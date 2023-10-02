Убегая в бесконечность, возвращаясь, Осень, я тебя понять и не стараюсь Я хочу в листве твоей согреться, Kрасками наполнить свое сердце.

Красно-желтая ковровая дорожка

Капли осени стучат ко мне в окошко

Что сказать им, что спросить у них не знаю,

Просто молча я за ними наблюдаю



Убегая в бесконечность, возвращаясь,

Осень, я тебя понять и не стараюсь

Я хочу в листве твоей согреться,

Kрасками наполнить свое сердце



Чтоб опять оно, как прежде, засверкало,

Чтобы ритмом с этим миром совпадало,

Чтобы близких и далеких согревало

Это много осень или…мало?

Красно-желтая ковровая дорожка

Поиграй со мной загадками немножко,

Уведи меня в немыслимые дали

Я оставлю в тайне все, во что играли…

Только ты ответь мне на вопросы:

Почему мне снятся твои косы?

Почему глаза твои мне снятся?

И куда идти, чего бояться...



Что там за осенним поворотом?

Как в душе остаться патриотом?

Как бежать вперед и не споткнуться?

Где остановившись улыбнуться…?

Где- то там вдали, в верхушке сосен

Почему молчишь, не отвечаешь, Осень?

Только капли по стеклу стучат сильнее

Осень- за окном, тебе виднее...





11.05.2021