ОСЕНЬ
Опубликовано 2 Октября 2023 в 07:27 EDT
Обновлено 7 Октября 2023 в 10:25 EDT
Осень, я тебя понять и не стараюсь
Я хочу в листве твоей согреться,
Kрасками наполнить свое сердце.
Красно-желтая ковровая дорожка
Капли осени стучат ко мне в окошко
Что сказать им, что спросить у них не знаю,
Просто молча я за ними наблюдаю
Убегая в бесконечность, возвращаясь,
Осень, я тебя понять и не стараюсь
Я хочу в листве твоей согреться,
Kрасками наполнить свое сердце
Чтоб опять оно, как прежде, засверкало,
Чтобы ритмом с этим миром совпадало,
Чтобы близких и далеких согревало
Это много осень или…мало?
Красно-желтая ковровая дорожка
Поиграй со мной загадками немножко,
Уведи меня в немыслимые дали
Я оставлю в тайне все, во что играли…
Только ты ответь мне на вопросы:
Почему мне снятся твои косы?
Почему глаза твои мне снятся?
И куда идти, чего бояться...
Что там за осенним поворотом?
Как в душе остаться патриотом?
Как бежать вперед и не споткнуться?
Где остановившись улыбнуться…?
Где- то там вдали, в верхушке сосен
Почему молчишь, не отвечаешь, Осень?
Только капли по стеклу стучат сильнее
Осень- за окном, тебе виднее...
11.05.2021
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