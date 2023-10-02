История любви
Опубликовано 2 Октября 2023 в 07:27 EDT
Обновлено 9 Октября 2023 в 04:17 EDT
— Это все она, - сказал старик, - Она со мною разговаривает.
- Кто она? - мои глаза округлились.
— Это она, моя Люся. Видишь, и на фотографии стала улыбаться.
Мне действительно показалось, что женщина на портрете усмехнулась.
- Бог дал ей все, и ум, и красоту, - старик сидел на мягком старом диване и вспоминал. Он рассказывал эту одну и ту же историю всем своим гостям. Глаза его при этом как-то останавливались. Казалось, он смотрел в прошлое.
- Сколько вы прожили вместе? – спросил я.
- 49 лет. Она год не дотянула до Золотой свадьбы. А я вот живу… Уже 15 лет без нее, – глаза его опять замерли.
Мы сидели в большой квартире старика. Все было убрано. На кухне порядок, как будто хозяйка только-что закончила обед и спрятала продукты в холодильник.
- Да, - сказал старик, заметив мой взгляд по квартире, - она любила порядок, и я, как и раньше, каждый день подметаю, убираю, расставляю все по местам. Это не трудно делать, когда живешь один, мало что меняется. Я и шоколад ей покупаю, как и раньше. За многие годы я привык начинать поход за продуктами с шоколадного отдела. Она любила черный шоколад. Без сахара. Бери, сколько хочешь, там в вазе. Я не ем шоколад.
- Что же вы делаете с шоколадом?
- Да, раздаю всем, внуки любят и сын тоже. В маму пошли.
На стенах большой квартиры висели семейные фотографии. Вот молодая пара держится за руки. Вот семья с детьми-школьниками, а вот и внуки. Самый большой портрет висел у окна.
- Я увеличил этот портрет с маленькой фотографии нашей свадьбы. Правда красавица?
- Конечно, - со стены на меня смотрела молодая женщина с темными выразительными глазами и длинными ресницами. Ее портрет был отретуширован. В большой деревянной раме он занимал полстены. Казалось, женщина наблюдает за всем, что происходит в ее доме.
- Мы были студентами, когда поженились. У нас ничего не было. Тогда все так женились. Никто не спрашивал о деньгах, не смотрел, на какой машине ты ездил. Машин у студентов не было, а родители могли помочь только продуктами. Мы жили в соседних общежитиях. Я в мужском, она в женском. Я слышал, сейчас все вместе живут. Ничего страшного, я думаю. Мы тоже ночевали вместе еще до свадьбы. Но надо было как-то проскользнуть мимо охранника на дверях, - старик усмехнулся, глядя в прошлое.
Начался дождь. Крупные капли воды стучали по окнам. Стало темно. Буря налетела совершенно неожиданно.
— Это все она, - сказал старик, - Она со мною разговаривает.
- Кто она? - мои глаза округлились.
— Это она, моя Люся. Видишь, и на фотографии стала улыбаться.
Мне действительно показалось, что женщина на портрете усмехнулась.
- Пошли на балкон. Слышишь, она зовет. Иду, иду, - прошептал дед и, кряхтя, поднялся с дивана.
Мы вышли на балкон. Грозная темная туча, казалось, придавила дом к земле. Удары грома разрывали воздух.
- Что, что ты хочешь, Люся? Я все сделал, как ты сказала, - закричал старик. По лицу его стекала вода, глаза горели, седая голова вытянулась от напряжения.
Я попытался втащить старика обратно в дом, но руки его стали твердыми, как камень.
- Не мешай мне говорить с ней!
Огромная молния ударила в соседнее озеро. И сразу за молнией раздался удар грома. Старик задрожал. От грома взвыли сирены в соседних машинах. Молнии били все ближе. Еще немного и они влетят прямо в балконную дверь. Седые волосы старика развевались на ветру. Он стоял, шевеля губами, разговаривая с Люсей.
Наконец-то темная туча проползла мимо. Гроза ослабла. Мы зашли снова в квартиру. Старик совершенно обессиливший упал на диван.
- Ты слышал ее? Скоро, скоро мы встретимся. Пора…
- Неужели за 15 лет вы ни с кем не встречались? - спросил я.
- Однажды меня пытались свести с соседкой, - ответил старик. – Ходили с ней по всем соседним кафе.
Но однажды соседка сказала:
- Перепиши свою квартиру на мою дочь…
- Я опешил. Не знал, что и ответить. А ночью случилась гроза. Люся была очень злой. Я думал, молнии сожгут дом… С соседкой мы разошлись.
Через месяц старик умер. Приехали дети, сняли все фотографии со стен. Квартира опустела.
А вскоре и вообще была продана.
Закончилась еще одна история любви.
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