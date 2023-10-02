Поезд неожиданных встреч

Всё складывалось наилучшим образом: квартира в престижном, районе Кфар-Сабы, новая машина. Как оказалось, Игорь был не только хорошим инженером, но и талантливым лицедеем. Полтора года он умело скрывал роман с девицей которая жила на соседней улице и при этом производил впечатление образцового мужа и отца.

— Следующая станция «Беньямина», — произнёс механический голос. В эти часы пассажиров было немного: традиционные еврейские семьи с детьми, беспечные студенты и туристы с чемоданами.

Поезд набирал скорость и мчался на север, мимо проносились заправочные станции, жилые кварталы, мосты и скверы.

Алла рассматривала пейзаж за окном, затем проверила почту на телефоне и тяжело вздохнула. В последние годы в её жизни всё пошло вкривь и вкось: развод, потеря работы, болезнь мамы.

А ведь были времена, когда друзья восхищались их гармоничными отношениями с мужем и приводили другим в пример. Игорь и Алла прожили вместе четырнадцать лет, работали, путешествовали, гордились успехами сына. Не верится, что всё осталось в прошлом.

Вагон тряхнуло на стыке, и женщина посмотрела по сторонам: пожилой сосед дремал, прижимая к себе сумку, девушка напротив бойко переписывалась с кем-то по телефону и улыбалась. Студенты торопливо поглощали бутерброды, полная дама обсуждала с попутчицей результаты выборов.

Алла обратила внимание на высокого седеющего мужчину в тонком свитере и чёрных джинсах. Пассажир читал газету и посматривал в её сторону. Лицо показалось знакомым, но Алла не помнила, где они встречались.

— Следующая станция «Хоф ха-Кармель» — услужливо объявил голос из динамиков и женщина вернулась к тягостным раздумьям.

Путь к семейному благополучию был трудным. Первые годы мужу пришлось работать бригадиром на самых сложных участках. Со временем он подтвердил диплом инженера в Израиле и добился работы по профессии. В последние пять лет Игорь был ведущим инженером в строительной компании. Длительные командировки и сверхурочные часы,компенсировалась премиями и достойной зарплатой. Всё складывалось наилучшим образом: квартира в престижном, районе Кфар-Сабы, новая машина. Как оказалось, Игорь был не только хорошим инженером, но и талантливым лицедеем. Полтора года он умело скрывал роман с девицей которая жила на соседней улице и при этом производил впечатление образцового мужа и отца.

Дверь вагона с шипением распахнулась и пассажиры поспешили на выход.

— Станция «Хайфа Мерказ», — сообщил монотонный женский голос.

Ничего, скоро приедем, — подумала Алла и достала из рюкзака бутылочку минеральной воды.

Роберт занял место у окна, посмотрел на часы и раскрыл газету. В автомастерской сказали, что машину починят через неделю, работы много, ждут запчасти. Он направлялся в Крайот, тётя была ещё слаба, после тяжёлой болезни и нуждалась в помощи.

Женщину в соседнем ряду он узнал: светловолосая с мягкими чертами лица, большими серыми глазами — симпатичная продавщица из "Машбира". Сейчас она выглядела расстроенной, и мужчина решил подойти.

— Извините, здесь свободно?

— Да, — поспешно ответила попутчица.

— А вы меня не узнали?

Алла подняла глаза и смущённо произнесла: — Простите, нет...

— Два месяца назад искал подарок для друга — оригинальные часы и вы мне очень помогли.

— Постойте, спортивные Seiko, титановый корпус и силиконовый ремешок?

— Точно, вот это память! С Беном мы подружились в университете, он был рядом в самые трудные моменты. Мой друг фанат Seiko и радовался подарку, как ребёнок. Кстати, я Роберт, — мужчина церемонно наклонил голову.

— Очень приятно, Алла.

— Заметил, что вы читали медицинский журнал на английском, вы медик?

— Не совсем, работала секретарём в клинике.

— Какой неожиданный поворот карьеры.

Алла опустила голову, её лицо на миг стало грустным.

— Вы живёте на севере? — спросила она.

— Нет, еду в Кирьят- Бялик к тётушке, она болеет, а помочь больше некому.

— Печальное совпадение,— вздохнула женщина,— мама живёт в Кирьят-Моцкине и поправляется после операции.

— Значит выходим на одной станции*, — произнёс попутчик. Думаю, нам есть о чем поговорить. Племянник открыл кондитерскую, в двух кварталах от остановки. Матан талантливый юноша, стажировался во Франции, таких круассанов и профитролей вы не пробовали даже в Тель-Авиве.

— Звучит многообещающе.

Роберт протянул даме руку, и они вышли из вагона. На улице Алла заметила, что её спутник прихрамывает.

Кондитерская Dolce Vita располагалась на тихой улочке и представляла собой мини-пекарню и кафе с уютной атмосферой: красивая витрина с больши?м ассортиментом пирожных, десертов и тортов. Полукруглый зал украшали фотографии итальянских звёзд 80-х годов,звучала приятная музыка. Посетителей было мало: строгая девица в очках и с ноутбуком неспешно отхлёбывала кофе из кружки, опрятный пожилой господин с удовольствием ел ароматный штрудель.

Они выбрали столик, Роберт заказал для себя Айс кофе, а для спутницы домашний лимонад. Приветливая официантка принесла тарелку с несколькими порциями десерта.

— Мне рекомендовали этот торт: коржи из песочного теста с фисташковым пюре и свежими ягодами, — виновато произнес Роберт.

— А вы такой же сластёна, как и я, — улыбнулась Алла. Она расслабилась и удобно расположилась на стуле.

— Ещё одно совпадение.

— Расскажите о себе. Роберт — редкое имя в наших краях.

— Моя семья приехала из Вильнюса в семьдесят четвёртом. Отец — талантливый архитектор, известный в Литве, мама хореограф. Родители были настоящими сионистами и мечтали жить в Израиле. Первым домом на родине стала Пардес-Хана, затем переехали в Нетанию. Мальчишке девяти лет непросто в новой стране. В школе настоятельно рекомендовали сменить имя на еврейское. Предлагали варианты: Ронен, Рувен, но я Роберт, а для друзей Боб.

Позвольте спросить, почему медицинский секретарь работает продавцом в торговом центре?

— По образованию я филолог, на первых порах занималась переводами и учила иврит. Через два года поступила на курсы медицинских секретарей, и муж меня поддержал. После стажировки в частной клинике в Герцлии мне предложили должность администратора. Я любила свою работу, не жалела сил, и такое разочарование...

Большинство иностранных пациентов приезжали на обследования и операции. Наступила пандемия, туризм пошёл на спад, в том числе медицинский. Работы стало меньше,и я попала под сокращение. Это было нелёгкое время.

— А как же муж?

— Мы развелись за полгода до увольнения. Первым желанием было переехать на север. Больно встречать общих друзей, читать в их глазах немой вопрос, слышать шёпот за спиной. К счастью подруга предложила работу в торговом центре в Раанане,и помогла с переездом.

Теперь моя очередь задавать вопросы. У вас есть семья?

— Была.

— Как получилось, что такой интересный мужчина и свободен?

— О, это длинная история , но если время позволяет, расскажу.

— Я не тороплюсь.

— Со своей будущей женой познакомился на студенческой вечеринке. Я учился на архитектурном факультете, а Нава на экономическом. У нас было много общего. Мы оба любили джаз, книги Филипа Рота и Сола Беллоу, занимались спортом и были амбициозны. Встречались почти каждый день, а через два месяца сняли квартиру в Южном Тель-Авиве. В те годы этот район ещё не походил на Гарлем. Мы поженились, когда я получил диплом, Наве оставалось учиться ещё полтора года. Тесть занимал руководящую должность на военном предприятии и у него были влиятельные друзья. Благодаря связям, меня приняли в известное архитектурное бюро, жена начала карьеру в государственной компании. Мы много работали не считаясь со временем,и не зря. Через год я самостоятельно вёл проекты, а ещё через три коллега предложил открыть своё дело. К тому времени и карьера супруги пошла в гору.

О горных лыжах я впервые услышал от компаньона. Если бы вы видели, с каким энтузиазмом Натан рассказывал о снежных пиках Андорры и Словакии. Когда наступила зима мы с другом отправились в Чехию, на популярный курорт. Неделя была насыщенной впечатлениями: удивительные пейзажи, интересные экскурсии, снежные склоны. Так, я начал осваивать лыжный спорт.

Собирался приобщить жену к этому виду отдыха, но тут произошло событие, которое отодвинуло на второй план все остальное. У нас родилась дочь, маленькая Шарон стала любимицей всей семьи.

Отпуск в Шламдинге мы планировали давно, этот альпийский курорт знаменит великолепными трассами, ресторанами и фестивалями. Отель в старинном замке на вершине холма выглядел мрачным и загадочным. Мы проехали через арку из вулканического камня и оказались в вымощенном булыжником дворе. Стены узких коридоров украшали винтажные плакаты с изображениями достопримечательностей Австрии.

В номере деревянные половицы, стрельчатые окна и кровать с балдахином.

— Как интересно, — просто готовый сюжет для фильма.

— Алла, иногда в жизни происходят события, которых не покажут в кино.

Вечером нас ожидал приятный сюрприз — встреча с друзьями из Канады. Мы засиделись допоздна в баре, шутили и вспоминали студенческие годы.

Не знаю как это произошло, возможно всему виной встречный ветер и незнакомая трасса, но я не справился с управлением и упал. Скорая приехала быстро, так я оказался в Университетской клинике Зальцбурга. После осмотра врач сказал, что упал я неудачно: и для возвращения к прежней жизни понадобится много времени и терпения. Только через две недели мне разрешили перелёт в сопровождении бригады медиков.

А в Израиле операции и реабилитация, заново учился ходить. Это продолжалось долго, и в какой-то момент жена не выдержала и подала на развод. Спустя несколько лет я вернулся к любимой работе.

— Сколько же вам пришлось пережить,— она положила свою ладонь на его руку.

Нежный взгляд Аллы и слова поддержки пробудили чувства, которые Роберт усердно подавлял и проверял на прочность, — чувства, которые он привык контролировать, считая, что они ошибочны и опасны.

— Как здорово, что мы оказались в одном вагоне поезда неожиданных встреч,— сказал он.

Собеседница слегка улыбнулась и кивнула в ответ.

— В четверг я позвоню,заберу вас с работы и поедем в Герцлию, прогуляемся по набережной, послушаем джаз.

— Буду ждать звонка, Боб.

Последний раз в Кирьят-Моцкине она была два месяца назад. Алла повернула на знакомый проспект и увидела, что его украшают молодые саженцы акации и эвкалипта. Навстречу ей пробежала стайка малышей в карнавальных костюмах. У входа в парк играл молодой скрипач. На душе было легко и хотелось верить в чудеса.

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* Значит выходим на одной станции — города-спутники Хайфы Кирьят-Моцкин и Кирьят-Бялик находятся по соседству.