его личным участием и участием ЧВК «Вагнер» в событиях, видит это изнутри, и это видение очень сильно отличается от впечатления внешних наблюдателей.

Рассмотрим немного подробнее этот фрагмент. Достоверно известно, и мы уже выше об этом писали, что «Вагнер» была успешной частной военизированной компанией, выполнявшей военные и коммерческие задачи, которые шли на благо государственных интересов Российской Федерации – в Африке, Сирии, Ливии, Венесуэле...

В какой-то момент, как теперь уже известно, к Пригожину обратилось государство в лице Валерия Герасимова , начальника Генерального штаба ВС РФ и попросило его принять участие в СВО на Украине.

Таким образом, Пригожина позвали на войну ради Победы, в которой он сможет получить славу, исполнив свой патриотический долг. В его системе координат, бизнесмена патриотического толка, ориентирующегося на конкретный результат – все было очень конкретно и понятно, т.е. его позвали для того, чтобы он дал результат, и этот результат лег бы в копилку общей Победы.



Но что же увидел Пригожин на протяжении полутора лет участия в боевых действиях ?

Первое – никто так сильно, как сам Пригожин, за Победой не торопится. Ситуация переходит в состояние длительного процесса с негарантированным результатом.

Роль ЧВК «Вагнер» в этом растянутом на годы , по словам самого Пригожина, процессе, совершенно двусмысленна: вместо того, чтобы выступить в роли ударного кулака, который дает результат на наиболее важных направлениях, ЧВК «Вагнер» все больше и больше становилось пехотным подразделением, пусть и особым, но пехотным и - что самое главное – окопным.

Более того – вместо того, чтобы говорить им спасибо за это – они превращались все в большей и большей степени в тех, кто униженно что-то выпрашивает.

Согласно логике Пригожина – и следует признать, вполне здравой логике, - это выглядит очень странно. Уж если тебя позвали и попросили подставить плечо, почему приходится унижаться, выпрашивать боеприпасы, оправдываться в несуществующих грехах, вступать в склоки и дрязги. В этом смысле он, хозяин ЧВК, посчитал себя обманутым.

Далее – немаловажный аспект – это коммерческая составляющая. Пригожин все-таки бизнесмен, и помимо демонстрации патриотизма, он отчётливо понимает, что должен зарабатывать деньги, и на эти деньги он должен содержать свое войско. Нынешние окопные события такой возможности, мягко говоря, не представляли.

Более того, он понимал, что после конфликта и дрязг вокруг взятия Бахмута и проблемы с окопами, его всё в большей и большей степени подставляют.

В этой связи вполне уместно вспомнить события 325и летней давности.

Почему в 1698 году взбунтовались стрельцы, которые составляли основу российского войска в 17-м и в предыдущем веках?

Причины были очень схожи с теми, которые заставили Пригожина пойти «на Москву». Стрельцы жаловались на недостаточное обеспечение провизией, денежным и прочим «довольствием», и на то, что их тупо вели на убой и совали во все дыры в бессмысленных и масштабных военных кампаниях того времени.

Финалом же проблем ЧВК стала история с заключением контракта с Минобороны России. По понятиям бизнесмена Пригожина, по отношению к нему произошел чисто рейдерский захват: мало того, что его детище заставили исполнять те роли, на которые изначально не договаривались, так после всего ЧВК попытались перехватить через контракты с Минобороны, оставив самого Пригожина где-то на задворках.

То есть, его обманули по целому ряду позиций. Причем обманули достаточно жестоко.

И в этой ситуации Пригожин решил, что надо уходить, чтобы не выступать в роли чьего-то военизированного инструмента, а, чтобы сохранить своё международное, коммерческое, военное будущее, надо выходить на максимально высоких позитивных ставках, на соответствующем имидже. Таким имиджем явилось взятие Бахмута.

Не уйди он сейчас, то «Вагнер» по-прежнему кидали бы на самые безнадежные направления, и нет гарантии, что при этом снова не возникали бы проблемы со снарядами, проблемы со взаимодействием и прочие сложности.

Кроме того, были два человека, которые нанесли лично ему и его детищу, серь- ёзное оскорбление. Это – начальник Генштаба ВС РФ Герасимов и министр обороны Шойгу, а потому у Пригожина возникло вполне обоснованное желание: «мне отмщенье и аз воздам!»

Пригожин, со своей точки зрения, блестяще выполнил задачи, связанные с красивым уходом, с капитализацией имиджа, и с нанесением удара мести в отношении своих обидчиков.

Конечно же, не было никакого мятежа, и никакого захвата власти он не планировал изначально. И все действия, которые происходили, были связаны с тем, чтобы никто в спину ему не говорил, что он деятель, по большому счёту, из второй десятки, что он бросил людей на фронте, потому что в действительности слава его гремела по – прежнему. И при этом были бы наказаны его обидчики...

За несколько недель до этого Пригожин в своих публичных выступлениях на- столько остро критиковал Шойгу и Герасимова за плохое снабжение контингента ЧВК боеприпасами в битве за Бахмут (Артёмовск), что буквально объявил их своими личными врагами и потребовал их отставки.

Узнав, что Шойгу и Герасимов приехали в штаб Южного округа в Ростове-на-Дону для участия в совещании, Пригожин двинул туда свои отряды, и к утру 24 августа они уже полностью контролировали Ростов, захватив без единого выстрела штаб Южного военного округа.

Некоторые сайты, основываясь на сообщениях своих собственных источников, сообщили, что Шойгу успел вернуться в Москву, а Герасимов был вынужден укрыться на частной квартире в Ростове.

По этому поводу Пригожин заявил, что министр обороны Сергей Шойгу якобы бежал из Ростова – «трусливо, как баба», и обвинил Шойгу в том, что тот лично «поднимал вертолеты уничтожать наших парней».

Не обнаружив разыскиваемых в городе, глава «Вагнера» объявил о начале «марша справедливости» против руководства минобороны и двинул свои отряды вглубь российской территории.

Итак, проследим в формате пошаговой операции «марш справедливости» Пригожина на Москву..

«Нас подло обманули и пытались лишить возможности защищать свои дома. Мы были готовы пойти на уступки минобороны, сдать оружие […]. Но эти мрази [минобороны] не успокоились. Мы примем решение, как ответить на это злодеяние (бомбардировка полевых лагерей ЧВК ) Следующий шаг за нами”, — сказал Пригожин в сообщении от 23 июня.

В 0:12 ночи с 23 на 24 июня он опубликовал сообщение из одного слова – «Начинаем» .Возможно, это краткое сообщение было условным сигналом для своих сторонников, наподобие, скажем, «над всей Испанией безоблачное небо» в 1936 году, или « в Сант-Яго дождь» в сентябре 1973года в Чили. Кто знает…

В этой связи ещё раз уместно вспомнить стрелецкий бунт, который был довольно легко подавлен другими царскими войсками..

Но сравнивая события теперешние и давние, констатируем некоторые исторические отличия. 325 лет назад и сегодня правительство отмечало свою победу над внутренним врагом по-разному…

Конечно же, Путин, в отличие от царя Петра, не возил осуждённых вагнеровцев в чёрных санях, декорированных чёрными же лентами. И просто невозможно себе представить президента в роли Петра на полотне Василия Сурикова « Утро стрелецкой казни».

Мало того, уже позднее, Путин выразил своё сочувствие родственникам убитых, то есть, погибших на потерпевшем крушение самолете: упоминая среди погибших и Евгения Пригожина, президент описал его как «человека сложной судьбы».

Но сложности эти, между прочим, создавал себе не сам Пригожин, а генералитет российской армии. И, как мы уже упоминали выше, глава вагнеровцев не зря жаловался на плохое обеспечение своих солдат и на то, что ими затыкают на фронте российско-украинской войны все дыры… Он жаловался и гневался также и на военного министра Шойгу – и тут трагедия стрелецкого войска перекликается с событиями июня 2023-го.

И, начиная свой «марш справедливости», Пригожин сделал целый ряд широковещательных заявлений:

«Совет командиров ЧВК Вагнера принял решение: зло, которое несет военное руководство страны, должно быть остановлено».

«Здоровые силы в армии поддерживают очистительный поход. Все только начинается»,

«Они пренебрегают жизнями солдат, они забыли слово «справедливость, и мы вернем ее»

«Нас 25 тысяч, и мы идем разбираться, почему в стране творится беспредел. 25 тысяч у нас как тактический резерв, а стратегический резерв — это вся армия и вся страна. Все, кто хочет, присоединяйтесь, надо заканчивать с этим безобразием», —звал на баррикады россиян глава ЧВК Вагнера.

«Все военнослужащие ВС РФ, которые не захотят присоединиться к очистительному походу будут считаться коллаборационистами, перешедшими на сторону х….лов [украинцев] и поступать с ними будут соответственно», —продолжал делать заявления для печати Пригожин.

Телеграм-канал AP Wagner, связанный с ЧВК, начал называть Пригожина «самым перспективным политиком», а его действия – «очистительным походом».

«Я прошу всех не оказывать сопротивления. Мы будем считать, что это угроза, и уничтожать немедленно. Включая любые блокпосты, вставшие у нас на пути. Любую авиацию, которую увидим над своими головами. Я прошу всех сохранять спокойствие и не поддаваться на провокации, оставаться в своих домах. Желательно по маршруту нашего следования не выходить на улицу», — заявил Евгений Пригожин.

Но «маршрут следования» он не уточнил.

Так или иначе, в первые сутки похода на Москву вагнеровцы нигде серьезного сопротивления не встретили. Это был не Бахмут, по пути следования ЧВК эшелонированной обороны нигде не было. Правда, как очевидцы сообщают, местные власти в некоторых местах перекапывали экскаваторами трассу М4 «Дон» на пути к Москве.

Власти ввели режим контртеррористической операции (КТО) с отменой массовых мероприятий в Москве, Воронежской, Липецкой, Тульской, Тверской, Ростовской и даже в Калининградской областях. Как видно, власти не были уверены в том, что им удастся задержать Пригожина на подступах к столице.

Вероятно, поэтому Путин вскоре выступил с обращением к нации, в котором назвал происходящее «вооруженным мятежом» и пообещал наказать причастных к нему.

… Глава Ичкерии Кадыров, не желая оставаться в стороне от «спасителей Отечества», объявил, что его отряды идут освобождать Ростов. Как выяснится позднее, кадыровские бойцы очень «удачно и своевременно» застряли в пробке, и не успели доехать до Ростова, пока там находились вагнеровцы.

В мире внимательно следили за этой историей. Польша привела свою армию в состояние повышенной боевой готовности. На всякий пожарный случай, хотя «Вагнер» шёл совсем в другую сторону. Да, недаром говорят, лучше проявить излиш- нюю бдительность, чем недостаточную…Мягко говоря...

Опять же появились сообщения о том, что Путин обратился к главам Казахстана и Армении с просьбой прийти на помощь РФ в рамках обязательств ОДКБ, в чем ему было вежливо, но твердо отказано. « Это - внутреннее дело России» — так ответили Пашинян и Токаев.

ФСБ возбудило дело на Пригожина за попытку вооруженного мятежа.

Генпрокуратура РФ заявила, что против Пригожина возбуждено уголовное дело по 279-й статье Уголовного кодекса об организации вооруженного мятежа, за что ему грозит до 20 лет лишения свободы.

«Пригожин явно не блефует, у них минимум 20 тысяч бойцов. Многие из них с серьезным опытом, — пишут военные аналитики,— Решения в «Вагнере «принимаются не как в Минобороны через кучу докладчиков наверх, а почти мгновенно. Далее мы предлагаем буквально почасовую хронологию событий этого дня, 24 июня 2023 гола, собранную с различных сайтов.

12:06: Подразделения МВД в Калужской и Тульской областях подняты по тревоге. По данным Би-би-си, личному составу приказано ехать колонной к Москве.

12:09: Представители Пригожина разместили снимок сбитого летательного аппарата. Сообщается, что сбит самолет ВКС РФ, предположительно в Воронежской области.

12:26: Евгений Пригожин прокомментировал заявление Путина, который назвал предательством начатый им военный мятеж.

"По поводу предательства родины президент глубоко ошибся. Мы - патриоты своей родины, мы воевали и воюем, все бойцы ЧВК "Вагнер". И никто не собирается по требованию президента, ФСБ или еще кого-нибудь прийти с повинной. Потому что мы не хотим, чтобы страна жила дальше в коррупции, обмане и бюрократии" - сказал Пригожин.

13:30: Боевики "Вагнера" успешно прошли Воронеж и продвигаются по территории Липецкой области. Отмечается, что они сбили передовые заставы Росгвардии и взяли трофеи.

14:34: Аналитический портал Oryx приводит потери сторон боестолкновений российских военных с ЧВК "Вагнер" к этому времени : армия РФ потеряла самолет Ил-22М, два вертолета Ми-8 и один вертолет Ми-35.

ЧВК, как утверждается, захватила военный "Камаз" и бронеавтомобиль "Тигр-М". У самих наемников был уничтожен, по мнению Oryx, один автомобиль УАЗ.

15:02: В СМИ публикуют противоречивые данные по поводу места нахождения Путина. Агентство РИА Новости утверждает, что президент РФ работает в Кремле.

Израильский информационный ресурс Intelli 4Times указывает, что Путин отправился в Санкт-Петербург, и публикует карту воздушного перелета.

Ранее в оппозиционных СМИ РФ сообщили, что заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев с семьей и помощниками "эвакуирован из московского региона". Но по данным ТАСС, Медведев остается в Москве.

15:44: Владимир Путин планирует « ликвидацию » Евгения Пригожина. Об этом информированный источник рассказал изданию "Важные истории".

"Путину большая стрельба не нужна, поэтому задача номер один - точечно ликвидировать Пригожина и оторвать от него костяк "Вагнера", посулив амнистию за все это безобразие", - приводит издание слова источника.

16:40: Техника ЧВК "Вагнер" замечена на территории Липецкой области. Информацию официально подтвердил глава региона Игорь Артамонов.

Через Липецкую область проходит трасса М-4 "Дон", связывающая Ростов и Москву. От Липецка до Москвы - 468 км, или около 5 часов езды.

17:40: На пересечении МКАДа и Каширского шоссе развернуты полевые кухни для военных, сообщает телеграм-канал Astra.

«В грузовиках сидят военные в бронежилетах и с автоматами. Они выборочно останавливают и досматривают автомобили. »- сообщил очевидец.

Также издание сообщает, что вагнеровцы уже прошли Липецкую область. Далее им останется пройти только Тульскую область, сразу за которой уже начинается Московская область. Сил, брошенных на оборону Москвы, не достаточно, чтобы остановить ЧВК: противостоящие воинские части сдаются, они просто переходят под контроль «Вагнера». У российских властей нет оперативных резервов, которыми можно было бы срочно занять оборону на подступах к Москве. К столице стягивают крупицы спецназа и срочники.

Об этом вечером в субботу, 24 июня, рассказал сайт УНiАН со ссылкой на телеграм-канал ВЧК-ОГПУ, который связывают с одной из «башен Кремля».

По данным источников, еще ночью немногочисленных бойцов сил СВО, которые «находились в отпуске в Москве и Московской области» срочно вооружили и отправили на трассу М4 встречать вагнеровцев. Утверждается, что из техники у них только несколько БТР, а боезапаса хватит «на несколько часов боя».

Кроме росгвардейцев и полицейских оборонять Москву отправляют срочников. В бой против наемников решили, в частности, бросить военнослужащих 106-й гвардейской дивизии ВДВ из-под Тулы. Но речь идет всего о 200 солдатах.

Здесь следует взять тайм – аут. Вспомним один исторический эпизод. 1917й год. Начало Февральской революции.

Массовые волнения гражданского населения в Петрограде, и, хотя город переполнен армейский частями: формируемые здесь маршевые роты для отправки на фронт не спешат покидать зимние квартиры, т.к. сказывается антивоенная агитация большевиков, генерал Иванов, которому царь приказал подавить «хлебные» бунты в столице, проводя из Ставки в Могилёве переговоры по телеграфу с начальником петроградского гарнизона, выясняет, что надёжных войсковых частей в городе, по сути, нет.

У меня нет данных о численности московского гарнизона в июне 2023 года, но сообщения СМИ о том, что дефицит боеспособных подразделений заставляет военное руководство буквально по крупицам собирать чуть ли не ополчение ( как тут не вспомнить печальной памяти наспех собранное и не обученное народное опол- чение поздней осенью 1941 года, когда погиб цвет московской интеллигенции ) из полицейских, внутренних войск и необученных новобранцев, вызывает недоумение.

А куда же девались кадровые соединения Центрального военного округа, дислоцированные в Московском регионе?

Неужели «все ушли на фронт» на Украину? Правда, остаются еще курсанты военных училищ и слушатели военных академий, но информация об их возможном участии в обороне столицы отсутствует, в отличие от 1941 года.

А может быть, как в Петроградском гарнизоне в феврале 1917 года, надёжных войсковых частей в городе просто не оказалось? Ведь, наверное, не случайно президент Путин в своём телевизионном обращении «К нации» в тот же день сравнивал современную ситуацию с положением во времена русских революций 1917 года.

18:30: Бывший президент России Дмитрий Медведев предупредил мировое сообщество об угрозе попадания ядерного оружия в "руки бандитов". Такая ситуация, считает Медведев, поставит мир на грань уничтожения. Заявление Медведева прозвучало в связи с мятежом Евгения Пригожина, к которому, по словам бывшего президента, причастны лица из вооруженных сил России и иностранцы.

18:41: Прозвучало и заявление МИД России в связи с текущей внутриполитической ситуацией:

"Имевшая место в нашей стране попытка вооруженного мятежа вызывает резкое неприятие в российском обществе, которое решительно поддерживает президента Российской Федерации В.В.Путина.

Авантюристические устремления заговорщиков, по сути, нацелены на то, чтобы дестабилизировать ситуацию в России, разрушить наше единство, подорвать усилия Российской Федерации, направленные на надёжное обеспечение международной безопасности. Таким образом, мятеж играет на руку внешним врагам России... Все цели и задачи специальной военной операции будут выполнены".

18:45: Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу на исходе субботы планирует провести совещание по оценке развития событий в России, связанных с мятежом Пригожина. В заседании примут участие эксперты в политической области и в сфере безопасности. В МИД Израиля также обсудят ситуацию в России.

По оценке МИД и представительства Израиля в России, на сегодняшний день в РФ находится около 70 тысяч граждан Израиля и более 500 тысяч евреев и их потомков, имеющих право на репатриацию в Израиль по «закону на возвращение».

19:01: Сразу несколько источников сообщают, что в эти минуты идут переговоры между властью и командованием ЧВК "Вагнер". Подробностей нет.

Далее…Мы видим, что продвижение вагнеровцев по России проходило куда более быстрыми темпами, чем по Украине. Сопротивления они почти не встречали. Немногочисленные заслоны из российских военных, укомплектованные срочниками и росгвардейцами либо расступались перед вагнеровцами, либо сдавались. Попытки атаковать колонны с воздуха были отражены силами мобильной ПВО, которые шли в походных порядках: появились сообщения о ликвидации восьми вертолетов и одного самолета.

Уже концу дня передовые отряды «Вагнера» достигли границы Тульской области, до Москвы им оставалось около 4 часов хода. Стало известно, что некоторые части российской армии, в частности, 217й полк ВДВ, перешли на сторону мятежников. В европейской части РФ население начало скупать продукты первой необходимости. С фронта пришли сообщения, что некоторые военные поддерживают мятеж и готовы присоединиться к «Вагнеру».

Отдельные иностранные информационные агентства сообщили, что из здания МО РФ на Фрунзенской набережной выбегают военнослужащие и в панике разбегаются в разные стороны. При этом вспоминаются фрагменты из фантастической повести Войновича «Москва, 2042 год», описывающие положение в столице при наступлении симитов.

В общем, большинство процитированных выше сообщений с разных сайтов социальных сетей пестрели настолько противоречивой информацией, настолько изобиловали мрачными прогнозами, что создавалось впечатление об их ангажированности и отсутствия объективности. К тому же официоз крайне скупо выдавал «на гора» свои сообщения.

Эти эпизоды пригожинского продвижения к Москве в конце июня 2023 года вызывают невольные ассоциации с другими событиями более чем двухсотлетней давности, в другом конце Европы.

…26 февраля 1815 года Наполеон, погрузив на несколько судов 1100 солдат, отплыл с Эльбы, покинув место своей недолгой ссылки, и 1 марта он высадился в бухте Жуан, на средиземноморском побережье Франции.

Немедля, Наполеон двинулся на север. Ни о каком сопротивлении «узурпатору» не было и речи. Жители небольших городков и поселков встречали императора с искренним восторгом.

Но, рано или поздно, вернувшийся император должен был столкнуться с прави- тельственными войсками. Встреча эта произошла близ деревни Ламюр (под Греноблем).

Наполеон не хотел боя. Ему важно было вернуться к власти без жертв и кровопролития. Так оно и вышло.

Всё «бурбоновское» войско ( фактически, это были не королевские войска, это была армия, воспитанная императором в течение почти двадцати лет), побросав оружие, дружно его приветствовало. Триумф был полным!

Дело принимало для Бурбонов весьма скверный оборот: прошло всего 10 дней , а Наполеон уже в Лионе, втором по величине городе Франции, который он, как и все прочие города, занял без единого выстрела.

Шок, смятение, паника — такими словами можно описать состояние всего королевского двора в те мартовские дни.

Утром 19 марта королевская семья бежала из Парижа. А уже на следующий день, 20 марта, в столицу Франции вошли войска Наполеона. Так всего за три недели, не сделав ни единого выстрела, этот человек вернул себе власть над многомиллионной страной.

Очень показательным было изменение тона парижской прессы по мере продвижения Наполеона к Парижу. На второй день после высадки ссыльного императора на французском побережье газеты сообщили: «Корсиканское чудовище вчера высадилось на юге Франции», а уже 19 марта заголовки газет говорили о другом: «Его императорское величество ожидается завтра в верном ему Париже!» Поход на Париж завершился полным триумфом.

В отличие от наполеоновского трехнедельного триумфального шествия к Парижу, марш Пригожина на Москву продолжался всего один день. Поэтому у нас нет никаких свидетельств об изменении общественного мнения по мере продвижения «Вагнера» к столице.

20:35: Мятеж завершился. Во всяком случае, в отличие от наполеоновского триумфа, Пригожина ожидал другой финал. Его «марш справедливости» закончился так же стремительно, как и начался.

"Вагнер" разворачивает колонны обратно. Евгений Пригожин побеседовал с президентом Беларуси Александром Лукашенко, после чего опубликовал следующее сообщение:



«ЧВК "Вагнер" хотели расформировать,. – Мы вышли 23 июня на "марш справедливости". За сутки мы прошли почти 800 км, не доходя 200 км до Москвы. За это время мы не пролили ни капли крови наших бойцов. Сейчас наступил тот момент, когда кровь может пролиться. Поэтому, понимая всю ответственность, что может быть пролита русская кровь с одной из сторон, мы разворачиваем свои колонны и уходим в обратном направлении в полевые лагеря, согласно плану».



О каком плане говорил глава ЧВК? Об этом – немного позже. Выступивший несколько позднее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков объявил, что благодаря посредническим усилиям белорусского президента Лукашенко, с Пригожиным удалось договориться, и он «уйдет в Белоруссию».

ФСБ и прокуратура объявило о прекращении уголовного дела — возможно, самого короткого в российской истории.

Итак, мятеж закончился также быстро, как и начался, без особых видимых последствий, кроме перекопанных местами федеральных трасс и нескольких сбитых вертолетов.

Так что же это было? В действительности, начало и проведение « марша справедливости » Пригожина на Москву в июне 2023 года лишь отчасти напоминает шествие Наполеона на Париж в марте 1815года: выше мы описали некоторые подробности.

Финал этого марша заставляет вспомнить слова Карла Маркса из его памфлета «18 брюмера Луи Бонапарта» (часть первая):

«Гегель где-то отмечает, что все великие всемирно-исторические события и личности проявляются, так сказать, дважды. Он забыл прибавить: первый раз в виде трагедии, второй раз в виде фарса.»

Вот таким даже не фарсом, а скорее нелепостью выглядит «марш» на Москву Пригожина, что несколько позднее мы попытаемся обосновать.

Гегель считал, что история просто повторяется. Маркс, наверняка, иронизировал по этому поводу, упрекая Гегеля в забывчивости, когда говорил, что история повторяется во второй раз уже как фарс.

Впрочем, по большому счёту, хотя исторические изменения происходят постоянно, но история буквально повторяется только в тех случаях, когда речь идёт о соизмеримых событиях.

Поэтому необходимо разобраться в некотором различии трактовок повторяемости исторических событий у Гегеля и Маркса.

Мы не берем на себя смелость выносить вердикт по этому вопросу, просто обратимся к сравнительно близким нам событиям:

Например, русские революции 1917 и 1991 годов. В результате обеих событий были свергнуты предыдущие режимы, обе повергли страну в хаос, негативно повлияли на судьбы миллионов людей, но первая вызывала у соотечественников страх и трепет, а вторая «улыбку сострадания», первая вызвала взрыв энтузиазма и творческий подъем народа, вторая — его глубокий сон и нежелание вмешиваться в общественную жизнь.

Сделаем вывод, разумеется, без претензии на истину в последней инстанции:

применять марксову формулу о повторяемости событий в истории в качестве трагедии и фарса можно только по отношению к событиям, соизмеримым по своим масштабам и значению, как, например, упомянутые выше русские революции; что же касается сравнения наполеоновского и пригожинского бунта, тут существуют большие сомнения в соразмерности этих событий.

Несмотря на подробное описание событий с повестки дня по–прежнему не снимается вопрос: а что это вообще было?

Тут мы как раз находимся в области предположений и гипотез в связи с острым дефицитом достоверных сведений.

Вопрос «А что же всё-таки это было?» поднимает всё новые и новые проблемы в гражданском обществе России и порою создаётся впечатление, что оно, это общество только 24 июня впервые услышало о существовании «Вагнера».

Действительно, общественное мнение меняется за считанные часы, и на что раньше не обращали никакого внимания, вдруг стало сильно удивлять, изумлять и вызывать недоумение...

Прямо, как в песне «Шумел камыш..»: «А поутру они проснулись…» и с удивлением для себя обнаружили…

Эксперты и аналитики только сейчас задались вопросом: а как так получилось, что некая негосударственная структура, вдруг превратилась в настоящую "частную армию", хорошо экипированную и по-современному вооружённую?

И что эта структура, созданная «с высочайшего разрешения» и на средства госбюджета ( Об этом говорит заявление президента Путина:

«Содержание группы «Вагнер» полностью обеспечивалось государством, с мая 2022 по май 2023 на содержание «Вагнера» ушло 86 миллиардов рублей. За год Военторг "Конкорд" Пригожина заработал 80 миллиардов рублей) вдруг вышла из правового поля (а находилась ли она в нём вообще когда-либо?! ) и стала угрожать самому государству?

Чем не предсказанный писателями –фантастами «бунт машин » против их создателей или уже более реальная современная угроза от «искусственного интеллекта»?

Все вдруг вспомнили и заговорили о том, что в России нет даже законодательной базы, прописывающей от А до Я структуру и функции подобных ЧВК, которые, как выяснилось, могут представлять опасность для государства! Вдруг вспомнили о том, что монополией «на насилие должно обладать только государство»!

Стали вопрошать друг у друга: а в ЧВК принимают присягу на верность стране и народу или всё "ограничивается контрактом"? И как же это возможно, что один частник владеет большой военной компанией и огромной медиа-империей? И что это за «отрыжка 90-ых» такая?!

А до 24 июня почему-то у экспертов не возникали подобного рода сомнения и вопросы? Никого не смущал сам факт существования "частной армии", которая, как оказалось, живёт и действует сама по себе! Никого до 24 июня это не беспокоило!

Или до поры до времени всех это всё более-менее устраивало? Почему никто не считал и не спрашивал, откуда деньги на финансирование таких ЧВК! И не слишком-то возмущались её независимостью от государственных структур! И никого, похоже, не смущало, что вся эта структура как бы "незаконна"... Пока, как говорится, что-то пошло не так и ситуация стала выходить из-под контроля!

И, строго говоря, такие вопросы следует не друг другу задавать в формате дискуссий, а Министерству обороны и Правительству, Генеральному Штабу и Верховному Главнокомандующему! Разве ЧВК не их детище?

Ведь если называть вещи своими именами, мы имеем дело с правовым не просто произволом, а с настоящим беспределом, а именно: когда нельзя, но очень хочется, прагматизм берет верх над Конституцией, олицетворяющей Основной закон страны, а сиюминутная тактическая целесообразность превалирует над стратегически важными основами построения цивилизованного общества.

Приведем в качестве примера такого конституционного волюнтаризма злободневную сейчас чисто юридическую проблему вхождения Крыма в состав России, потому что историческая память общества не даёт забыть, как в угоду партийной верхушке в 1954 году были попраны законы СССР о необходимости проведения всенародного референдума на территории РСФСР и УССР при внесении изменений в политико-административное деление союзных республик ( передача территорий из состава одной республики в другую) и как Президиум Верховного Совета Советского Союза превысил свои полномочия, проштамповав, подчиняясь партийной дисциплине, совершенно незаконное решение о передаче Крымской области в состав Украины.

И, действительно, Верховный совет СССР не принимал решение о передаче Крыма, не утверждал новые границы республик, а просто утвердил указ своего Президиума, который в своей основе ссылается на не существующий в природе акт и решения, принятые вне их компетенции Президиумами Верховных Советов двух республик, в нарушение всех конституционных процедур.

При этом каких-либо полномочий даже у высших органов власти РСФСР для передачи территории и самостоятельного принятия решения об изменении границ РСФСР не было. Такой нормы в конституции нет.

Так что Крым юридически ни дня не находился на законных основаниях в составе УССР!

Таким образом, при передаче полуострова в состав УССР была грубейшим образом нарушена юридическая основа трех конституций: СССР, РСФСР и УССР.

И как же эта мина замедленного действия сработала спустя 60 лет! А уроки истории нельзя забывать. Но…вернемся к «маршу справедливости».

План явно был подготовлен заранее и, согласно ему, навряд ли Пригожин планировал войти в Москву, учитывая, что тогда ему бы пришлось брать на себя полноту власти и ответственность за всё происходящее.

Как его остановили? С трудом верится, что это заслуга «переговорщика» Лукашенко. Скорее всего, белорусский президент исполнил специально написанную для него арию в соответствии с либретто всей оперы. Возможно, Пригожин получил некие гарантии личной неприкосновенности, в обмен на прекращение конфликта с Шойгу и Герасимовым и выезд в ту же Беларусь.

Мятеж продемонстрировал важную вещь — слабость той самой «вертикали», которую так долго строил Путин: полевой командир с довольно ограниченными силами, захватил приличную часть европейской территории РФ, почти не встречая сопротивления. Путину пришлось признать сам факт мятежа...

Весьма вероятно, что у этой истории еще будут отдаленные последствия.

«Пригожин переоценил свои перспективы, — пишут в своем последнем обзоре аналитики американского Института по изучению войны (ISW),- Усмотрев в действиях российского министерства обороны угрозу своему политическому (и, возможно, физическому) выживанию, он, вероятно, решил рискнуть. При этом единственная реальная надежда Пригожина на успех была в провоцировании массового дезертирства из российской армии. Но он почему-то этого не сделал. Итог мятежа подорвал его базу поддержки среди ультранационалистов. Возможно, он разозлил и многих наемников «Вагнера», что не дошел до конца».

«И все же, что это было?» -этот вопрос звучит в который раз и в который раз остаётся без вразумительного ответа.

Существуют разные версии причин этого «марша». Вот одна из них, между прочим, отнюдь не самая неправдоподобная. На вероятность такой версии натолкнуло меня воспоминание об одном событии в далёком прошлом.

К сожалению, не могу сейчас вспомнить, то ли слышал о таком случае от кого-то, то ли прочитал где-то: все –таки прошло больше полусотни лет, но память сохранила мельчайшие подробности описания этого события. Если кто – нибудь из читателей подскажет первоисточник, буду очень благодарен.

Случай этот произошел па рубеже 40-50х годов. Ночью дом секретаря райкома партии одного из сельских районов Львовской области окружил отряд т.н. лесных братьев - членов подпольной УПА (Украинской повстанческой армии). Сняв бесшумно охрану, они прошли в дом и приказали партийному секретарю одеть свою военную форму со всеми регалиями и следовать за ними, пообещав сохранить жизнь ему и членам взятой в заложники его семьи, если партиец выполнит все их указания. Положение было безвыходное, и пленник согласился.

После часовой езды его доставили в лесной лагерь УПА. Весь личный состав банды был выстроен на поляне. Главарь объявил, что сейчас перед ними выступит секретарь райкома партии с разъяснением текста ранее распространенной властями листовки, в которой содержался призыв к «лесным братьям» разоружиться и сдаться властям в обмен на обещание амнистии за ранее совершенные не особо тяжкие преступления.

После этого слово было предоставлено секретарю, который повторил призыв к бандитам сдаться властям. Главарь банды предложил всем желающим покинуть базу выйти из строя, сделав пять шагов вперёд. На призыв откликнулось чуть более трети личного состава.

Главарь публично поблагодарил партийного секретаря, сказав, что он свободен, и может уйти из лагеря. Еще не окончательно поверив в своё освобождение, секретарь поспешил покинуть бандитское логово с уверенностью, что его обязательно догонят и убьют. Уже пройдя некоторое расстояние, он услышал пулеметную очередь: это расстре- ливали вышедших из строя.

Через полчаса ходьбы секретарь услышал за спиной шум от автомашины и приготовился к худшему. Но это, на его счастье, оказался армейский патруль, принесший секретарю избавление от верной смерти.

А в чём же был замысел руководства бандформирования? С помощью выступления секретаря были выявлены ненадёжные и колеблющиеся члены банды с целью их ликвидации.

Вот такой чисто по–иезуитски коварный план был осуществлен бандитами.

Возвращаясь к маршу Пригожина: выше я назвал одну из версий возникновения этого события как средство выявления нелояльных режиму чиновников гражданской администрации и членов армейского руководства.

Согласно этой версии, мятеж. «Вагнера» преследовал цель стать лакмусовой бумажкой для выявления всех тех, кто готов либо защищать власть и государственный строй, либо предать его при первой такой возможности. По-разному предать — убежать от ответственности, ничего не делать, поддержать (скрыто или тайно) мятежников, изобразить для видимости бурную деятельность и т. д.

И нужно сказать, что этот мятеж сделал своё дело: для российских спецслужб многое стало понятным. Как минимум, должно было стать понятным.

Какова же была в действительности картина…маслом?

На фоне произошедших событий подавляющее большинство чиновников сплотилось вокруг Президента.

Однако были и те, кто дрогнул. Сославшись то ли на недомогание, то ли на срочную необходимость осуществить рабочую поездку в соседний город, многие чиновники просто покинули столицу. Кто оказался в Казани, кто в Санкт-Петербурге, кто в Подмосковье, а кто и вовсе улетел за границу.

Причем, если о такой потенциальной возможности до недавнего времени утверждали только такие уважаемые в стране философы и политологи, как, в частности, Александр Дугин и Евгений Сатановский, то теперь же достоверность их слов подтверждают и официальные лица. В частности, жестко о предательстве чиновников высказался депутат Госдумы Александр Бородай:

«Мы все прекрасно увидели, как в Москве элита оперативно грузилась на самолёты и просто бежала из России– госчиновники, бизнесмены и прочие. И это повод для того, чтобы осуществить ротацию элит в пользу тех, кто является настоящими патриотами России, которые готовы ради страны что-то сделать и рискнуть всем.

А депутат Госдумы Султан Хамзаев даже потребовал принять закон, который запретит чиновникам выезжать из страны в случае введения режима контртеррористической операции.

Факт отъезда, а, по сути, предательства некоторых чиновников подтвердил и Председатель Госдумы Вячеслав Володин, заявив, что страна осуждает тех, кто в сложный для страны момент покинул ее пределы и что подобные действия должны быть наказуемыми.

Вместе с тем Володин поручил профильному комитету нижней палаты Парламента изучить, кто и на каких основаниях из высших чиновников пытался улететь или в действительности улетел – таки из столицы.

Также первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев попросил главу Росавиации Александра Нерадько предоставить списки чиновников и бизнесменов, покинувших Россию во время смуты. По мнению Гусева, это следует сделать для того, чтобы прекратить распространение "фейков" о разбежавшихся представителях политической элиты, оставивших президента РФ на произвол мятежников.

«Чтобы избежать спекуляций на эту тему, необходимо просто опубликовать списки чиновников и крупных бизнесменов, покинувших столицу, и объяснить, по какой причине они это сделали», — заявил Гусев.

24 июня издание "Важные истории" проанализировало данные сервиса "Флайт- радар-24" и выяснило, что во время мятежа Россию могли покинуть ближайший друг Путина Аркадий Ротенберг, а также же Владимир Потанин.

Впрочем, в середине дня из Москвы в направлении Санкт-Петербурга вылетели и два самолета Владимира Путина, на одном из которых установлено оборудование на случай войны. Оба борта пропали с радаров, один возле Твери, второй над Гатчиной.

Ну а вообще у ФСБ сейчас работы только прибавилось. Известные события вскрыли не только сети телеграмм-каналов, которые работают на оппозицию, но и возможных инагентов во властных структурах.

Кризисные ситуации всегда высвечивают кто есть кто. Такой возможностью нужно пользоваться. Уверен, что силовики своего не упустят и приступят, наконец, к зачистке пятой колонны.

«Нерешительность» в подавлении мятежа — это тот предлог, на основании которого сейчас проводят чистку в составе и армейского руководства: снимают неугодных и лиц, которые фактически провалили вопросы боевой подготовки, мобилизации и материально-технического обеспечения. В их числе генералы Булгаков, Мизинцев , Горшенин, которых сняли за крах системы МТО ВС РФ и за не соответствующие обстановке доклады.

Но формальным поводом поддержка ЧВК стала лакмусовой бумажкой, которой шерстят ВС РФ: Суровикина не видно с 25 июня— о том, где находится «генерал Армагеддон» доподлинно неизвестно, бытует версия, что он на допросах;13 вы- сокопоставленных офицеров российской армии были задержаны для допроса в связи с попыткой мятежа ЧВК Вагнера, сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

Источники WSJ упоминают в числе других задержанных высокопоставленных офицеров: кроме уже упомянутого бывшего замглавы минобороны генерал-полковника Михаила Мизинцева, это и заместитель Суровикина генерал-полков- ник Андрей Юдин и замначальника Главного разведывательного управления Генштаба Владимир Алексеев, который во время памятных переговоров в Ростове в ответ на требование Пригожина выдать Герасимова с Шойгу, со смехом сказал: «забирайте!».

Фактическое руководство ходом специальной военной операции осуществляет сейчас командующий ВДВ Михаил Теплинский. Валерий Герасимов формально сохраняет должность начальника Генерального штаба, но к решениям вопросов СВО уже отношения не имеет.

Но эти зачистки касаются не только руководящего состава — задело и простых бойцов с офицерами.

«Два майора» сообщают о пограничниках, которые не стали открывать огонь из стрелкового оружия по колонне из сотен единиц техники: в действительности их можно обвинить разве что лишь в том, что они добровольно не стали камикадзе.

В отношении лётчиков, - а их было минимум 4 экипажа, которые отказались выполнять приказ НГШ - из-за того, что вокруг было огромное количество гражданских машин,- также стоит угроза возбуждения уголовного дела.

Подобные случаи — это пример бюрократического бреда и косности системы. В условиях СВО и потерь как бортов, так и лётного состава, дееспособные лётчики на вес золота — они могут словом и делом доказать свою полезность на фронтах. Пограничники же, по желанию военных бюрократов, должны были решиться на самоубийство.

чугСуществует также точка зрения, что произошедшее, это не инсценировка и не желание восстановить попранную справедливость, а просто прямая госизмена.

Какие аргументы говорят в доказательство этого явления?

Первое. Это загубленные жизни летчиков, о которых в своем обращении сказал президент. И теперь это официальный факт, вопрос только, сколько людей погибло.

Второе. Жесткая реакция государства на все происходящее.

Третье. Ряд внешних факторов. И об этом свидетельствует тот факт, что, как только начался мятеж “Вагнера”, США сразу отменили запланированный ввод санкций против ЧВК: «США намерены отложить введение новых санкций в отношении ЧВК "Вагнер" на фоне ситуации в России», - сообщила газета The Wall Street Journal.

По утверждению газеты, Госдепартамент США планировал 27 июня ввести очередные санкции в отношении ЧВК "Вагнер" из-за ее действий в Африке.

Разве Вашингтон когда-либо отказывался от уже принятого решения о наложения санкций?

И на вопрос: «Что же это всё – таки было?» обратимся к фактам: к сожалению, нельзя быть уверенными в их стопроцентной достоверности.

Колонна «вагнеровцев» численностью от десяти до трех тысяч человек (уже пер- вая нестыковка !) выдвинулась в Россию. То есть в «мятеже» приняли участие не весь личный состав ЧВК(десятки тысяч), а лишь часть. Часть из этого состава осталась в Ростове. Остальные выдвинулись в сторону Москвы. Зачем?

Чтобы захватить город? Взять штурмом Кремль? Так силами такого количества бойцов ни то, ни другое нереально. Там на самом деле и всего личного состава «Вагнера» не хватило бы. На что был расчёт? Что толпы крестьян будут по дороге присоединяться к Пригожину, как к войску Пугачёва? Так на дворе не то столетие…

Столетие, естественно, не 18е, но и в 21м, как отмечал выше американский институт изучения войны,

« …единственная реальная надежда Пригожина на успех была в провоцировании массового дезертирства из российской армии…»

…

В таком случае, в чем же состоит цель и смысл всего этого похода?! Опять же, если это действительно мятеж, то почему колонну не расстреляли на марше? Почему не использовали физические средства заграждения, перекрывающие дорогу? Почему не попытались остановить заранее, а видимость оборонительных сооружений создавали только в районе предместий Москвы? Кто бы стал впускать толпу вооружённых людей в густонаселённый город?

Так много вопросов, и так мало ответов… И всё же… Есть распространённый и как нельзя наиболее полно характеризующий украинскую ментальность анекдот про «шо то було», который подходит к послесловию так называемого мятежа ЧВК «Вагнер» под руководством Евгения Пригожина, ещё позавчера называемого человеком, «близким к Владимиру Путину».

Так и здесь — ничего не понятно. Всё, казалось бы, ясно: вооружённое выступление «вагнеров», захват ими Ростова-на-Дону и движение воинскими колоннами на Москву со сбиванием по ходу марша боевых вертолётов и самолётов вооружённых сил России и гибелью их экипажей, что президент назвал «предательством», «изменой», «ударом в спину», а ФСБ возбудила против Пригожина уголовное дело по статье 279 УК РФ «Вооружённый мятеж». Что творилось по ходу движения «вагнеровских» колонн передать трудно, но вот телеграм-канал «BRIEF» резюмирует:

«На фоне вчерашнего „пригожинского мятежа", многое открылось в новом свете.

Первое— абсолютное неумение и нежелание силовиков работать с информацией. Отдельные ведомства и их руководители, сразу легли на дно: Росгвардия почему – то сочла необходимым демонстрировать размещение полевых кухонь, МЧС забыло про свою пресс-службу и задачи информирования населения, Минобороны тоже отмалчивалось…



Второе — региональные инициативы. Тут лидер — Липецкая область, разрушившая свои дороги и мосты, а потом не забывшая попросить субсидии на их восстановление. Хорошо сработал губернатор Голубев, который не усугубил ситуацию и сохранил ощущение нормальности!



Глава же Воронежской области ушёл в нирвану. Отдельно отметить надо Тулу и губернатора Дюмина: без истерик, спокойно и без громких слов реагировавшего на события.

Ну и Москва показала, что в целом можно обойтись и без паники. Особо хороша была идея с лишним выходных, как бонус к случившемуся.

Комментировать работу российских СМИ не приходится. Они традиционно ничего не знают и придерживаются версии измены и предательства.

Так «шо то було»? Оказывается, к Пригожину после разговоров с замминистра обороны Юнус-Беком Евкуровым, замначальника Генштаба Владимиром Алексеевым, губернатором Тульской области Алексеем Дюминым и президентом Белоруссии Александром Лукашенко пришло « прозрение и отрезвление». И он к концу первого дня мятежа заявил, что не желает кровопролития и «уходит в обратном направлении в полевые лагеря согласно плану».

И официальная Москва сразу отступила в своих претензиях к мятежникам.

«Вагнер» прекратил движение на Москву и разошёлся по казармам и лагерям, Пригожин отбыл в ссылку в Белоруссию, а пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков поведал: ситуация была урегулирована без потерь, была достигнута договорённость, что ЧВК «Вагнер» вернётся в лагеря, часть её бойцов при желании подпишут контракты с Минобороны России (особенно части, которые не приняли участия в событиях), а остальных «вагнеров» никто не будет преследовать с учётом их заслуг на фронте. При этом кадровые перестановки в Министерстве обороны во время переговоров с Пригожиным якобы не обсуждались.

И все как бы остались при своих. Президент Путин, который дал исчерпывающую оценку происходящему, но так и не назвал ни одной фамилии. Минобороны и Генштаб, которые допустили ТАКОЕ, ничего не почувствовали и ничего не претерпели. ЧВК «Вагнер», которая более суток по - гусарски гарцевала по стране с оружием в руках и воевала с российской же авиацией, убивая лётчиков (или всё же нет?), и не понесла никакого наказания за однозначно противоправные деяния и подала страшный пример всем потенциальным авантюристам и проходимцам. Брошенная техника в Ростове, разрытые дороги и разрушенные мосты, удивлённо недоумевающие, раздражённые и перепуганные люди — вот реальность последствий мятежа там, где он прошёл. Как говорится, « и волки сыты и овцы, слава б – гу, целы.»

…Но остался «сухой осадок» в виде предчувствие смуты и гражданской войны, которым пахнуло в лица граждан. Да и лишний выходной москвичам, чтобы те, видимо, не нервничали, и не будили многочисленных «спящих», готовых не защищать столицу, а вынести ключи от неё какому-нибудь ходорковскому или каспарову...

Значит, повторим вопрос: «так шо то було?». Думаю, что или узнаем всё вскоре, или не узнаем вообще никогда. Если отбросить формулировки Путина и статьи 279 УК РФ, а также раздражённость, амбиции, раздутое самомнение и тщеславие человека, который вдруг почувствовал себя великим военачальником и вершителем судеб государства, то на поверхности остаются только версии. Уже высказанные, додумывающиеся, придуманные для отмазки, основанные на догадках или фантазиях.

Во-первых, это, конечно же, желание Евгения Пригожина выиграть и завершить своей победой свой давний спор с руководством Минобороны и Генштаба.

И, во-вторых, наконец-то, привлечь к этой проблеме внимание и президента, и всего общества, чтобы то ли действительно покончить с атмосферой «коррупции, обмана и бюрократии», то ли использовать эту борьбу для благородного, подобно фиговому листку, прикрытия своих подлинных целей.

В-третьих, так или иначе, но Западу было продемонстрировано, что, несмотря на наличие «попутчиков», готовых дистанцироваться от власти при первом же удобном случае, и откровенных предателей, на которых он (Запад ) в России рассчитывает, основная масса российского общества, армия, спецслужбы, регионы не хотят смуты и гражданской войны. И если кто и аплодировал «вагнеровцам», то только потому, что поддерживал заявленные ими цели — освободить Россию от уже указанных выше коррупции, обмана и бюрократии. Если эти язвы, разъедающие страну, будут потеснены и хоть частично купированы, то объединённая успехом Россия станет только сильнее. А это результат, прямо противоположный тому, на который Запад тратит деньги и науськивает всевозможную шпану. И в России, и за её пределами. Как же они все огорчились, когда мятеж прекратился!

В-четвертых, многие подозревают, что мятеж Пригожина был банальной военной операцией, провокацией для ВСУ и Запада, которые могли купиться на эти внутрироссийские неурядицы и пойти в широко разрекламированное контрнаступление всеми имеющимися у них силами, чтобы заставить их поскорее израсходовать все свои резервы.

Так себе, скажем прямо, объяснение мятежа. Потому что армия в окопах СВО не дрогнула, не предала, не присоединилась к мятежу, а выполняла свои боевые задачи и на всех направлениях показала осмелевшим неонацистам, что есть ещё порох…

И действительно, если и была такая задумка, то она решена в пропорции 50 на 50. Выяснение отношений и силы друг друга на поле боя ещё предстоит. Однозначно. Но в Киеве разочаровались так же, как и на Западе или в стане российской фронды.

Несмотря на многочисленные комментарии, освещающие причины и проведение самого «марша справедливости» на Москву – а не занимался этим разве что самый ленивый - вся страна ждала того, что скажет сам Пригожин после субботних событий.

И вот бизнесмен прервал свое молчание, и рассказал россиянам, чего же он хотел добиться .Аудиозапись выложенная в сеть, длилась всего 11 минут, но и её оказалось вполне достаточно, что бы получить ответы на большинство интересующих общество вопросов.

В самом начале своего обращения бизнесмен напомнил, что его формирование действовали исключительно в интересах России. Напомнил бизнесмен и о том, каких они успехов добились на территории Украины.

Однако, несмотря на это ЧВК передавалось приказом министра обороны Шойгу в подчинение российского Министерства обороны, и потому ЧВК "Вагнер" перестала получать госфинансирование.

Пригожин мог из своих средств содержать "Вагнер" какое-то время, но недолгое. Потому что только зарплата и "гробовые" — это несколько миллионов долларов в месяц.

Приказ министра Шойгу о подчинении "добровольческих формирований" МО делал самого Пригожина ненужным. Переход бывшего зама Шойгу Мизинцева в замы Пригожина в "Вагнер" был подготовкой к этому. В результате бюрократической победы Шойгу именно генерал Мизинцев — человек, близкий к нему, — должен был стать новым вождем "Вагнера». Срок был дан - до 1 июля:

- В результате интриг и непродуманных решений, подразделение должно было прекратить своё существование 1 июля 2023 года.

По словам бизнесмена, был собран совет командиров, на котором обсудили сложившуюся обстановку. В ходе совещания было решено, что никто из участников ЧВК не станет заключать договора с МО. Отказ был мотивирован тем, что исходя из опыта полученного за время участия в противостоянии на территории Украины, вступление в ряды МО, обернется для "Вагнера" потерей боеспособности. Впрочем, Пригожин обмолвился о том, что были все же те, кто решился на подписание контракта с МО, но это оказались ничтожные 1-2%.

В результате вопрос встал ребром - что делать дальше. Были использованы все способы для того, чтобы решить этот вопрос, но в МО были непреклонны.

- Все доводы, которые можно было использовать, чтобы сохранить подразделение в целости и сохранности, были использованы. Но ни один не был реализован.

При этом бизнесмен отметил, что он был согласен войти в любую другую структуру, где его подразделение могло бы принести пользу. Но все было тщетно. Причем Пригожин отмечает, что решение расформировать его коллектив было принято в самый неподходящий момент.

- Тем не менее мы выставляли технику на тралы, делали инвентаризацию, и собирались выйти 30 июня колонной в Ростов, и публично передать технику.

Далее бизнесмен заявил, что, несмотря на то, что его подразделение не проявляло никакой агрессии, оно было атаковано.

Здесь стоит отметить, что эту версию бизнесмен озвучивал изначально, но ее опровергали, называя это фейком.

Однако Пригожин продолжает уверять, что удар был все же нанесен, в результате чего потери среди личного состава составили 30 человек. Именно после произошедшего, было принято решение выдвигаться немедленно, при этом с кем-то вступать в прямое столкновение никто не собирался.

- Одна из колонн вышла в Ростов, другая - в сторону Москву. За сутки мы прошли 780 км. На земле никто не пострадал.

При этом Пригожин выразил сожаление о том, что произошло с авиацией, но по его словам это было сделано исключительно в целях самообороны.

- Никто никого не заставлял участвовать в этом походе, цель которого была всем известна. Целью похода было не допустить уничтожение нашего подразделения и привлечь к ответственности тех лиц, которые своими непрофессиональными действиями совершили огромное количество ошибок в ходе операции. Этого требовала общественность и все военнослужащие.

Как утверждает сам бизнесмен, причина по которой "музыкальный коллектив" остановился, не дойдя до столицы всего 200 км, стало то, что было очевидно - дальше без жертв пройти не удастся.

- Поэтому мы посчитали, что демонстрация того, что мы собирались сделать, достаточна. Решением развернуться было два важнейших фактора. Первый - это то, что мы не хотели жертв. Второй фактор - мы шли для демонстрации своего протеста, а не для свержения власти в стране. В это время Александр Григорьевич Лукашенко протянул руку и предложил найти пути решения для дальнейшей работы нашего подразделения, в законной юрисдикции.

В то же время бизнесмен обратил внимание на тот факт, что во время движения колонны вскрылся ряд проблем, о которых он говорил неоднократно. А именно - о серьезнейшей проблеме с безопасностью по территории всей страны, имея в виду ту относительную легкость с которой они преодолели все 780 км. По словам Пригожина, это свидетельствует в первую очередь об уровне подготовки его подразделения, после чего бизнесмен выразил сожаление о том, что не все подразделения в стране могут этим похвастаться.

- Это основные вопросы на которые я могу дать ответы, для того что бы исключить кривотолки как в российских соцсетях и СМИ, так и в зарубежных сетях".

Вы обратили внимание, что на этот раз Пригожин не упомянул ни одной фамилии? Хотя все предыдущие месяцы он не стеснялся называть во всеуслышание тех, кто по его мнению виноват в сегодняшних проблемах.

о И, наконец, озвучим ещё одну версию. По данным издания «Уолл-стрит джорнэл" со ссылкой на информацию западных чиновников. Пригожин заранее готовился к мятежу, "Вагнер" собрал большое количество боеприпасов, топлива и военной техники, включая танки, бронеавтомобили и средства ПВО.

При этом в западной разведке полагают, что в заговоре участвовали и некоторые армейские командиры, особенно если учитывать, с какой скоростью и без сопротивления наемникам удалось захватить военные объекты в Ростовской области.

Знали ли об этом спецслужбы? Безусловно, знали. Об этом свидетельствует хотя бы такой факт.

Предвестником переворота в России всегда является усиление охраны государственных учреждений . Еще за несколько дней до обострения ситуации с ЧВК Вагнер ФСО вдруг запросило у командующего Росгвардией Золотова помощь бойцами дивизии Дзержинского.

Росгвардейцы усилили патрули ФСО возле Кремля, Белого дома, администрации президента и других объектов власти в столице. 27 июня усиление было снято также внезапно, как и появилось, и главные госучреждения уже охранялись в обычном режиме.



Помимо усиления охраны зданий в зону военных действий заранее вылетели оперативные группы ЦА ФСБ и ГШ Минобороны, которых подкрепил лично министр обороны Шойгу с высокопоставленной свитой. Также в Ростов прилетела группа офицеров Главного управления кадров МО. Там всем объявили, что в срок до 1 июля ЧВК Вагнер должна быть расформирована и прекратить свое существование. Но все пошло не по плану.

Разработчики плана не учли популярность «главного повара страны» у фронтовых офицеров, солдат и оперативников служб. Все возможные сценарии задержания Пригожина и его людей стали достоянием последних. Они не предусмотрели главного - нежелание вставать на сторону крайне непопулярных в зоне СВО руководителей - Шойгу и Герасимова.

Пригожин считал, что и какая-то часть рядовых военных поддержит его восстание и выступит против командования, но и этого не произошло. Отчасти из-за утечки о планах мятежа, а также из-за того, что активной поддержки регулярной "армии Пригожин не получил, восстание захлебнулось, считают источники «Уоллстрит джорнэл».

«Мятежники прошли через Центральную Россию без помех. Люди самоустранились, элиты самоустранились, и президент был в шаге от того, чтобы остаться один на один с новым Лжедимитрием", – таково мнение этого источника

По его словам, пригожинский мятеж оказался даже важнее, чем военное поражение от Украины: «больше уже ничего не надо, курок взведен, теперь это вопрос нескольких месяцев, а может, и нескольких недель».

.Однако, западные политики ведут себя парадоксально: с одной стороны, они поддерживают Украину в войне, которую развязал Путин, но в то же время боятся краха его режима. Во многом это связано с опасениями, что ядерное оружие РФ может попасть не в те руки.

Оценивая рейд с точки зрения военного искусства, собеседник журналиста из "Уолл - стрит джорнэл» использовал самые громкие эпитеты:

«Сам рейд с военной точки зрения был исполнен блестяще. Его дерзость и и его неожиданность были в лучших традициях Гражданской войны столетней давности, когда кавалерия совершала длительные размашистые марши по тылам противника.



Если вы обратите внимание на то, как шел мятеж, то можете заметить, что, с одной стороны, весьма незначительными силами мятежники заняли Ростов, где расположен штаб ЮВО, тем самым фактически лишив российскую армию, занятую боями с ВСУ, управления. И даже, если бы она получила приказ на подавление мятежа, его было бы трудно выполнить. А с другой стороны, они по расходящимся направлениям как бы отрезали Москву от юго-западной границы России, нарушая коммуникации. Это требовалось для того, чтобы затруднить Кремлю перебросить войска в столицу».

(Заметки на полях: повторение ситуации 1917года, когда попытка генерала Корнилова перебросить с фронта корпус Крымова в Петроград для «наведения порядка» закончилась неудачей).

По мнению собеседника, у младшего и среднего офицерского состава давно наблюдаются антипутинские настроения:

"Мятеж вызвал смешанные чувства, многие говорили себе, что наконец-то Шойгу, генерала Герасимова и Путина ждет расплата, а уж кто ее совершит — вопрос другой».

Пригожин бы вряд ли удержал власть дольше месяца, а свергнуть мятежника намного проще, чем законно избранную власть.

Называя причины провала мятежа, собеседник главной из них называет "предательство самого Пригожина, который в последний момент раздумал брать Москву".

Он описал возможную судьбу ЧВК: "Вагнер" будет подчинен Министерству обороны, сдаст тяжелую технику и ПВО, из которого были сбиты восемь вертолетов и самолет во время мятежа. Те, кто с этим не согласен, уходят с Пригожиным сначала в Беларусь, а оттуда, вероятно, в Африку".

Собеседник коснулся темы возможной дальнейшей судьбы лидера мятежников: "Судьба Пригожина закономерно печальна. Его жизнь в большой опасности, причем не только со стороны Кремля, но и со стороны бойцов ЧВК, которые считают, что Пригожин их подставил и предал".

(В следующей статье мы планируем показать реальность этих прогнозов журналиста из американского издания!)

На вопрос «Возможно ли повторение мятежа, если не Пригожиным, то кем-то еще?» собеседник ответил: «Мятеж подорвал стабильность режима. В этом мятеже была организованность (на отлично), планирование, быстрота и натиск, а также подключение медиа (слабое, но было). Чего почти не было — обращения к народу и его вовлечения. Не было единства лидеров. И, конечно, было предательство, которое и не дало мятежу превратиться в революцию».

Лично я не считаю, что это действо планировали заранее, но знали о его подготовке, и государство сделало все возможное, чтобы свести ущерб к минимуму, если не получится изначально достучаться и убедить не идти на глупость.

Но вся концепция мятежа Пригожина удивительным образом вписывается в пушкинскую формулировку из повести «Капитанская дочка»(гл. 13):

«Не приведи Бог видеть русский бунт, бессмысленный и беспощадный!

Та же мысль, но более развёрнутая, содержится в «Пропущенной главе» повести, которая не вошла в окончательную редакцию «Капитанской дочки» и сохранилась только в черновой рукописи:



«Те, которые замышляют у нас невозможные перевороты, или молоды и не знают нашего народа, или уж люди жестокосердные, коим чужая головушка по- лушка, да и своя шейка копейка».

Суть данного выражения заключается в том, что восставший народ , как бы не пытался бороться за свои права и отстаивать их, ничего не может добиться. Власть всегда старалась подавить восстания силовым путем: очень редки случаи, когда власти шли на какие - то уступки.

Бессмысленность же бунта в том, что никто не ответит на него положительным путем. А беспощадность заключается в том, что власть любыми мерами пытается подавить его.

А сейчас, по традиции – толкование заголовка. «Утро стрелецкой казни»-так называется полотно российского художника Василия Сурикова, посвященное трагическому финалу стрелецкого мятежа1698 года, о котором уже дважды было упомянуто в нашей статье. Полотно впервые представили широкой публике 1 марта 1881 года на художественной выставке, и картину немедленно купил Третьяков для пополнения своей знаменитой коллекции.

Мы не станем описывать сюжет картины, в центре которого молодой царь Петр, восседающий на коне, и рыжебородый стрелец, связанный по рукам и ногам, не опустивший головы и гневно взирающий на монарха. Приговоренный к смертной казни преисполнен сознания своей правоты. Всё это действительно впечатляет, но название художественного полотна мы выбрали в качестве заголовка для своей статьи по другой причине: изображение самой Москвы как символа государственности и самодержавной власти.

Именно для изображения её фона художник пренебрёг исторической правдой и перенёс публичную казнь из села Преображенское, где её провели в действитель- ности, на Красную площадь, чтобы подчеркнуть мрачным фоном трагизм происходящего. Для того чтобы создать впечатление огромной толпы, Суриков искусственно сблизил стену Кремля и Лобное место, уменьшив масштабы Красной площади.

Этот же художественный приём помог живописцу мастерски изобразить противостояние народа и государства: за толпой народа – разноцветные нарядные купола собора Василия Блаженного; за спиной Петра – монументальные стены Кремля. Слева – мятущаяся толпа, справа – шеренги солдат.

В глазах солдат читается сочувствие к осужденным на смерть стрельцам. Живописцу удалось показать, что разделенный историческими событиями народ остается единым, несмотря ни на что. Кажется, сама история смотрит на нас с картины.

Эпиграф же, по нашему мнению, предельно понятен, и в комментарии не нуждается: мятежи никогда не бывают удачными, в случае удачи их именуют революциями. Именно об этом говорят строки стихотворения Джона Харингтона в мастерском переводе Самуила Маршака.

В нашей статье даны различные версии причин возникновения мятежа и самого процесса его протекания, иногда довольно противоречивые. Если постараться в одной статье охватить ещё и разные точки зрения на дальнейшую судьбу Пригожина и его детища –ЧВК «Вагнер» - это уже будет явный перебор: один сплошной вопросительные знак. Поэтому оставим данную тему для отдельного разговора.

А в качестве анонса для него приведем исторический фрагмент времён Великой Французской революции.

Был такой персонаж в истории - аббат Сийес: человек, который сыграл большую роль во французской революции. Но после революции, во время якобинского террора, он куда-то исчез. Многие считали, что ему отрубили голову на гильотине.

Но вдруг оказалось, что Сийес жив. Ему был задан вопрос: гражданин Сийес, а что вы делали все эти годы? Он ответил просто: я жил.

Право же, жизнь человека не сводится лишь к его деятельности на общественном поприще. ПовтОрит ли Пригожин судьбу аббата, об этом мы выскажемся позднее.

Автор статьи не претендует даже на относительную истину ( абсолютную же истину вообще, как известно, познать невозможно!), он только идет по следам событий. Если вскроются новые факты, возможно, изменится и его мнение. Но в любом случае необходимо отделять рядовых бойцов (воевали-то они хорошо!) от тех, кто сознательно пошел на преступление и возглавил бунт.

Разбираться же в деталях мятежа предстоит историкам будущего, когда откроют архивы спецоперации. В любом случае, - и это главное - малой кровью всё обошлось. И это отрадно.

Узнать цели и причины событий 23-24 июня 2023 года может только комплексная и наделенная всеми полномочиями, состоящая из представителей всех заинтересованных сторон комиссия (следственная группа) для расследования обстоятельств, которые предопределили мятеж. Если этого не будет, то мятеж Пригожина может стать всего лишь фальстартом, первой ласточкой.